Escritor palestino: “Hamás invirtió todos sus recursos en una guerra desesperada contra Israel y trajo destrucción a Gaza

En dos artículos recientes en el sitio web saudita Elaph, el escritor palestino Majdi Abd Al-Wahhab dirige duras críticas a Hamás, y afirma que su ataque del 7 de octubre contra Israel no trajo más que desastre para el pueblo palestino.

En un artículo del 9 de enero de 2024, Abd Al-Wahhab expresa su esperanza de que Alá maldiga a Hamás por la devastación que ha traído a Gaza, y se pregunta por qué gastó enormes sumas en cavar túneles y lanzar una guerra desesperada contra Israel en lugar de invertir en el desarrollo de la Franja de Gaza y su población. El autor evalúa que a la destrucción de Gaza “será seguida por [personas] que huirán, migrarán y vivirán en la miseria y el sufrimiento, tanto en la Franja como fuera de ella, y quien no se convierta en refugiado [en su patria], migrará”.

En un artículo del 26 de diciembre de 2023 Abd Al-Wahhab califica el ataque de Hamás del 7 de octubre como una operación “kamikaze”, como las de los pilotos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que, según él, no hicieron nada para ayudar al esfuerzo bélico de Japón. En este sentido, insta a Hamás a aprender de la experiencia de los japoneses y renunciar a sus inútiles acciones militares. Además, llama a la comunidad internacional y al mundo árabe a actuar para eliminar todas las organizaciones palestinas y detener su actividad militar y civil, “para que los palestinos se deshagan de ellas y de su daño y puedan comenzar a crear un nuevo camino recto para ellos, lejos de la destrucción, la matanza y la devastación».

Lo siguiente son extractos traducidos de los dos artículos.

Que Alá maldiga a Hamás por la destrucción que ha provocado en Gaza

En su artículo del 9 de enero de 2024, Majdi Abd Al-Wahhab escribió:

“Cualquiera que vea la destrucción en Gaza, en términos de vidas humanas, edificios y en los niveles económico, financiero y psicológico, no puede dejar de orar a Alá y pedirle maldecir a todos aquellos que causaron esta destrucción. ¿Cómo no maldecir a las personas que causaron esto, dada esta devastación total? ¿Cómo no maldecir a Hamás y sus líderes después de que han destruido todos los elementos de una existencia digna en la Franja de Gaza?”

“Cuando Hamás llevó a cabo su ataque [el 7 de octubre] e invadió las localidades [israelíes] en la frontera de Gaza, ¿esperaba que Israel se abstuviera de tomar represalias con fuerza y de asestar golpe tras golpe a la Franja de Gaza, dado su deseo de venganza? Y ello, en vista del respaldo internacional que recibe, y en ausencia de cualquier poder que pueda obligarlo a detener su guerra contra Gaza ¿No habría sido apropiado que Hamás, que ya ha demostrado su [considerable] capacidad de planificación, invirtiera estas capacidades y energías para construir la Franja de Gaza y completar el crecimiento que se había logrado allí, [crecimiento] que era la envidia de muchos árabes y musulmanes que viven en Yemen, Somalia u otros países, [mientras que hoy] los habitantes de Gaza desean lograr el nivel de esos [países] y verlos como un refugio seguro?”

“¿No habría sido mejor para Hamás invertir el capital humano y financiero –que desperdició en desarrollar sus capacidades militares y cavar túneles– en el desarrollo de Gaza, su gente, sus edificios y sus calles? Ya se ha demostrado que las capacidades militares [de Hamás] no pueden causar a Israel más que un daño muy superficial, y ciertamente no pueden derrotarlo, y la evidencia de ello está [ahora] claramente frente a nosotros.”

“La destrucción causada por Hamás en Gaza no terminará incluso si la guerra de Israel contra Gaza se detiene. La destrucción continuará, como es evidente en la ‘gloriosa’ historia de nuestras organizaciones [palestinas]. Esta devastación no augura nada bueno, al contrario de las suposiciones de quienes se engañan a sí mismos diciéndose que [están] ganando. Será otro más en una larga cadena de [acontecimientos devastadores] que durarán años y conducirán a cambios geográficos, topográficos y demográficos en la Franja de Gaza, a corto y largo plazo.”

