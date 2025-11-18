Investigadora israelí contribuye al desarrollo de un tratamiento revolucionario que reduce los lípidos en sangre en más del 50%

Un amplio estudio internacional reveló que un nuevo fármaco reduce los niveles de triglicéridos en más del 50% y disminuye el riesgo de pancreatitis hasta en un 85%. La Dra. Hofit Cohen, del Centro Médico Sheba, afirma que esta terapia «cambia el rumbo de la vida de los pacientes».

Un extenso ensayo clínico internacional, dirigido en Israel por la Dra. Hofit Cohen del Centro Médico Sheba, ha demostrado la eficacia de un nuevo fármaco que reduce los niveles de triglicéridos en más del 50 % y disminuye drásticamente la pancreatitis potencialmente mortal. Los hallazgos, en los que participaron nueve centros médicos israelíes, se publicaron este mes en el New England Journal of Medicine y se presentaron en la conferencia anual de la Asociación Americana del Corazón en Nueva Orleans.

La Dra. Cohen, directora del Servicio de Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos Lipídicos del Centro de Lípidos Strasburger de Sheba, describió el impacto en un paciente, un tasador inmobiliario de 50 años que había sufrido seis episodios de pancreatitis en los últimos años. A pesar de seguir una dieta estricta, cambiar su estilo de vida y recibir la máxima terapia farmacológica, requería hospitalizaciones frecuentes, incluso en cuidados intensivos. Según explicó, con el tratamiento del estudio, sus niveles de triglicéridos se normalizaron y desde entonces no ha necesitado atención de urgencias.

«Se trata de un auténtico avance», afirmó Cohen. «Hasta ahora, no existía un tratamiento eficaz para los pacientes con niveles extremadamente altos de triglicéridos y pancreatitis recurrente. El estudio demostró una disminución significativa de los triglicéridos y una reducción drástica del riesgo de pancreatitis. Esta terapia cambia el rumbo de la vida de estos pacientes».

¿Qué son los triglicéridos y por qué son peligrosos?

Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en la sangre, compuesta por tres ácidos grasos unidos al glicerol. Después de las comidas, el intestino produce triglicéridos y los transporta a través del torrente sanguíneo mediante partículas llamadas quilomicrones. El hígado produce partículas similares, conocidas como VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad). Estas partículas ricas en triglicéridos proporcionan energía o se almacenan en el tejido adiposo.

Los niveles normales de triglicéridos son inferiores a 150 mg/dL. Los niveles entre 150 y 499 se consideran elevados, entre 500 y 999 son significativamente altos, y cualquier valor superior a 1000 mg/dL es extremadamente alto y conlleva un riesgo real de pancreatitis y enfermedad cardiovascular.

Los triglicéridos elevados aumentan el riesgo de aterosclerosis, infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedad vascular periférica. Los niveles muy altos incrementan drásticamente el riesgo de pancreatitis aguda, una afección que en ocasiones pone en peligro la vida, puede requerir cuidados intensivos y causar daño permanente.

¿Por qué aumentan los triglicéridos y por qué los tratamientos actuales son insuficientes?

Cohen afirmó que los triglicéridos elevados suelen ser el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. Las dietas ricas en grasas y carbohidratos simples, la falta de ejercicio, el consumo excesivo de alcohol, la diabetes no controlada, la disfunción renal, el hipotiroidismo, la sobreproducción de cortisol y la obesidad abdominal son factores clave. Los trastornos genéticos raros también pueden afectar la capacidad del cuerpo para descomponer los triglicéridos, lo que provoca niveles extremadamente altos desde una edad temprana.

El tratamiento suele comenzar con cambios en el estilo de vida: dieta equilibrada, reducción de carbohidratos simples, abstención de alcohol, ejercicio regular y control estricto de la diabetes. Muchos pacientes también reciben estatinas para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Cuando los niveles superan los 500 mg/dL, los médicos suelen añadir fibratos o ácidos grasos omega-3 en dosis altas, que pueden reducir los triglicéridos entre un 30 % y un 50 %.

