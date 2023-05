Historia de los descendientes colombianos de criptojudíos que redescubrieron sus raíces

Ynet Español- por The Media Line

Alrededor de 300 judíos pertenecen a la comunidad judía en Bello, una pequeña ciudad en Colombia. Asisten a la sinagoga, guardan las leyes dietéticas judías y estudian la Torá. Hace menos de 30 años, los miembros de la comunidad no se entendían judíos, pero desde entonces muchos han redescubierto sus raíces judías y las tradiciones ocultas que sus abuelos habían camuflado, temiendo la persecución, y se embarcaron en un viaje de regreso al judaísmo.

Su sinagoga, que se mezcla con las otras casas de cemento en un vecindario modesto, es utilizada diariamente por los miembros de la congregación como el centro de su vida judía, casa de oración y lugar de reunión.

El proceso de creación de una comunidad judía en Bello, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, fue dirigido por el rabino Elad Villegas, quien se convirtió al judaísmo después de servir como pastor de una iglesia evangélica con 3.000 miembros.

“La decisión más importante que tomé fue renunciar como pastor de la iglesia y convertirme al judaísmo”, dijo Villegas, quien ahora se desempeña como el rabino principal de la comunidad en Bello.

Villegas explicó que viajó a Israel en 1998 en su posición de pastor. “Me sorprendió mucho ver la similitud entre las culturas judía e israelí y la cultura de Antioquia”, expresó.

Unos años más tarde, Villegas decidió regresar a Israel en busca de respuestas a algunas de sus preguntas teológicas más problemáticas. Después de conversaciones con rabinos israelíes, Villegas decidió convertirse al judaísmo. “Lo que no estaba en mi cálculo es que unas 600 personas de la iglesia me seguirían en el judaísmo”, señaló.

Antioquia, uno de los 32 departamentos de Colombia, es conocido por ser el sitio de una gran migración judía desde España durante la Inquisición española, hace 500 años. Muchos de los judíos que llegaron a Colombia desde España se habían convertido al catolicismo y continuaron practicando el judaísmo en secreto. Tales judíos son conocidos como cripto-judíos, o marranos, de la palabra española para cerdo.

Alberto Antonio Berón Ospina, profesor especializado en historia latinoamericana en la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia, dijo que aunque Antioquia es mayoritariamente cristiana, su cultura está muy influenciada por las tradiciones judías sefaradíes. Señaló que el dialecto local está influenciado por el ladino, también conocido como judeoespañol, y que los edificios también se parecen a los estilos arquitectónicos judíos sefaradíes.

El rabino Ezra Rodríguez, de 43 años, que es miembro de la comunidad judía en Bello, dijo a The Media Line que sus abuelos mantuvieron algunas tradiciones aparentemente judías a pesar de llamarse cristianos.

Sus abuelos maternos “tuvieron una vida muy particular”, comentó Rodríguez. “Mi abuelo nunca se destapaba la cabeza, argumentando que es un signo de respeto por Dios, y no iba a los servicios dominicales en la iglesia porque lo hacían quitarse el sombrero”. “Mi abuelo solía decir que Jesús era un hombre que hablaba muy bien sobre la Biblia, eso es todo”, añadió.

Señaló que su abuelo compraba carne en el mercado sólo ocasionalmente, y después de presenciar su matanza. “Tampoco había carne de cerdo en la casa de mis abuelos”, dijo. Sus abuelos también le hicieron lavarse las manos antes de comer y decir gracias antes y después de las comidas.

En el patio de la casa de sus abuelos, recordó Rodríguez, “mi abuelo construyó un horno de piedra que estuvo fuera de servicio durante todo el año, pero para la Pascua, que comúnmente es al mismo tiempo que Pésaj, solía limpiar la casa, decirnos que esta semana debe ser recibida con limpieza, y habilitar el horno sólo para alimentos que no contengan trigo”.

Los abuelos de Rodríguez también usaron la interjección “nu”, comúnmente utilizada en hebreo y entre las comunidades judías para significar “continuar”. “Su idea sobre Jesús era muy diferente de cómo es concebido en el cristianismo”, agregó Rodríguez. “Mi abuelo solía decir que Jesús era un hombre que hablaba muy bien sobre la Biblia, eso es todo”, agregó.

Yehudit Agudelo, de 37 años, quien está casada con Rodríguez, compartió historias similares sobre sus abuelos con The Media Line. “Mi abuela dijo que solía escuchar a su abuela y a su tía hablar en un español extraño”, dijo, refiriéndose al ladino. “Mi abuela solía dar caridad a las personas necesitadas todos los días, pero no los sábados, diciendo que es un día en que no damos caridad”, señaló.

Agudelo y Rodríguez pertenecían a la comunidad evangélica del rabino Villegas. Eran amigos que compartían una curiosidad sobre el judaísmo y su historia familiar. Cuando Villegas anunció su conversión al judaísmo, decidieron unirse a él.

