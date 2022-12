Europa financia un estudio de manuscritos hebreos medievales en Israel

Israel Noticias

El Consejo Europeo de Investigación (CEI) ha concedido su primera subvención ERC Synergy de 10 millones de euros a un proyecto de seis años dirigido por Israel para analizar y examinar manuscritos hebreos medievales. Crédito de la foto: KTIV – The International Collection of Digitized Hebrew Manuscripts, the National Library of Israel.

El proyecto se ha denominado “MIDRASH – Migrations of Textual and Scribal Traditions via Large-Scale Computational Analysis of Medieval manuscripts in Hebrew Script”, y es la primera subvención ERC Synergy para estudios judíos, así como para manuscritos computacionales.

He aquí cómo funciona.

¿Cómo podemos analizar manuscritos hebreos antiguos escritos a mano?

Existen más de 100.000 manuscritos hebreos de la época medieval, todos ellos cuidadosamente escritos a mano. Sin embargo, descifrarlos puede ser todo un reto.

¿Cómo pueden leerse automáticamente? ¿Cómo se pueden buscar estos textos digitalmente? ¿Puede conservarse todo correctamente?

Para ello se recurre normalmente a una práctica conocida como reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Sin embargo, los textos manuscritos son más difíciles en este sentido, y más aún un sistema de escritura alfabético poco común como el hebreo.

Aquí es donde entra en juego MIDRASH. La iniciativa estará dirigida por la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Bar-Ilan y la Universidad Sciences-Lettres de París, en cooperación con la Biblioteca Nacional de Israel y el e-Lijah Lab (Laboratorio Eliyahu de humanidades digitales) de la Universidad de Haifa.

En él se desarrollarán métodos punteros para analizar manuscritos y fragmentos hebreos medievales.

Decenas de miles de ellos ya han sido recopilados en colecciones de todo el mundo y digitalizados y conservados por la colección KTIV de la Biblioteca Nacional de Israel, una iniciativa pionera que permite el acceso centralizado global a cientos de miles de manuscritos hebreos. Ya se han digitalizado manuscritos conocidos, incluidos los 10.000 pertenecientes a la propia Biblioteca Nacional de Israel.

Es de esperar que esto permita estudiar mejor las diversas facetas de los textos, como el descifrado, la datación, etc.

Todo ello dará lugar a un análisis basado en inteligencia artificial que se pondrá a disposición del público en general de forma fácil y gratuita.

Al frente de este proyecto MIDRASH habrá cuatro investigadores principales: Daniel Stökl Ben Ezra y Judith Olszowy-Schlanger de la Universidad Sciences-Lettres de París, Nachum Dershowitz de la Universidad de Tel Aviv y Avi Shmidman de la Universidad Bar-Ilan.

“En un futuro próximo, podremos utilizar la investigación pionera del ERC para permitir el descifrado de manuscritos hebreos manuscritos y su conversión en texto legible por máquina”, explicó el Director General de la Biblioteca Nacional de Israel, Oren Weinberg. “Se trata de un logro tecnológico sin precedentes cuyos resultados abrirán nuevos horizontes a la investigación en estudios judíos”.

Según el Dr. Moshe Lavee, director del e-Lijah Lab, “este proyecto es la realización de un gran sueño”.

“Estamos traduciendo la visión de Ben-Gurion de los años 50 al lenguaje del siglo XXI, reuniendo las imágenes de todos los manuscritos hebreos de Jerusalén y, con tecnologías modernas, transformándolas en una visión internacional. El proyecto es una magnífica oportunidad para sacar a la luz la experiencia que hemos adquirido en el Laboratorio Eliyahu en los últimos cinco años en materia de accesibilidad a los manuscritos y análisis geoespacial de la historia judía”.