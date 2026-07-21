Gaza: palestinos denuncian que Hamas usa hospitales para torturar opositores

Videos difundidos en las redes y reproducidos por la organización israelí Palestinian Media Watch, muestran a palestinos que se quejan ante cámaras y denuncian que Hamas usa los hospitales de Gaza como centros de detención, interrogatorios y torturas.

En la Franja de Gaza el poder de la organización terrorista Hamas en el territorio bajo su control es absoluto y ello se traduce también en el puño de hierro y la represión de siempre que las autoridades islamistas aplican sobre la población.

Videos difundidos en las redes y reproducidos por la organización israelí Palestinian Media Watch, muestran a palestinos que se quejan ante cámaras y denuncian que Hamas usa los hospitales de Gaza como centros de detención, interrogatorios y torturas.

Algunos de ellos dicen abiertamente lo que Israel sostiene hace tiempo: que Hamás mató a decenas de jóvenes en la Franja de Gaza durante la guerra porque se manifestaron en contra de la organización.

Hamás no ha dejado de cometer el inconcebible crimen de guerra de utilizar hospitales como bases terroristas, según una entrevista reciente con el activista gazatí Amin Abed en el canal oficial de televisión de Fatah, Awdah.Así lo informó PMW.

“La entrevista, que incluyó imágenes de manifestantes en sillas de ruedas y víctimas de las torturas de Hamás, volvió a poner el foco sobre la brutalidad de su régimen incluso hacia su propio pueblo y cómo explota los hospitales como escudos para sus operaciones terroristas”, afirma un reporte de PMW.

«Hamás intentó matarme porque dije que el 7 de octubre no representa la lucha del pueblo palestino”, denunció Amin Abed, activista político palestino de Gaza. “Hamás ha colocado hombres armados en cada centro de ayuda que amenazan a la gente e infunden miedo… Llaman a la gente y la citan en el Hospital Al-Shifa, el Hospital Nasser, el Hospital Al-Aqsa y el Hospital Al-Ma’amdani. Cuando decimos esto [públicamente], ellos [Hamás] nos dicen que le estamos dando a la ocupación (Israel) excusas para bombardear los hospitales. Entonces, ¿por qué ustedes [Hamás] han convertido los hospitales en centros de interrogatorio y tortura donde matan a nuestra gente y torturan a nuestro pueblo que sobrevivió a su aventura, a su imprudencia (es decir, la guerra del 7 de octubre) y a su terror contra ellos?… Hamás mató a decenas de jóvenes en la Franja de Gaza durante la destrucción porque se manifestaron en contra del movimiento Hamás».

Y así agrega PMW:

La entrevista de Abed se suma a otros informes similares documentados por Palestinian Media Watch (PMW) a lo largo de la guerra de Hamás contra Israel iniciada el 7 de octubre.

El pasado mes de octubre, según informó PMW, la Autoridad Palestina (AP) admitió que Hamás estaba utilizando «escuelas, tiendas de campaña y hospitales» para llevar a cabo interrogatorios:

«¡La seguridad interna de Hamás ha comenzado a citar a opositores para interrogarlos en escuelas, tiendas de campaña y hospitales que los operativos de Hamás han tomado, e incluso recientemente citó a empleados de agencias internacionales de desarrollo y ayuda para obtener información sobre las cantidades [de ayuda] y los métodos de distribución!».

[Diario oficial de la AP Al-Hayat Al-Jadida, 19 de octubre de 2025]

En mayo de 2025, PMW reveló las amenazas realizadas a un médico gazatí que se opuso a que la Yihad Islámica Palestina utilizara el Hospital Nasser de Gaza para operaciones terroristas.

Cinco meses antes, PMW expuso una publicación en Facebook del ex portavoz oficial de las Fuerzas de Seguridad de la AP, Adnan Al-Damiri, que mostraba una citación oficial de Hamás para que un gazatí se presentara a un interrogatorio en el mismo hospital.

En julio de 2024, Fatah informó que Amin Abed había sido atacado por miembros de Hamás, quienes le fracturaron las extremidades e intentaron asesinarlo después de que criticara a Hamás en las redes sociales.