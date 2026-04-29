Hito médico: Completan la primera cirugía de cataratas 100% robótica en humanos

Por primera vez, una plataforma de alta precisión logró completar una cirugía ocular sin intervención manual del médico. Este hito de la ingeniería israelí marca el inicio de una era donde la autonomía robótica promete erradicar la principal causa de ceguera en el mundo.

La medicina oftalmológica cruzó una frontera histórica: por primera vez en la historia, un robot logró operar con éxito las cataratas de un paciente humano de principio a fin, transformando un sueño de ciencia ficción en una herramienta lista para cambiar la salud pública global.

ForSight Robotics, una empresa israelí considerada pionera mundial en cirugía ocular automatizada, informó que esta primera cirugía de cataratas totalmente asistida por robot en un paciente humano fue llevada a cabo a través de su plataforma Jasper, bajo la supervisión del doctor Alexey Rapoport.

A diferencia de procedimientos robóticos anteriores, que solo realizaban tareas parciales durante la operación y con el paciente totalmente anestesiado, ForSight Robotics dijo que completó, por primera vez en la historia, una cirugía de cataratas de principio a fin sin necesidad de anestesia general.

La operación, que se realizó a principios de este mes de abril en Manila, representa «un momento decisivo para la cirugía oftálmica y el futuro de la atención médica global», afirmó el doctor Joseph Nathan, cofundador, presidente y director médico de ForSight Robotics.

«Este logro —enfatizó— abre la puerta a una expansión significativa del acceso a la cirugía de restauración de la visión para millones de personas en todo el mundo».

La plataforma Jasper fue diseñada para optimizar el flujo de trabajo y la experiencia de la cirugía de cataratas convencional. Asiste a los cirujanos en cada paso de las cirugías de cataratas, brindándoles imágenes avanzadas, precisión y escalado de movimiento que reducen la fatiga del cirujano y la variabilidad entre procedimientos.

Seiscientos millones de personas esperando una operación

Voceros de la startup israelí dijeron que la plataforma y el cirujano «trabajan en armonía, proporcionando una destreza avanzada que garantiza resultados más seguros y precisos para el paciente».

Este enfoque, añadieron, está diseñado no solo para mejorar el rendimiento quirúrgico, la accesibilidad para pacientes y la eficiencia, sino también para «proteger la salud y prolongar la carrera de los cirujanos oftalmólogos», quienes suelen sufrir trastornos musculoesqueléticos debido a posturas incómodas» en el quirófano.

«Algo que hace tan solo unos años solo podíamos soñar, ahora es una realidad —remarcó Rapoport—. En el quirófano, era evidente que estábamos presenciando el futuro de la cirugía ocular».

Se estima que más de 600 millones de personas en todo el mundo necesitan cirugía de cataratas, una estimación basada en datos demográficos de regiones clave a nivel mundial. Sin embargo, solo se realizan alrededor de treinta millones de cirugías al año.

Desde ForSight aseguraron que la escasez de cirujanos capacitados, sumada al desgaste físico que supone realizar miles de microcirugías anualmente, «generó una creciente crisis de salud pública».

Tras una exitosa ronda de financiación Serie B de 125 millones de dólares en el 2025 y su primer procedimiento en humanos, ForSight Robotics anunció que ahora avanzará hacia la validación clínica y las presentaciones regulatorias.

Una apuesta por los robots

La compañía viene atrayendo la atención de la prensa especializada desde hace bastante tiempo. En junio del año pasado, cuando se conocieron los detalles de la ronda de recolección de fondos, la revista Forbes presentó a ForSight como una startup israelí que «apuesta a que los robots, con el tiempo, podrán hacer este procedimiento mejor y a menor costo que los médicos».

Forbes recordó en aquel artículo que la cirugía de cataratas, en la que un cirujano reemplaza una lente óptica opaca por una artificial, «es un procedimiento muy rápido» que «suele durar menos de 15 minutos». Salud

«Aunque es breve, requiere mucha precisión por el espacio reducido en el que se trabaja», pero «su carácter repetitivo y el hecho de que no haya sangre facilitan el uso de robots», añadió la publicación.

Nathan le dijo a la revista norteamericana que lo que busca su empresa con la robótica «es un nuevo nivel de atención oftalmológica». El procedimiento en sí «consiste en repetir los mismos pasos una y otra vez debido a la anatomía similar del ojo», independientemente de la edad del paciente, precisó.

Durante la conversación, Nathan dijo que el mercado para este avance es enorme, en particular en países como Estados Unidos o la India. El robot, señaló, podría utilizarse además para reparaciones de retina, tratamientos contra el glaucoma y hasta cirugías más complejas.

«La robótica tendrá que tomar el relevo» frente a la escasez de profesionales y la gigantesca necesidad de intervenciones. «No hay forma humana de cerrar esta brecha tal como la vemos», completó.