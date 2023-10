Este techo «verde», Made in Israel, produce electricidad… y lechugas

Israel Económico

El kit que desarrolló una startup israelí, ubicada en el kibutz HaGoshrim, en el norte del país, permite instalar paneles solares para generar energía y, de paso, cultivar un huerto. Crédito foto: Bing-Klima

¿Alguna vez soñó con convertir su terraza o el techo de su vivienda en una fábrica de electricidad «verde» que además funcione como un huerto? Posiblemente no, pero esta empresa lo hizo por usted: desarrolló un kit all in one de paneles solares con atractivas aplicaciones secundarias.

Fundada en el 2020 en el kibutz HaGoshrim, en la Galilea, en el norte del país, la compañía Bing Klima puso a punto un sistema de techado «verde» que, aseguran, prácticamente se paga solo.

Es que el equipo cubre los techos con paneles solares cuya energía generada puede compensar las facturas de electricidad del propietario o venderse a los operadores de la red eléctrica, en aquellos países donde es posible.

Donde más se necesitan: en las ciudades

Bing Klima es un excelente ejemplo de la energía agrovoltaica, que consiste en aprovechar una misma superficie de terreno tanto para obtener energía solar como productos agrícolas.

«Es decir, los paneles solares conviven con los cultivos sobre la misma superficie», explican los portales del sector.

«La combinación de techos ‘verdes’ y paneles solares nos permite llevar productos frescos y generación de energía a los lugares donde más se necesitan: las ciudades», apuntó Oded Shamir, cofundador de Bing Klima.

Entrevistado por el portal de noticias tecnológicas NoCamels, Shamir contó que la startup israelí ya instaló sus sistemas no solamente en los techos de inmuebles particulares sino también en los de escuelas.

Aprendiendo con los niños en las escuelas

«Asociarnos con las escuelas es fantástico -confesó-, porque los niños aprenden sobre el cambio climático, las energías renovables y la agricultura urbana a través de nuestros equipos».

El artículo de NoCamels recordó que existen muchas empresas en todo el mundo, «e incluso en Israel que construyen paneles solares y techos verdes».

Pero Shamir respondió que solamente hay otras dos empresas en el planeta que combinan ambos en un solo sistema. Bing Klima, a diferencia de sus competidores, «evita que las raíces crezcan hasta el techo y provoquen goteras y daños a la estructura subyacente», destacó el portal.

Durante la entrevista, el emprendedor dijo que Bing Klima está vendiendo sus equipos a proveedores en Estados Unidos y en España, y se declaró seguro de que más países europeos podrían seguir el ejemplo español.

«Es un modelo financiero totalmente diferente«, porque con este techo verde «llevamos la energía solar al edificio o la vendemos a la red, y ese dinero puede usarse para financiar la inversión«, resumió.