“Felicitaciones a los líderes de Hamás por lo que han hecho en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalem. El camino es obvio y claro: la devastación será seguida por [personas] que huyen, migran y viven en la miseria y el sufrimiento, tanto en la Franja como fuera de ella, y quien no se convierta en refugiado [en su tierra natal], migrará. Muchos ahora están pensando en migrar, después de que Hamás les haya hecho perder todo lo que tenía sentido en sus vidas. [Pero esto es sólo] siempre que puedan encontrar una manera de migrar y abandonar la Franja o Cisjordania, porque los propagandistas del falso patriotismo [palestino] y del nacionalismo [árabe] les impedirán [hacerlo] y los dejarán en su situación actual, simplemente ya que [otros] refugiados palestinos siguieron siendo refugiados durante décadas, atrapados en los campos de Siria, Líbano y Jordania.”

“Gracias a Hamás por convertirnos en una nueva empresa de refugiados, siempre que logremos sobrevivir después de que haya destruido nuestras almas. ¿Acaso Hamás no merece todas estas maldiciones, ahora que ha llevado a los palestinos a la perdición y los ha convertido en combustible para las llamas [de la guerra]?!» [1]

En su artículo del 26 de diciembre de 2023, Abd Al-Wahhab escribió: “Permítanme tomar prestada la palabra japonesa ‘kamikaze’ – [guerreros] suicidas – y usarla en el contexto del conflicto palestino-israelí, a pesar de que las dos culturas usan este concepto de diferentes maneras. Esta palabra puede ser aplicable a la realidad palestina actual, después del ataque de Hamás el 7 de octubre contra las localidades [israelíes] junto a la frontera de Gaza, que fue la gloria suprema de su historial de operaciones militares -operaciones que, a juzgar por sus resultados fueron misiones suicidas, y que estaban destinadas a liberar Palestina y establecer un estado nacional o islámico…”

“Los [pilotos] kamikazes no ayudaron a Japón a ganar la Segunda Guerra Mundial. Después de que Estados Unidos lanzara dos bombas atómicas, Japón fue derrotado. Se rindió y declaró que abandonaría toda acción militar.”

“Los kamikazes [guerreros] de Palestina, que comenzaron a operar hace aproximadamente un siglo y exigieron la liberación de esta tierra, perdieron aproximadamente la mitad de ella en 1948, y más tarde, en 1967, perdieron todo el resto. Luego trajeron devastación y desintegración a los palestinos, hasta que finalmente destruyeron la Franja de Gaza sobre las cabezas de su pueblo tras el ataque kamikaze de Hamás contra Israel el 7 de octubre.”

«Ahora que hemos alcanzado este nivel de devastación y hemos perdido la patria y todo lo que hay en ella, la pregunta es: ¿las facciones palestinas… aprenderán de la experiencia de los japoneses, seguirán su ejemplo, renunciarán a la acción armada y se distanciarán del militarismo, que no ha cedido nada y no lo hará en el futuro, dadas las relaciones de poder [entre las partes]? Estas facciones y sus agentes, de todas las tendencias, no han entendido [que es inútil] y no lo entenderán en el futuro, a juzgar por su historia, durante la cual lo han perdido y destruido todo.”

“Sería mejor si las facciones [renunciaran al militarismo] por su propia voluntad. Pero si no lo hacen, por la presente hago un llamado a la comunidad internacional y al mundo árabe a actuar para eliminar las facciones palestinas en sus formas militares y no militares, incluidos sus [organismos] civiles, sociales, económicos y mediáticos, y arrestar a todos sus líderes, cerrar sus centros y detener toda su actividad, para que los palestinos se deshagan de ellos y de su daño y puedan comenzar a abrir un camino nuevo y recto para sí mismos, lejos de la destrucción, la matanza y la devastación.» [2]

