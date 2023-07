Grupo bipartidista de EE. UU. pide a Blinken poner fin al “pago por matar” palestino

Enlace Judío México

Un grupo bipartidista de 30 demócratas y 20 republicanos del Congreso escribieron el martes al secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, con el objeto de obtener una actualización sobre los planes de EE. UU. para poner fin al plan de “pago por matar” de la Autoridad Palestina.

Bajo la estrategia actual de “pago por asesinato“, llamado “Fondo de Mártires” por la Autoridad Palestina, los terroristas reciben pagos monetarios como recompensa por actos terroristas. Cuanto más daño causa un ataque, más cobra el terrorista o su familia.

La estrategia actualmente le cuesta a la Autoridad Palestina $ 300 millones anuales (aproximadamente NIS 1 mil millones) y asciende al 8% del presupuesto de la Autoridad Palestina.

Estados Unidos suspendió la financiación a la Autoridad Palestina en 2014 cuando se negó a poner fin al programa. En 2018, el Congreso de los EE. UU. continuó sus esfuerzos para disuadir a la Autoridad Palestina de incentivar el terrorismo mediante la aprobación de la Ley Taylor Force, que impide que la Autoridad Palestina acceder a la ayuda estadounidense.

¿Qué decía la carta?

“Durante las últimas semanas, hemos sido testigos de una violencia inquietante en la región cuando civiles inocentes en Israel son víctimas de ataques terroristas”, escribieron los miembros del Congreso. “Desde principios de año, los perpetradores y partidarios del terrorismo palestino han celebrado los asesinatos a sangre fría de israelíes”.

“Profundamente preocupados por la negativa de la Autoridad Palestina a condenar estos asesinatos sin sentido y, en particular, por su continuo incentivo del terror a través del atroz programa de “pago por asesinato”, le pedimos que informe al Congreso sobre los esfuerzos en curso para poner fin a esta práctica.

La carta también citó a Akram Rajoub, alcalde de Jenin, quien dijo: “La Autoridad Palestina no detendrá la transferencia de fondos… El presidente Abbas dejó en claro que la Autoridad Palestina no dejará de financiar a las familias de nuestros mártires, aunque nos quedemos sin fondos hasta el último centavo”. Solo unos días después de la declaración de Rajoub, un terrorista palestino asesinó a 7 personas en Jerusalén, un ataque que fue celebrado en Cisjordania y Gaza con fuegos artificiales y música.

“La Autoridad Palestina claramente ha continuado por el camino de más odio, violencia y terror, sin tener en cuenta el daño infligido o su papel en la disminución de las perspectivas de paz”, continúa la carta. “Pero, mientras paguen a los ciudadanos para asesinar a civiles, lo harán sin beneficiarse del apoyo de los contribuyentes de Estados Unidos”.

“Sabemos que la Administración comparte la opinión de que el apoyo al terrorismo y la caracterización de los palestinos del sistema de pago de mártires como una forma de bienestar social es inaceptable. Sin embargo, cinco años después de que se promulgara la Ley Taylor Force, la Autoridad Palestina continúa reforzando el Fondo de los Mártires. Para mantener un horizonte político en apoyo de una solución viable de dos estados, la Autoridad Palestina no puede continuar con esta práctica depravada.

“Como tal, alentamos al Departamento de Estado a que actualice al Congreso sobre el estado de la negociación para poner fin al programa de “pago por asesinato”, e instamos a la Administración a que continúe planteando este problema a los funcionarios palestinos. Estados Unidos es un socio regional confiable y debe utilizar esta posición única para poner fin a un sistema que ha dañado a tantos”.

Controversia internacional en torno al pago por ‘pago por matar’

Como informó The Jerusalem Post el 12 de julio, la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido se negó a revelar cómo garantiza que su financiación para la Autoridad Palestina no se destine a incentivar el terrorismo, dijo en respuesta a una solicitud de libertad de información de organizaciones pro-Israel.

El sitio web de FCDO afirma que está priorizando “ayudar a la Autoridad Palestina a construir instituciones sólidas y permitirles brindar servicios esenciales, incluida la vigilancia, la salud y la educación”.

We Believe in Israel y B’nai B’rith UK presentaron una petición de libertad de información, pidiendo al Foreign Office que publique documentos sobre cómo se audita la ayuda británica a la Autoridad Palestina.

Las dos ONG intentaron, a la luz del reciente asesinato de las ciudadanas británicas Lucy, Maia y Rina Dee en un ataque terrorista palestino, establecer si los fondos de los contribuyentes británicos iban al programa de “pago por asesinato“, mediante el cual la Autoridad Palestina paga un salario mensual a los terroristas en las prisiones israelíes y a las familias de los terroristas eliminados por Israel.