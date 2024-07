Fatah: Hamás sacrifica civiles y frustra la creación de un Estado

El portavoz de Fatah en Europa y miembro de su Consejo Revolucionario, el Dr. Jamal Nazzal, acusó a Hamas de sacrificar a civiles palestinos contra su voluntad en una entrevista con la red Awda TV, afiliada a Fatah, el 26 de junio.

En la entrevista, Nazzal argumentó que los palestinos asesinados como resultado de la guerra de Israel con Gaza no eligieron convertirse en mártires sino que fueron sacrificados por Hamás. «Los consideramos mártires, pero no se sacrificaron, fueron sacrificados», dijo Nazzal. «La gente que aplaude esto -especialmente desde el extranjero- no intentó vivir en Gaza».

Nazzal se opone a las encuestas de opinión palestinas

Nazzal también criticó las encuestas de opinión pública que miden el apoyo palestino a las acciones del 7 de octubre, como una reciente encuesta realizada por el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas (PSR) en Cisjordania y la Franja de Gaza, que reveló que el 73 por ciento de Los palestinos apoyan la decisión de Hamás de lanzar los ataques del 7 de octubre contra Israel. Nazzal explicó que estas encuestas retratan a todos los palestinos como extremistas, lo que puede perjudicar a la opinión pública.

«La ocupación dice que todos los palestinos son extremistas», dijo. “Cuando las encuestas muestran apoyo a cierto tipo de acción, esto perjudica a los palestinos. Podríamos prescindir de esta encuesta”.

Nazzal continuó afirmando que las encuestas están sesgadas y son demasiado específicas y no logran retratar a la población palestina en general de manera positiva. “Cuando en estas encuestas se pregunta a los palestinos de Cisjordania si apoyan el ataque del 7 de octubre en Gaza, dicen ‘sí’», dijo Nazzal. «Pero cuando se les pregunta si apoyan un ataque similar en Cisjordania, dicen: ‘Gracias, pero no gracias.’»

Nazzal acusa a Hamás de sabotear el Estado palestino

Luego acusó a Hamás de oponerse fundamentalmente al establecimiento de un Estado palestino, argumentando que Hamás ha saboteado activamente todas las oportunidades para lograr un Estado palestino. Citó el Acuerdo de Oslo II de 1995 como el momento crucial, según el cual se suponía que el Área C de Cisjordania, que ahora alberga aproximadamente a medio millón de residentes judíos, sería «transferida gradualmente a la jurisdicción palestina» con una opción para intercambios de tierras bajo un acuerdo final. Sin embargo, esta transferencia no se produjo, lo que Nazzal atribuyó a las acciones de Hamás.

«Hamás llevó a cabo ataques con bombas dentro de Israel para frustrar este proceso», dijo Nazzal. «Si se hubiera permitido que este proceso siguiera su curso, habría dado a los palestinos una verdadera independencia y un Estado plenamente soberano».