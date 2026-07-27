Herzog: Los lazos entre Israel y Baréin, un modelo de coexistencia judeo-musulmana

El presidente de Israel, Isaac Herzog, destacó los estrechos vínculos que unen a Israel y Baréin y los presentó como un ejemplo de convivencia y cooperación entre judíos y musulmanes. En el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, subrayó el valor del diálogo, el respeto mutuo y la construcción de puentes en una región marcada por profundas divisiones.

El presidente israelí conversó con el monarca del estado del Golfo sobre su objetivo común de «hacer frente al terrorismo y al odio en nuestra región».

Tanto Israel como Baréin son naciones pequeñas de Oriente Medio que buscan la paz y la coexistencia entre judíos y musulmanes, declaró el domingo el presidente Isaac Herzog, refiriéndose a una conversación reciente que mantuvo con el rey Hamad bin Isa Al Khalifa.

Hamad es un «líder audaz y valiente» que cree que los Acuerdos de Abraham son una «piedra angular para el futuro de Oriente Medio», afirmó Herzog ante una audiencia en un evento de la Conferencia de Reclamaciones en Jerusalén.

Ambos mandatarios hablaron por teléfono durante aproximadamente una hora antes del evento sobre «cuestiones regionales, así como sobre nuestra búsqueda de la paz y nuestra lucha contra el terrorismo y el odio en todas sus formas en nuestra región y en otros lugares. Baréin tiene una voz muy importante en muchos temas cruciales», añadió el presidente israelí.

Herzog deseó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un viaje exitoso a Estados Unidos y una reunión fructífera con el presidente Donald Trump.

Netanyahu tenía previsto partir hacia Washington el lunes por la mañana y reunirse con Trump el martes.

En 2020, durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, Baréin, junto con los Emiratos Árabes Unidos, se adhirió a los Acuerdos de Abraham, un conjunto de acuerdos entre Israel y los estados árabes.

Desde entonces, Trump ha buscado maneras de ampliar el círculo de participantes.

El 23 de julio, el presidente estadounidense condicionó un acuerdo de energía nuclear civil con Arabia Saudí a la adhesión del reino a los acuerdos.

El acuerdo «está totalmente sujeto a que Arabia Saudí se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham», declaró Trump en una publicación del 23 de julio en Truth Social.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reiteró en una rueda de prensa que «si no se adhieren a los Acuerdos de Abraham, el acuerdo se cancela».

En 2025, Trump anunció que Kazajistán había aceptado unirse a los Acuerdos.

“Este es un gran paso adelante para tender puentes entre las naciones del mundo. Hoy, más países se suman a la causa de la paz y la prosperidad a través de mis Acuerdos de Abraham”, declaró Trump.

“Pronto anunciaremos una ceremonia de firma para oficializarlo, y muchos más países están intentando unirse a este grupo de fortalezas. Aún queda mucho por hacer para unir a los países en pro de la estabilidad y el crecimiento. Progreso real, resultados reales”.

Marruecos también es miembro de los Acuerdos de Abraham, habiéndose unido en diciembre de 2020.

Sudán firmó los Acuerdos en 2021, pero aún no ha ratificado el acuerdo de normalización debido a la inestabilidad interna.