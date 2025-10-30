Irán dirige una red de 11.000 agentes para atacar comunidades judías, según el Mossad

El Mossad reveló la existencia de una estructura transnacional integrada por unos 11.000 operativos bajo mando iraní, creada para ejecutar ataques contra instituciones y figuras judías en varios continentes.

Según la Agencia de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel, la red estaría dirigida por Sardar Amar, alto comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El Mossad sostiene que esta organización se ha intensificado tras los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás desató su ofensiva desde Gaza contra Israel.

Ataques e infiltraciones internacionales

Los informes israelíes atribuyen a la red una serie de atentados y sabotajes contra centros y empresas vinculadas con comunidades judías en Europa y Oceanía. Entre los casos destacados figuran:

Grecia (julio 2024): siete personas detenidas —incluidos dos iraníes— acusadas de planear el incendio de una sinagoga y un hotel israelí en Atenas.

Alemania–Dinamarca: un hombre fue arrestado bajo sospecha de recopilar información sobre objetivos judíos en Berlín.

Australia: Canberra expulsó al embajador iraní tras acusar a Teherán de estar detrás de ataques incendiarios contra una sinagoga en Melbourne y un restaurante judío en Sídney.

El Mossad afirma que todos estos incidentes forman parte de una misma estructura operativa supervisada por la Fuerza Quds y que involucra a células no iraníes y redes criminales que sirven para ocultar la autoría real de Irán.

Separación de funciones y camuflaje

El informe resalta la sofisticación del mecanismo de mando, basado en el principio de “separación de funciones”. Cada célula tiene tareas delimitadas —reconocimiento, financiación, logística o ejecución— con el fin de dificultar la trazabilidad directa hacia Teherán.

Fuentes israelíes sostienen que la red no sólo busca intimidar, sino también crear condiciones para ataques de mayor envergadura. Las comunidades judías en Europa, América y Oceanía han elevado sus niveles de alerta.

Reacciones y contexto geopolítico

Jerusalén interpreta esta revelación como parte de una escalada iraní global que combina guerra psicológica, terrorismo y diplomacia coercitiva. Analistas israelíes vinculan la ofensiva encubierta con los esfuerzos de Teherán por desviar la atención internacional de su programa nuclear y de su aislamiento en organismos multilaterales.

Israel ha intensificado la cooperación con servicios de inteligencia aliados, particularmente en Europa, para desmantelar redes afiliadas a la Fuerza Quds y prevenir ataques contra objetivos judíos e israelíes.