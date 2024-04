Estuvo secuestrada en Gaza y un terrorista le propuso matrimonio: el drama de Noga Weiss en cautiverio

Visavis (traducido de Times of Israel)

Noga Weiss, quien fue liberada en un acuerdo de rehenes el año pasado después de 50 días en Gaza, reveló el jueves que uno de sus captores de Hamas le dijo que se casarían, le trajo un anillo y le mencionó que se quedaría en Gaza para siempre para tener y criar a su niños.

“Me dio un anillo el día 14 [en cautiverio] y me quedé con él hasta el día 50”, recordó Noga, de 18 años, durante una entrevista en Canal 12.

La mujer agregó: “Me dijo: ‘Todos serán liberados, pero tú te quedarás aquí conmigo y tendrás a mis hijos’”.

Cuando el periodista le consulto cuál fue su respuesta, Noga Weiss dijo: «Fingí reírme para que no me disparara en la cabeza«.

Pero su madre, Shiri, que también fue secuestrada en Gaza el 7 de octubre y se reunió con su hija después de varios días, no estaba dispuesta a seguir el juego.

Al principio, Shiri intentó rechazar cortésmente la propuesta, pero el captor de Hamás no pareció aceptar el rechazo, por lo que le gritó hasta que entendió, según cuenta Meytal, una de las dos hermanas de Noga que se sentaba junto a ella en el programa de Canal 12.

Invasión, asesinato del padre y secuestro.

Noga había estado con sus padres en su casa del Kibbutz Be’eri cuando miles de terroristas liderados por Hamás invadieron Israel el 7 de octubre.

Su padre, Ilan, de 56 años, salió de la casa a las 7:15 am para unirse al equipo de emergencia del kibutz y nunca más se supo de él. Más tarde se determinó que lo mataron ese día y que su cuerpo fue llevado a Gaza.

Ilan había dejado a su esposa e hija en la habitación segura de la casa. “Comenzaron a disparar a la puerta, como 40 tiros hasta que lograron entrar. Vimos las conversaciones por WhatsApp y entendimos lo que estaba pasando. La gente escribía que su casa estaba en llamas y luego dejaban de responder”.

Shiri, de 53 años, le dijo a su hija que se escondiera debajo de la cama, pensando que los terroristas le dispararían al entrar a la habitación y no notarían a Noga.

“Me metí debajo de la cama, entraron y se la llevaron. Después de que la sacaron afuera, escuché disparos. Pensé que fue asesinada y no secuestrada”, señaló la joven.

Cuando sacaron a Shiri de Be’eri, vio casas en llamas y estaba segura de que su hija estaba experimentando el mismo destino, dijo Meytal.

Meytal, de 26 años, y su otra hermana, Ma’ayan, de 23, vivían en sus propios apartamentos de estudiantes separados en otras partes de Be’eri y se comunicaban con Noga a través de WhatsApp durante todo el día. Las hermanas mayores, que se escondieron en sus habitaciones seguras durante 12 horas hasta que los soldados de las FDI pudieron rescatarlas, instaron a Noga a escapar de la casa de sus padres, que estaba ardiendo en llamas.

Noga logró escabullirse de la casa e intentó esconderse entre unos arbustos, pero fue descubierto rápidamente, ya que el kibutz estaba lleno de terroristas.

Noga Weiss, de 18 años, a la derecha, y su madre Shiri Weiss, de 53 años, segunda desde la derecha, son recibidas por soldados de las FDI después de ser liberadas del cautiverio en Gaza, el 25 de noviembre de 2023. (Fuerzas de Defensa de Israel)

“Me rodearon unos 40 terroristas con Kalashnikovs. Me ataron las manos a la espalda. Mientras me llevaban, vi los cuerpos de personas que conocía del kibutz. A los minutos me subieron a un auto y comenzaron a manejar”, ​​recordó a Canal 12.

Miedo constante en Gaza

Miles de palestinos, incluidos niños, vitorearon cuando su vehículo entró en las calles de Gaza e intentó golpearla y tirarle del pelo a través de las ventanas rotas. “No entendía por qué demoraban en dispararme”, dijo.

La joven fue trasladada entre varias casas durante su cautiverio, cada vez vestida con un hiyab y le dijeron que tomara la mano de su captor para que los espectadores asumieran que estaban casados ​​y no rehenes israelíes.

“Nos trajeron cartas para jugar y me dije: ‘Jugaré con ellos y haré lo que quieran mientras no disparen’. Sus estados de ánimo cambiaron muy rápidamente. En un momento jugaban con nosotros y se reían y al siguiente entraban con una pistola. Siempre había que complacerlos”, dijo Noga Weiss.

Recordó cómo sus captores hablaban constantemente de que Israel les pertenecía y que ella era una ocupante. Uno de ellos le dijo que era maestro de escuela primaria y que los israelíes lo habían expulsado injustamente de su casa.

Después de varios días en cautiverio, su captor de Hamas profesó su amor por Noga y le dijo que llevaría a su madre a su departamento para que ella pudiera darle su aprobación a su matrimonio.

Más tarde entró en el apartamento una mujer de aspecto árabe. Noga no se dio cuenta de inmediato de que era su madre. “Pensé que la habían asesinado, pensé que estaba solo. De repente, ella está viva y no estoy solo”.

Incluso después de que su madre dejó claro que no aceptaría el matrimonio, nunca se le escapó la idea de que la dejarían en Gaza para siempre con su captor de Hamás.

«La gente no comprende el sentimiento de miedo«, dijo Noga. “Estuve 50 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, con el pensamiento de que se cansarían de mí y simplemente me dispararían o que al final no me necesitarían, o que nos dispararían mientras dormíamos en medio de la noche«.

Noga Weiss dijo que no podrá llorar la muerte de su padre mientras 133 rehenes permanezcan en Gaza. “Han estado allí durante un tiempo indescriptible. En un momento nos trajeron una botella de agua de medio litro para dos días. No puedes sobrevivir así durante 200 días”.

Si bien ha perdido gran parte de su fe en las FDI, que no estaban allí para protegerla a ella y a su familia el 7 de octubre, Noga planea alistarse el próximo mes.

“El día de mi liberación, al ver soldados con uniformes de las FDI, fue la primera vez [desde el 7 de octubre] que me sentí segura, así que eso cambió algo”, sentenció.