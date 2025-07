¿Cómo van a dudar de una organización terrorista islámica? Cerca de 1.100 muertos y 5.000 heridos desde el 27 de mayo al 21 de julio llevan apuntados. La información que brinda Hamás no es fiable. Crédito foto: EFE/EPA/Abir Sultan

Si usted hace una búsqueda en Google con el texto: “Hamás dispara contra palestinos ayuda humanitaria”, todos los resultados que devuelve el buscador son de este tipo: “Israel ordena a sus soldados en Gaza disparar contra palestinos desarmados durante los repartos de ayuda” (El País); “El Gobierno de Hamás denuncia 773 muertos en la ‘trampa mortal’ de los repartos de ayuda” (RTVE); “La masacre de los hambrientos: fueron a por ayuda humanitaria y acabaron tiroteados” (elDiario.es). Medios de comunicación nacionales y extranjeros, todos coinciden: Las Fuerzas de Defensa de Israel, conchabadas con los agentes de seguridad de la Gaza Humanitarian Foundation, disparan a los palestinos que acuden a los centros de distribución. Solo les falta añadir que todo es un señuelo para ametrallarlos.

¿Quién proporciona estos datos? ¿Los comprueban antes de difundirlos? ¿O, al menos, cuestionan el origen? No es necesario. Para los que firman esas noticias Hamás es fiable, de toda confianza. ¿Cómo van a dudar de una organización terrorista islámica? Cerca de 1.100 muertos y 5.000 heridos desde el 27 de mayo al 21 de julio llevan apuntados. La información la proporciona la Oficina de medios del Gobierno en Gaza (su director es Ismail Al-Thawabta, dirigente de Hamás) y el Ministerio de Salud de Gaza (al frente está Medhat Abbas, desde 2007, año en el que Hamás se hizo con el control de la Franja). También hay testigos presenciales, la mayoría palestinos.

Tengo un buen amigo que, un día sí y otro también, no deja de darme la murga con eso de la inteligencia artificial (IA). He decidido probar suerte, le he preguntado a Gemini de Google y me ha contestado, educadamente, que si estoy alelao. Qué cómo se me ocurre preguntar algo así. ¿Cómo va a disparar Hamás contra los palestinos? Les copio parte de la respuesta: “En contraste con la premisa inicial de la consulta el cuerpo abrumador de evidencia de la información disponible no respalda la afirmación de que Hamás esté disparando…”. Y no contenta con esto, la IA me ha dado una colleja: “He profundizado en la investigación y he confirmado que los principales incidentes de disparos contra palestinos que buscaban ayuda humanitaria en Gaza son atribuidos a las fuerzas israelíes, no a Hamás”. Le ha faltado decir: vuelve a por otra sionista del Foro.

Pero a la IA le ocurre como a esos pesados encantados de escucharse que van contigo al monte, no paran de hablar y terminan liándose. La he pillado en un renuncio. Y todo por no saber árabe o lo que es peor, por fiarse (“el cuerpo abrumador de evidencia”, dice la muy cursi) de esa purrela de periodistas que, empeñados en igualar Israel con Netanyahu y cegados por su odio al primer ministro, son los mejores propagandistas de los islamistas. Según ellos, las Fuerzas de Defensa de Israel deben reconocer que matar terroristas vestidos de civiles no está bien y aceptar que el “Gobierno de Hamas” -se supone que para RTVE es legítimo y democrático-, continúe siendo ese tumor maligno que hace metástasis en el cerebro de los gazatíes. Que no lo extirpen.