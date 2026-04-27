Indignación selectiva: cuando Hezbolá ataca

Una vez más, amplios sectores de la comunidad internacional, desde Naciones Unidas hasta los principales gobiernos europeos, parecen no querer o no poder afrontar la realidad básica e incómoda de que la última escalada de las hostilidades no empezó con Israel. Empezó con Hezbolá. Crédito foto: Oficina del Portavoz de las FDI

Este silencio -o, en el mejor de los casos, reconocimiento selectivo- cuando, sin provocación, se lanzaron cohetes contra Israel, contrasta enormemente con la indignación instantánea cuando Israel responde. Ese desequilibrio no sólo es deshonesto, sino que distorsiona los cimientos de cómo se entienden conflictos como éste.

Hay que empezar por el simple pero crítico hecho de que no había un conflicto activo a gran escala entre Israel y Hezbolá en el momento en que comenzó la actual escalada. Sin embargo, Israel se enfrentaba a amenazas y ataques directos en una confrontación más amplia con Irán. Fue precisamente entonces -cuando Israel estaba bajo presión- cuando Hezbolá decidió actuar. El momento refleja una decisión calculada de abrir un segundo frente contra Israel con la clara intención de intensificar la presión sobre sus defensas.

¿Qué haría cualquier otro país si estuviera siendo atacado por un enemigo y de repente se enfrentara a un bombardeo de misiles contra sus pueblos y ciudades? ¿Se limitaría a mirar al cielo?

Es de suponer que ningún Estado -ya sea europeo, asiático o americano- toleraría una situación semejante. La aparente expectativa de que Israel, más pequeño que el estado de Nueva Jersey (aproximadamente 22.000 km2), debería absorber tales ataques sin una respuesta decisiva no sólo es poco realista, sino fundamentalmente incoherente con la forma en que se entienden globalmente la soberanía y la autodefensa.

Hezbolá no es una fuerza independiente que actúa de forma aislada. Según admite ella misma, fue fundada por la República Islámica de Irán, está entrelazada con ella y depende de ella.

«Según el experto en Oriente Medio Hussain Abdul-Hussain, «Hezbolá surgió tras la Revolución Islámica de Irán de 1979, como parte de un esfuerzo por establecer un Estado islámico en un Líbano fracturado por milicias enfrentadas».

Las armas, la financiación y la dirección estratégica de Hezbolá están explícitamente vinculadas a Teherán. Esta relación transforma las acciones de Hezbolá de incidentes espontáneos y aislados en componentes de una estrategia regional más amplia. Cuando Hezbolá actúa, no es sólo un grupo terrorista local que toma decisiones tácticas: es una extensión de la agenda geopolítica de una potencia regional.

Cuando se consideran los altos el fuego o los acuerdos diplomáticos -por ejemplo, que Irán acepte un alto el fuego mientras Hizbulá continúa sus ataques- el contraste pone de manifiesto que cualquier alto el fuego que no logre contener al apoderado más poderoso de Irán queda incompleto. Permite que el conflicto persista por medios indirectos, por la puerta de atrás, manteniendo la única pretensión de desescalada. Tales acuerdos carecen prácticamente de valor.

La respuesta de Israel, por tanto, debe entenderse dentro de ese contexto más amplio.

Israel se encontró ante el continuo lanzamiento de cohetes desde Líbano y la presencia de un grupo fuertemente armado en su frontera -en contravención de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que había exigido unánimemente a Líbano:

«Tres principios -nada de fuerzas extranjeras, nada de armas para las milicias no gubernamentales y ninguna autoridad independiente separada del gobierno central- como vitales para una paz libanesa duradera. Subyacente a estos principios estaba el reconocimiento de que, si bien el flujo de armas a grupos terroristas como Hezbolá es la amenaza más inmediata para la estabilidad en Líbano, la verdadera clave para la paz a largo plazo es un gobierno central capacitado y con poderes en Beirut.»

