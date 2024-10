Estos son los 5 hombres que liderarán Hamás en lugar de Sinwar

Cinco en lugar de uno: un consejo de alto rango con sede en Qatar liderará la organización terrorista en lugar de Yahya Sinwar, neutralizado la semana pasada en Gaza

Un consejo de alto rango reemplazará a Yahya Sinwar, quien fue asesinado por tropas israelíes la semana pasada en Rafah, como jefe del grupo terrorista de Gaza Hamas, dijeron dos funcionarios de Hamas a la agencia de noticias francesa, AFP.

“La dirección de Hamas no pretende nombrar un sucesor del fallecido líder, el mártir Yahya Sinwar, hasta las próximas elecciones”, previstas en marzo, “si las condiciones lo permiten”, declaró a la AFP una fuente bien informada del grupo palestino.

El Consejo, que incluye a cinco miembros, fue creado tras el asesinato en agosto del jefe del Buró Político de Hamás, Ismail Haniyeh, a raíz de las dificultades para comunicarse con Sinwar en Gaza. El Consejo, con sede en Doha (Qatar), incluye al representante de Hamás en Gaza, Khalil al-Haya; al representante de Hamás en Cisjordania, Zaher Jabarin; al representante de Hamás para los palestinos en el extranjero, Khaled Mashaal; así como al jefe del Consejo de la Shura de Hamás, Mohammed Darwish.

El nombre del quinto miembro, el secretario del Buró Político, no fue publicado ya que nunca fue identificado «por razones de seguridad».

Otra fuente de Hamás dijo que la dirección de la organización terrorista discutió la cuestión de nombrar un nuevo líder sin anunciarlo por su nombre, pero esta posibilidad fue descartada.

Estos son los miembros del consejo que reemplazará a Sinwar para dirigir Hamás:

Khaled Mashaal

Mashaal es considerado una de las personas más poderosas en el buró político de Hamás, pero sus puntos de vista difieren de los de Sinwar, también, incluso en lo que respecta a la relación con Irán. Mashaal es actualmente el líder de Hamás en el extranjero. Dirigió el buró político de Hamás durante 21 años, de 1996 a 2017, cuando decidió dejar su cargo y fue reemplazado por Haniyeh. En 2021, fue elegido nuevamente como líder de Hamás en el extranjero en un intento de regresar a la arena política palestina. En 1997, se salvó de un intento de asesinato contra su vida en una fallida operación del Mossad en Jordania.

El mes pasado, Mashaal fue acusado en Estados Unidos de estar involucrado en la masacre del 7 de octubre. Vive una vida lujosa en Qatar y en el pasado se estimaba que su fortuna oscilaba entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.

En los últimos días se ha producido una ronda de entrevistas con motivo del aniversario de la masacre del 7 de octubre. En una de ellas, Mashaal causó revuelo al afirmar que las pérdidas de Hamás son «tácticas», mientras que las de Israel son «estratégicas», sobre todo en el ámbito internacional. Fue criticado por los habitantes de Gaza y también por los miembros de la dirección de Fatah, que parecieron acercarse a Mashaal tras la eliminación de Haniyeh. Sobre ese asesinato, Mashaal dijo -probablemente por error- que «Irán mató a Ismail Haniyeh en Teherán».

Khalil al-Haya

Khalil al-Haya, el segundo de Sinwar, abandonó la Franja de Gaza antes del 7 de octubre -y desde entonces se le considera uno de los principales dirigentes que llevan a cabo las negociaciones para un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes en nombre de la organización terrorista-. Al-Haya también tiene buenas relaciones con Irán -a donde llegó tras la eliminación de Haniyeh para participar en su funeral-. El New York Times informó que Al-Haya era parte del «consejo militar limitado» que Sinwar convocó durante dos años para planificar el ataque del 7 de octubre, y también fue el enviado especial para las conversaciones secretas que tuvieron lugar sobre el tema con Irán y Hezbolá.

Hace seis meses, Al-Haya señaló que Hamás no aceptaría un acuerdo hasta que terminara la guerra. «Si no se nos promete que la guerra terminará, ¿por qué aceptaría entregar a los rehenes?», dijo. En la misma entrevista con la agencia de noticias AP, Al-Haya afirmó que las FDI no habían destruido ni siquiera el 20% de las capacidades de Hamás en ese momento. «La solución es llegar a acuerdos», dijo. Cuando se le preguntó si lamentaba la masacre del 7 de octubre, respondió que no, a pesar de la destrucción en la Franja de Gaza. Preguntó retóricamente: «Supongamos que destruyen a Hamás. ¿Desaparecerá el pueblo palestino?».

Zaher Jabarin

Jabarin, de 55 años, es considerado el «cerebro económico» de Hamás. Se desempeñó como titular del archivo de prisioneros en Hamás y fue el líder adjunto de la organización terrorista en Cisjordania hasta el asesinato de Saleh al-Arouri en Beirut.

Un artículo exhaustivo publicado en el Wall Street Journal después de ese asesinato informó que en los últimos años Jabarin se ha convertido en el supervisor de facto de un imperio económico que Estados Unidos estima vale cientos de millones de dólares, un imperio que financia las actividades terroristas de Hamás.

Jabarin es quien gestiona los vínculos financieros de Hamás con Irán en nombre de Hamás y, según fuentes estadounidenses e israelíes, se encarga de la transferencia de fondos desde Teherán a la Franja de Gaza. También es responsable de una serie de empresas que transfieren ingresos regulares a Hamás y opera una red de partidarios privados y empresarios que transfieren fondos a la organización terrorista.

Mohamed Ismail Darwish

El relativamente desconocido entre los miembros del consejo es Mohamed Ismail Darwish, también conocido como Abu Omar Hassan, que dirige el Consejo de la Shura de Hamás. Una semana después del asesinato de Haniyeh en Teherán, se informó de que había sido elegido para reemplazarlo como jefe del Buró Político, pero luego Hamás anunció que Sinwar había sido designado como su sucesor.