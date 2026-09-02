Falleció Ada Yonath, premio Nobel de Química

La científica israelí Ada Yonath, Premio Nobel de Química en 2009, falleció a los 87 años, dejando un legado fundamental para la ciencia. Pionera en el estudio de la estructura de los ribosomas, sus investigaciones contribuyeron a comprender cómo se producen las proteínas y al desarrollo de nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de los antibióticos. Fue, además, la primera mujer israelí en recibir un Premio Nobel.

La científica israelí Ada Yonath, premio Nobel de Química en 2009 y una de las figuras más relevantes de la biología estructural, falleció a los 87 años. Yonath compartió el Nobel con Venkatraman Ramakrishnan y Thomas A. Steitz por sus estudios sobre la estructura y función del ribosoma, la maquinaria celular que traduce la información genética en proteínas. Fue la primera mujer israelí en recibir un Nobel y la primera mujer en ganar el de Química en 45 años.

En los años setenta se propuso un objetivo que muchos consideraban imposible, o sea determinar la estructura atómica del ribosoma, una molécula enorme y compleja. Persistió durante décadas, desarrollando técnicas de cristalografía a bajas temperaturas que permitieron estabilizar las muestras. En 2000 y 2001, junto a otros equipos, logró mapear las dos subunidades del ribosoma bacteriano.

Su trabajo no solo resolvió un enigma fundamental de la biología molecular, sino que abrió caminos para el diseño de nuevos antibióticos y la lucha contra la resistencia bacteriana, uno de los grandes desafíos médicos del siglo XXI. Continuó investigando hasta los últimos años de su vida, publicando y dirigiendo un laboratorio activo