Nada de esto, por supuesto, tuvo lugar. En su lugar, Hezbolá se hizo básicamente con el control de Líbano, procediendo a cimentar el dominio sobre el ejército y los medios de comunicación, además de tener poder de veto sobre el gabinete libanés. Hezbolá se posicionó a lo largo de la corta frontera libanesa de 80 km con Israel y desplegó unos 150.000 cohetes y misiles dirigidos contra las ciudades israelíes.

Israel, tras ser atacado, actuó como era de esperar para neutralizar la amenaza. Los críticos a veces se centran en la escala de las operaciones israelíes, pero la escala por sí sola no es la única métrica válida en la que basar un juicio. La cuestión relevante es: ¿Tiene un Estado derecho a defenderse de un grupo armado que lo ataca y busca abiertamente su eliminación? Según cualquier criterio convencional de las relaciones internacionales, la respuesta es sí.

La táctica operativa de Hezbolá, como la de Hamás y otros grupos terroristas, consiste en incrustar su infraestructura militar en zonas civiles, ocultando armas, centros de mando y activos operativos en barrios densamente poblados. Este posicionamiento crea deliberadamente un trágico e intencionado dilema. Dado que los objetivos militares de Hezbolá se encuentran en viviendas, hospitales y escuelas situados en núcleos de población civil, cualquier intento de neutralizarlos conlleva la trágica posibilidad de dañar inevitablemente a civiles. Se trata de una estrategia deliberadamente diseñada para limitar las respuestas de Israel y generar una reacción internacional en su contra.

El uso de infraestructuras militares dentro de una población civil viola el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra cuando pone intencionadamente en peligro a civiles. La responsabilidad de estos crímenes de guerra recae directamente en Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza, que los orquestaron deliberadamente. Las víctimas resultantes no pueden juzgarse fuera de este contexto.

Sin embargo, la reacción mundial, haciendo caso omiso de quién es realmente responsable de estos crímenes de guerra, según lo previsto, sigue un patrón predecible y preocupante. Los actos iniciales de agresión por parte de Hezbolá o Hamás no reciben atención o se enmarcan de forma ambigua. Sin embargo, cuando Israel responde, la narrativa cambia drásticamente y se convierte en una declaración de «¡Todo empezó cuando él me devolvió el golpe!». A este llamamiento le sigue la simpatía por el falso agravio, la condena generalizada de Israel, que fue atacado, y llamamientos farisaicos y fuera de lugar a su moderación. Se trata de un modelo que invierte la relación causa-efecto y se centra en la respuesta mientras resta importancia -o ignora- la agresión. Este enfoque no contribuye a la paz, sino que perpetúa astutamente la tergiversación de los hechos. Posiblemente haya quienes no quieran que el resultado del conflicto se ajuste a los hechos.

Durante casi 80 años, el diminuto Israel se ha enfrentado a amenazas abiertas y persistentes contra su existencia por parte de la mayoría de los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica, con el apoyo de Rusia y gran parte de Europa. Los recientes ataques desde el Líbano -abriendo un segundo frente en el norte de Israel además del de Hamás en su sur- es una condición que ningún país podría tolerar. La expectativa de que Israel se deje derrotar no es simplemente poco realista, sino que está alejada de las normas que se aplican a todas las demás naciones.

En 2024, Hezbolá violó su alto el fuego con Israel y también atacó en 2025 a instancias de Irán. La respuesta de Israel se ajusta a lo que haría cualquier Estado soberano ante ataques contra su territorio y su población civil.

Para que haya un debate significativo sobre la estabilidad en Oriente Próximo, es necesario que comience con un reconocimiento honesto de estas realidades. De lo contrario, las reacciones internacionales seguirán caracterizando erróneamente el problema, criticando las respuestas pero pasando por alto sus causas, y contribuyendo al conflicto en vez de a su resolución.

Dr. Majid Rafizadeh, es politólogo, analista educado en Harvard y miembro del consejo de Harvard International Review. Es autor de varios libros sobre la política exterior estadounidense.