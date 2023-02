Identidad, educación y violencia palestina

Hatzad Hasheni- por Hussein Aboubakr Mansour (EMET)

Según las estadísticas, el año 2022 parecía haber sido el año más violento en Israel desde el final de la Segunda Intifada en 2005, con casi 200 palestinos y 30 israelíes muertos. Sin embargo, las estadísticas y las ecuaciones numéricas sin valores suelen ser engañosas. La mayoría de los palestinos muertos eran miembros de organizaciones terroristas abatidos en acciones militares o terroristas solitarios asesinados durante intentos de ataques terroristas. Por otro lado, la mayoría de los israelíes muertos son civiles israelíes inocentes asesinados en ataques terroristas palestinos.

La reciente ola de ataques terroristas palestinos, ya descrita en el genérico “ciclo de violencia”, ha desatado una avalancha de escritos e informes que advierten sobre una tercera Intifada. La mayoría de las voces sabias afirman que la atmósfera actual de desesperanza palestina, en la que el proceso de paz parece haber llegado a un callejón sin salida, conducirá en última instancia a una explosión de violencia y enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Sin embargo, todas esas opiniones, ya sea deliberadamente o sin saberlo, ignoran por completo la naturaleza de los actos del terror palestino y su relación con una estructura de identidad y una tradición educativa que se construyó sólidamente sobre el antisemitismo y la valorización de la violencia sin fin.

Una presuposición importante es que el terrorismo palestino, la violencia asesina indiscriminada dirigida en su mayoría a civiles judíos indefensos, es una parte central de la identidad palestina y es un deseado comportamiento palestino normativo.

Debajo de tales posiciones se encuentra un conglomerado de presuposiciones y suposiciones que rara vez se discuten o mencionan abiertamente. Uno de esos presupuestos principales es que el terrorismo palestino, la violencia asesina indiscriminada dirigida en su mayoría a civiles judíos indefensos, es una parte central de la identidad palestina y un comportamiento palestino normativo. Como tal, este comportamiento no puede atribuirse a la sociedad o las instituciones palestinas, sino a Israel y la acción israelí, que controla la estructura de poder de la que surgió la identidad palestina. En esta posición, las personas muy inteligentes descubren el aspecto más preocupante del conflicto, pero solo para descartarlo. Esta forma de intolerancia humanista contra los palestinos vino a justificar su peor inclinación y desprecio por la vida de los judíos israelíes, terminando siendo una de las posiciones más deshumanizantes hacia israelíes y palestinos.

Esta posición no es nueva, pero se ha convertido en un hábito intelectual central de la izquierda internacional desde la canonización de las obras de Frantz Fanon como una Biblia de la descolonización. Según Fanon, el desenfreno asesino del hombre colonizado contra el colonizador es el acto de autoliberación por excelencia. El resplandor de la ira y la ira que termina en asesinato no es más que los dolores de parto de la libertad. En otras palabras, la lucha, por violenta o extrema que sea, es una condición existencial y una urgencia ontológica. Estas ideas, que comenzaron en los círculos de la izquierda francesa en la década de 1950 para justificar los actos de violencia extrema de Argelia contra la colonia francesa, se convirtieron en una parte sólida de la izquierda internacional, enseñada en las más prestigiosas instituciones académicas a generaciones de activistas de izquierda, periodistas, profesores, políticos y otros. Estas ideas, el epítome de la deshumanización y la misantropía patológica, no nacieron ayer y son parte del gran edificio intelectual del pensamiento social y político de la izquierda.

La proliferación de tales patologías intelectuales es lo que en última instancia permite a ejércitos de periodistas, diplomáticos, trabajadores humanitarios, funcionarios de ONG y otros estadounidenses y europeos aceptar totalmente la prevalencia de la violencia, los íconos de la muerte y la valorización de la crueldad en la cultura palestina, tan popular y tan presente en la educación.

Esto lleva al interesante reconocimiento y rechazo simultáneos del problema más central del conflicto palestino-israelí, la negación absoluta y final del sionismo, por cualquier medio necesario, como el contenido ideológico central de la identidad palestina y sus símbolos. El resultado final es un gigante internacional hecho de estructuras institucionales internacionales establecidas y financiadas para supuestamente resolver el conflicto palestino-israelí mientras, en efecto, ignoran su problema central. Los medios de comunicación palestinos, las instituciones religiosas, políticas y educativas se ven obligadas a adoctrinar diariamente a los miembros de la sociedad palestina para que crean que el significado de su identidad es el victimismo existencial del que solo se puede salir mediante la destrucción total y completa de Israel por medio de la sangre. muerte y sacrificio. Cualquiera que se atreva a examinar la educación palestina, los medios, la literatura, la poesía, la música, etc., no podrá ignorar la presencia poco sutil de ideas tan violentas en el simbolismo nacional palestino y la autoimagen palestina. Palestina Media Watch, una ONG con sede en Jerusalén, proporciona constantemente traducción y análisis de este tipo de contenido casual en la cultura palestina. Esta es, en última instancia, la causa raíz de la total insolubilidad del conflicto.

Nunca habrá paz entre israelíes y palestinos si no se abordan los temas principales de la identidad palestina, la educación palestina y la cultura palestina.

Esto es intuitivo para muchos israelíes, y ahora árabes, que viven en el Medio Oriente y entienden el conflicto. Sin embargo, para aquellos que montan los altos caballos de la superioridad intelectual y los matices sociológicos, no se debe esperar que los palestinos lo hagan mejor. Pero uno no debe confundir una solución para el último problema con una solución para el primero. Quienes se preocupan por el futuro de la paz y la seguridad deben tratar de abordar ambos problemas. Hasta ahora, no ha habido una conversación sincera sobre la naturaleza de la identidad palestina y las posibles formas de ayudar a los palestinos a salir de su estructura violenta actual e intentar redefinir lo que significa ser palestino lejos de las luchas existenciales. Hasta que esta conversación se convierta en un componente central de cualquier esfuerzo que busque la paz y la estabilidad, los problemas del terror, la violencia, la pérdida de vidas judías inocentes y el adoctrinamiento de la juventud palestina continuarán.

Hussein Aboubakr Mansour es el Director del Programa EMET para Voces Democráticas Emergentes del Medio Oriente y miembro escritor del Foro de Medio Oriente.