Iom HaShoá: El mundo judío conmemorará desde esta noche a héroes y mártires víctimas del genocidio nazi

El mundo judío conmemorará desde esta noche Iom HaShoá Vehagvurá, el día de recordación de los héroes y los mártires que fueron víctimas del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En Uruguay, el Acto Central Recordatorio será a las 19.30 hs. en la Kehilá y podrás seguirlo por el link https://bit.ly/actoshoa

En esa oportunidad, las tropas de Adolf Hitler y sus aliados y colaboradores aniquilaron a la tercera parte del pueblo, 6 millones de personas inocentes, la cuarta parte de las cuales eran niños.

Para contrarrestar la falsa imagen de que los judíos fueron exterminados sin luchar se eligió como paradigma de la resistencia y el heroísmo el Levantamiento del Gueto de Varsovia, que comenzó el 19 de abril de 1943, cuando un grupo de hombres -mayormente jóvenes- liderados por Mordejái Anilévich le dieron un ejemplo de valentía y dignidad al mundo al enfrentarse al poderoso ejército nazi aun a sabiendas de que una victoria era imposible.

Pero como el alzamiento comenzó el primer día de Pésaj, la Knesset (Parlamento israelí) debió fijar un día especial en el año para recordar a los mártires y los héroes de la Shoá, y el 12 de abril de 1951 se eligió el 27 de nisán, una fecha equidistante entre el inicio de la rebelión y el Día de la Independencia (5 de íar).

En Israel, las ceremonias centrales se realizan en el Museo del Holocausto Yad Vashem y se transmiten en vivo por radio y televisión.

El Presidente de Israel, el primer ministro, su gabinete, diputados, jueces, dignatarios, sobrevivientes con sus familias y público en general participan de la primera de ellas, durante la cual se encienden seis antorchas, una por cada millón de judíos masacrados entre 1939 y 1945.

Al día siguiente, el acto comienza a las 10 de la mañana, con el sonido de una sirena durante dos minutos, que se replica en todo el país a través de los medios y durante los cuales la gente deja de trabajar, caminar o conducir para permanecer de pie y en silencioso recogimiento en memoria de las víctimas de la Shoá.

Luego, dignatarios, sobrevivientes y representantes de diversas instituciones depositan ofrendas florales alusivas al pie de las seis antorchas, en Yad Vashem.

Ceremonias similares se realizan en otros sitios de Israel, como los kibutzim Lojaméi Haguetaot (Luchadores de los guetos) y Iad Mordejai, escuelas, bases militares, municipalidades, etc.