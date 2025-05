Fue herido en Gaza, le amputaron una pierna y sueña con establecer un centro de prótesis

El capitán Jonathan Ben Hamo fue tratado en Estados Unidos por un experto judío-estadounidense que le construyó una prótesis única, una de las más avanzadas del mundo. Ahora quiere llevar la tecnología a Israel y abrir un centro único para prótesis. Crédito foto: FDI

El capitán Jonathan Ben Hamo, de 24 años, de Ashkelon, resultó gravemente herido en el norte de la Franja de Gaza durante la primera semana de combates terrestres. Un misil RPG impactó directamente en la cabina de la excavadora militar en la que se encontraba, lo que provocó la amputación de una de sus piernas y una grave herida de metralla en la otra. Pero en lugar de hundirse en el dolor, Yonatan convirtió su viaje personal de rehabilitación en una misión. Ahora sueña con ayudar a más heridos y copiar la tecnología innovadora para construir prótesis avanzadas en Israel.

Durante una entrevista en el estudio de Ynet, Ben Hamo relató cómo después de la lesión fue evacuado en helicóptero a Soroka, donde se sometió a la amputación de su pierna y luego fue a otro hospital para rehabilitarse: “Camino con una prótesis y me duele todo el tiempo. Le pregunto a los médicos: ¿por qué? Dicen: ‘No hay nada que puedas hacer, es parte de la lucha'”.

La verdadera realización solo llegó cuando viajó a los Estados Unidos siguiendo la invitación de un conocido a un juego de la NBA, donde se hizo la conexión que lo llevó a un neurólogo en Nueva York que cambió su camino de rehabilitación. “Conocí a un neurólogo en Nueva York que me dijo: ‘No entiendo por qué estás sufriendo’. Así que me hizo un examen y descubrió que los nervios no estaban cerrados cuando se amputaban, sino que permanecían ‘abiertos’, como cables eléctricos expuestos. Me operó y, a partir de ese momento, mi vida cambió”.

Prótesis como un Ferrari

Después de la cirugía, Jonathan conoció a un experto en construcción de prótesis que le dijo: “El trato que recibiste en Israel es como un Mazda. Vamos a hacerte un Ferrari”. El experto, un judío-estadounidense, construyó una prótesis única para él que es una de las más avanzadas del mundo. Las brechas entre Israel y Estados Unidos en esta área asombraron a Jonathan: “De repente estoy caminando correctamente, no sufriendo, funcionando. Y luego me dicen: nos hizo bien ayudarte. Traigan más soldados, nosotros también los ayudaremos”.

Desde entonces, Jonathan ha volado con otros dos soldados para que reciban un tratamiento similar, un proyecto que tiene la intención de seguir ampliando: “Es un cambio para toda la vida, no sólo para la rehabilitación, sino también para el trabajo, para la familia, para la calidad de vida”.

Además, el experto que construyó la prótesis expresó su preocupación por la dificultad logística en el tratamiento futuro de los soldados adicionales: “Todos los soldados tendrán que volver aquí cada seis meses, no es práctico. Los vuelos, el trabajo, la familia, es complicado”. Por lo tanto, sugirió que Jonathan aprendiera de él los secretos de la compatibilidad, para que pudiera establecer un centro similar en Israel en el futuro.

Llevar la tecnología a Israel

El experto estadounidense no quedó satisfecho con el tratamiento. Le dijo a Jonathan: “La próxima vez que vengas, ven a estudiar. Aprende de mí cómo colocar prótesis y regresa a Israel: establece un centro allí, lleva la tecnología”. Jonathan respondió al desafío: “Tal vez ésa sea mi misión. Tal vez por eso Dios me mantuvo con vida”.

En marzo, se informó de que las FDI multaron a Jonathan por viajar a los Estados Unidos para recibir tratamiento, e inicialmente se negaron a reembolsarle los gastos. Después de que la historia se publicara en Ynet, el portavoz de las FDI dijo que el tratamiento había sido organizado y que el dinero había sido devuelto. El propio Ben Hamo señala que el apoyo financiero para su madre, que lo acompañó durante tres meses, aún no se ha efectivizado.

Junto con el viaje médico, Jonathan describe cómo la esperanza volvió gradualmente a su vida: “Estoy volviendo a un funcionamiento más alto y mejor, y puedo hacer cualquier cosa con esta prótesis. Estoy reviviendo gracias a lo que he recibido. Puedo correr, saltar, trabajar, ahora quiero dárselo a los demás”.

Hoy, busca a otros soldados que fueron heridos en combate y tienen amputaciones o lesiones nerviosas, para conectarlos con funcionarios de Estados Unidos: “Todo es voluntario y gratuito. Cualquiera que vea este artículo y conozca a alguien que lo necesite, debería ponerse en contacto conmigo. Estoy aquí para ayudar”, aclara.

“Todo tiene una razón. De las guerras se crean cosas que avanzan”, dice, “así que de esta guerra, con la ayuda de Dios, podremos salir con algo que no tenemos: un centro de prótesis avanzado en Israel, para que la gente pueda caminar mejor, y eso es para toda la vida”.