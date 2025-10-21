Hamás está utilizando nuevamente escuelas y hospitales y se ha replegado en la mayor parte de Gaza.  

Hamás vuelve a ocultar sus actividades terroristas en escuelas y hospitales, como lo hizo antes y durante la guerra de Gaza. También ha redistribuido sus fuerzas de seguridad en la mayoría de las regiones de la Franja de Gaza que no están bajo control israelí, según informó el diario oficial de la Autoridad Palestina. Además, Hamás no solo gobierna a los gazatíes, sino que también audita las actividades de las agencias internacionales de ayuda y les exige pagar impuestos.

En un artículo titulado «¿Qué esconde Hamás?», publicado ayer, el diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida confirmó que Hamás ha tomado escuelas y hospitales para utilizarlos para interrogatorios.

«La seguridad interna de Hamás ha comenzado a citar a opositores para interrogarlos en escuelas, tiendas de campaña y hospitales que los agentes de Hamás han tomado, y recientemente incluso citó a empleados de agencias internacionales de desarrollo y ayuda para obtener información sobre las cantidades [de ayuda] y los métodos de distribución».

[Diario oficial de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida , 19 de octubre, 2025]

El artículo añade que Hamás ha impuesto gravámenes y aranceles a la ayuda y ha establecido un departamento para tales fines. Además, informa que Hamás ha desplegado su personal de seguridad interna y las Brigadas Al-Qassam en la mayoría de las zonas de la Franja de Gaza dentro de la llamada ‘línea amarilla’. La seguridad interna de Hamás se encarga de vigilar a los gazatíes, y las Brigadas Al-Qassam son la organización terrorista designada internacionalmente por sus actividades terroristas contra israelíes.

El uso de instituciones civiles en Gaza, como hospitales y escuelas, para actividades terroristas fue parte fundamental de la estrategia de guerra de Hamás. Cumplía dos propósitos: 1) Permitía a Hamás ocultar a sus terroristas y armas en lugares que Israel no podía detectar ni combatir fácilmente; y 2) Cuando Israel atacaba las infraestructuras terroristas ocultas en entornos civiles, era condenado por todo el mundo.

Palestinian Media Watch ha documentado esta estrategia durante la guerra. Por ejemplo, en diciembre de 2024, PMW informó que Hamás había convertido el Centro Médico Nasser de Gaza en un centro de interrogatorio, citando fuentes de la Autoridad Palestina que confirmaron la toma de control de las instalaciones del hospital por parte de Hamás. En mayo de 2025, PMW volvió a exponer que los hospitales de Gaza estaban siendo utilizados como centros de control e intimidación.

Estos informes de PMW, junto con las nuevas admisiones en Al-Hayat Al-Jadida , confirman que la explotación de escuelas y hospitales es una táctica terrorista sistemática y continua del gobierno de Hamas en Gaza.

Si bien estas instituciones supuestamente civiles en realidad esconden a terroristas, nunca debieron considerarse espacios protegidos por el derecho internacional. Sin embargo, Israel actuó sistemáticamente con precisión allí y en otros lugares en sus esfuerzos por atacar exclusivamente a los terroristas.

Así pues, mientras que Israel no puede atacar a Hamás durante el alto el fuego coordinado por Estados Unidos, Hamás se aprovecha de las limitaciones israelíes para reconstruir sus infraestructuras terroristas y ejercer su control sobre la Franja de Gaza. Además de las ejecuciones, arrestos y lesiones sufridas por fuerzas anti-Hamás, ampliamente difundidas por el propio Hamás para aterrorizar a la oposición, Hamás utiliza en secreto hospitales y escuelas para imponer su control, extorsionando ayuda humanitaria y manteniendo su presencia armada en la mayor parte de Gaza, todo ello protegido por el alto el fuego.