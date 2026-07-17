Inauguran el primer centro comunitario de la historia en Reikiavik

La comunidad judía de Islandia celebró un hito histórico con la inauguración de la Casa Schwidler en Reikiavik, el primer centro comunitario y cultural judío en la historia de ese país.

El nuevo edificio de tres plantas, con una superficie de unos 840 metros cuadrados, dará servicio a la pequeña comunidad judía local, así como a los miles de turistas judíos que visitan Islandia cada año.

El centro fue fundado por los emisarios de Jabad Lubavitch en Islandia, el rabino Avraham Feldman y su esposa, Mushky, quienes han estado activos en el país desde 2018.

Se estima que en Islandia viven entre 100 y 300 judíos.

Hasta ahora, la actividad de la comunidad judía se desarrollaba en la casa de los Feldman y espacios temporales.

Durante más de un siglo de vida judía en Islandia, el país careció de un centro judío permanente o una sinagoga organizada, lo que había convertido a Reikiavik en la única capital europea sin un rabino permanente.

«Soñamos con este momento durante años y hoy estamos aquí, viviendo el sueño hecho realidad. Este es un hogar donde todo judío puede entrar, sentirse como en casa y simplemente ser judío», dijo Feldman en la ceremonia de inauguración.

El nuevo centro incluirá una tienda de artículos judaicos y comida kosher, una sala para eventos comunitarios, programación educativa y cultural y una exposición permanente titulada «La vida judía en Islandia».

La exposición presentará por primera vez la historia de la vida judía en la isla a través de documentos y fotografías que recorren más de 100 años de historia judía en ese país.

Más de 100 invitados asistieron a la ceremonia de inauguración, entre ellos rabinos de países escandinavos, figuras públicas y representantes diplomáticos.

Entre los oradores se encontraba un parlamentario y exalcalde de Reikiavik que afirmó que el nuevo centro serviría como «un puente vivo que conecta culturas, disipa la ignorancia y promueve el diálogo y la comprensión».

Añadió que muchos judíos en Islandia habían dudado durante años en declararse abiertamente judíos, lo que hacía que la educación y el diálogo fueran especialmente importantes.

La primera ministra islandesa, Kristrun Frostadottir, envió una carta de felicitación. En ella, describió la inauguración del centro como «un hito importante para la comunidad judía y para la sociedad islandesa» y expresó su esperanza de que continúe la cooperación entre el gobierno de Islandia y la comunidad judía.

El centro lleva el nombre del empresario y filántropo Eugene Shwidler, uno de los principales donantes del proyecto, junto con otros que contribuyeron a financiar su construcción.