Hoy, Rodríguez se desempeña como rabino de la comunidad judía de Bello y como director académico de la comunidad. Él escribe los mezuzot de la comunidad, rollos especiales de pergamino en los que está escrita una oración que se cuelgan en los postes de las puertas. Él revisa la escritura en los rollos de la Torá para asegurarse de que no hayan surgido imperfecciones. También sirve como el matadero ritual para la comunidad y ayuda a realizar entierros judíos tradicionales.

Su esposa, Agudelo, ingeniera de alimentos, ayuda a Rodríguez con el proceso de certificación de la adhesión al kashrut, o ley dietética judía. También da clases a mujeres de la comunidad y prepara pañuelos judíos tradicionales para que los usen las mujeres.

La comunidad finalmente encontró un rabino en Miami que ayudó con la educación. Comenzaron a trabajar en el establecimiento de una sinagoga, la compra de los objetos rituales judíos necesarios y el ahorro de dinero para comprar un rollo de la Torá.

Actualmente, dijo, “la comunidad tiene 300 miembros, alrededor de 60 familias, porque muchos ya están en Israel o Estados Unidos buscando ser parte de comunidades judías más fuertes y asistir a yeshivás”, instituciones educativas judías tradicionales.

Aunque algunos prefieren buscar una comunidad judía más grande, la comunidad de Bello proporciona todos los servicios necesarios en la vida judía. El 80 por ciento de los miembros de la comunidad viven en el barrio de Las Cabañas, donde guardan todas las leyes judías tradicionales, incluyendo descansar los sábados, observar las leyes dietéticas y orar diariamente en un grupo de al menos 10 hombres.

Los niños estudian Torá por las tardes, y las clases también se transmiten en línea. “Actualmente, 90 niños de todo el país asisten virtualmente a estas clases de Torá”, comentó Villegas.

La comunidad adquirió una parcela de tierra dentro de un cementerio no judío para usarla en el entierro judío tradicional. Rodeado de miles de tumbas cristianas adornadas con cruces y flores, se puede ver un puñado de lápidas judías grabadas con una estrella de David y rocas esparcidas sobre ellas. “Tiene 60 espacios dobles, por lo que tiene capacidad para 120 personas”, dijo Villegas, “y de esa manera da una solución para una necesidad tan importante que tiene nuestra comunidad”.

La comunidad Bello también ha absorbido a muchos conversos al judaísmo de diferentes países que esperan formar parte de una comunidad judía. Yosef Baruch Torres, de 54 años, había vivido en Costa Rica por más de 20 años, pero decidió regresar a Colombia para ser parte de esta comunidad judía emergente. Le resultó difícil practicar el judaísmo en Costa Rica sin ser parte de una congregación.

Torres se convirtió al judaísmo antes de mudarse a Costa Rica. “Siempre estuve cerca del judaísmo”, dijo. “Mi padre trabajaba con familias judías, así que siempre tuvimos este afecto cercano por la comunidad judía. Más tarde, descubrimos que mi bisabuela era marroquí. Mi abuela solía cocinarnos comida que no sabíamos que era típica de Oriente Medio”.

Avraham David Vila Rodríguez, de 44 años, llegó a Bello desde Cuba hace ocho meses, buscando mejores condiciones para la práctica judía para él y su familia. Vila Rodríguez ha sido observador durante 10 años. Luchó para practicar el judaísmo en Cuba, dijo, debido a la naturaleza comunista del país. “Decidí venir a Colombia especialmente para unirme a esta comunidad que ha hecho un trabajo sólido que sobresale en América Latina”, dijo a The Media Line.

“Crucé a Colombia ilegalmente desde Venezuela, huyendo de la policía fronteriza. Cada miembro de mi familia solo trajo una mochila con ellos”, explicó. Señaló que en Bello, la familia encontró un lugar para vivir, comida kosher y acceso a artículos rituales judíos.

Bello es una de varias comunidades judías emergentes en Colombia. El Gran Rabino de Colombia, Alfredo Goldschmidt, dijo a The Media Line que la tendencia de las comunidades judías compuestas principalmente por conversos estalló a principios de la década de 2000. Si bien tales comunidades existen en toda América Latina, señaló Goldschmidt, Colombia es el líder de la organización.

Goldschmidt atribuyó la tendencia a la centralidad de la religión en la cultura colombiana. “Son creyentes, y un porcentaje importante de los conversos tienen un origen de sangre judía”, dijo. “Pero también muchos se sintieron frustrados en la Iglesia Católica y se pasaron al [cristianismo] evangélico. Algunos de ellos se pasaron al mesiánico [judaísmo], que también es un fenómeno bastante local, ya que tratan de mantener el judaísmo, pero creen en Jesús”.

Estimó que existen alrededor de 12 comunidades emergentes de este tipo en toda Colombia, así como muchos más grupos pequeños que carecen de la estructura de las comunidades más grandes.