Para algunos pacientes, especialmente aquellos con niveles de triglicéridos muy elevados, estas medidas no son suficientes. Continúan sufriendo pancreatitis recurrente a pesar de seguir el tratamiento al pie de la letra. En casos graves, los pacientes se someten a plasmaféresis, un procedimiento invasivo para eliminar mecánicamente los triglicéridos de la sangre, generalmente de forma semanal o quincenal.

Una nueva generación de fármacos redefine el panorama del tratamiento.

En los últimos años, las terapias avanzadas basadas en ARN han transformado el tratamiento de la hipertrigliceridemia grave. Estos tratamientos actúan sobre proteínas específicas implicadas en el metabolismo de los triglicéridos. Una proteína clave, la apoC-III, ralentiza de forma natural la descomposición de los triglicéridos. Suprimir su producción aumenta significativamente la capacidad del organismo para eliminar las grasas.

Volanesorsen, el primer fármaco de esta clase, fue aprobado en Europa. El fármaco más reciente, Olezarsen, actúa mediante el mismo mecanismo, pero se dirige al hígado y se considera más seguro. La FDA lo aprobó en 2024 para una enfermedad genética rara llamada síndrome de quilomicronemia familiar (SQF), y se espera que pronto esté disponible en Israel. Los ensayos CORE examinaron si Olezarsen podía ayudar a adultos con hipertrigliceridemia grave que no habían logrado alcanzar niveles seguros a pesar de los cambios en el estilo de vida y los tratamientos convencionales.

Más de 1000 participantes y resultados sorprendentes.

Los dos grandes ensayos doble ciego controlados con placebo incluyeron a 1061 participantes de 23 países y aproximadamente 140 centros médicos, nueve de ellos en Israel. Los participantes recibieron inyecciones mensuales de Olezarsen o placebo durante un año. Los investigadores midieron los cambios en los niveles de triglicéridos y la incidencia de pancreatitis.

Los resultados fueron sorprendentes: los niveles promedio de triglicéridos disminuyeron de aproximadamente 800 mg/dL a reducciones del 50 % al 70 %, según la dosis. El 85 % de los pacientes alcanzó niveles inferiores a 500 mg/dL y la incidencia de pancreatitis se redujo en más del 80 %.

El fármaco pareció seguro en general, con tasas similares de efectos secundarios e interrupción del tratamiento en comparación con el placebo. Sin embargo, los investigadores observaron varios hallazgos que requieren seguimiento: aumentos leves de las enzimas hepáticas, disminución del recuento de plaquetas en algunos pacientes (más frecuente con dosis más altas) y aumentos de la grasa hepática dependientes de la dosis. El seguimiento a largo plazo continúa.

Un avance revolucionario para los pacientes

Cohen afirmó que, hasta ahora, los pacientes con niveles extremos de triglicéridos a menudo no tenían alternativas eficaces más allá de los procedimientos invasivos continuos. Olezarsen, añadió, ofrece una opción que cambia la vida, ya que reduce drásticamente los triglicéridos, disminuye considerablemente los episodios de pancreatitis y puede eliminar la necesidad de plasmaféresis. «Este tratamiento cambia la vida de estos pacientes», afirmó, calificándolo de un verdadero avance y un punto de inflexión en el tratamiento de la hipertrigliceridemia grave. Añadió que la combinación del nuevo fármaco con hábitos de vida saludables, el control de la diabetes y las terapias existentes podría reducir significativamente la morbilidad y la mortalidad entre los pacientes con niveles peligrosamente altos de triglicéridos.

El Dr. Dov Gavish, presidente de la Sociedad Israelí de Aterosclerosis y médico sénior del Centro Médico Shaare Zedek, afirmó que los nuevos fármacos disponibles gracias a los ensayos clínicos ya ayudan a los pacientes a mantener niveles de triglicéridos mucho más bajos, reducir los episodios de pancreatitis y mejorar el control de la diabetes. Se están desarrollando más tratamientos que, según indicó, «nos permitirán ofrecer una atención aún más integral y prevenir complicaciones graves».