Hamas utiliza el Hospital Nasser para llevar a cabo brutales interrogatorios y torturas

La inteligencia de las FDI revela que Hamas presuntamente está utilizando el Hospital Nasser en Khan Yunis como centro de interrogatorios y torturas, ya que la organización terrorista teme perder el control sobre los residentes de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) revelaron el jueves información de inteligencia que indica que Hamás está utilizando el Hospital Nasser en Khan Yunis para interrogar y torturar a residentes de Gaza, intensificando así sus esfuerzos por mantener el control sobre la población.

Según las FDI, Hamás ha detectado una disminución en el apoyo entre los residentes de la Franja de Gaza y teme perder el control sobre la población. En respuesta, la organización ha incrementado las actividades de su aparato de seguridad, utilizando la intimidación, los interrogatorios y la tortura para imponer su dominio.

La información de inteligencia recientemente publicada indica que los interrogatorios realizados por las Fuerzas de Seguridad Interna y la inteligencia militar de Hamás tienen lugar en el edificio Yassin, en el segundo piso del complejo de la clínica ambulatoria del Hospital Nasser.

Las FDI afirmaron que Hamás está utilizando el hospital como centro de gobierno para fines totalmente ajenos a la atención médica, incluyendo interrogatorios, tortura y extorsión.

Según el ejército, el Hospital Nasser continúa funcionando como infraestructura militar central de Hamás en el sur de la Franja de Gaza.

Pacientes y empleados del hospital han presenciado la presencia permanente de terroristas de Hamás en diversas zonas del recinto hospitalario, algunos de ellos enmascarados, según declaró el ejército israelí (FDI).

El ejército advirtió que las actividades de Hamás dentro del hospital generan temor entre los residentes de Gaza y ponen en peligro a pacientes, personal sanitario y otros profesionales de la salud.

El FDI reveló además que Hamás está llevando a cabo interrogatorios adicionales en otro edificio del recinto hospitalario. La estructura, que anteriormente albergaba las oficinas del hospital, se utilizó posteriormente como cafetería y luego se convirtió en sala de oración. Según el FDI, Hamás la ha transformado ahora en un centro de interrogatorios.

El ejército afirmó que la utilización de infraestructura civil para interrogatorios y torturas no es una práctica aislada, sino un fenómeno generalizado dentro de Hamás.

«Estas acciones de la organización terrorista Hamás constituyen una violación del derecho internacional, que prohíbe el uso militar de hospitales», declaró el FDI.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) concluyeron con una advertencia dirigida a los residentes de la Franja de Gaza, acusando a Hamás de explotar instalaciones destinadas a la población civil para preservar su dominio.

«Temiendo perder el control de la Franja de Gaza, la organización terrorista Hamás explota hospitales, escuelas y otras instalaciones civiles para sus propios fines, perjudicando a los residentes en los mismos lugares que deberían servirles», declararon las FDI.