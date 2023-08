MEMRI

En un artículo de opinión del 29 de julio de 2023, Faisal J. Abbas, editor en jefe de Arab News, concluye que «incluso la perspectiva» de la normalización entre Arabia Saudita e Israel «es un gran paso adelante para los palestinos, los israelíes y, de hecho, para Arabia Saudita». Arabia». Su artículo se titula «¿Es posible la normalización de Arabia Saudita con Israel?»

El siguiente es su artículo de opinión, en el inglés original. [1]

“Mucho se ha dicho sobre la reciente visita del asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, a Jeddah. Según informes de prensa de EE. UU., uno de los temas sobre la mesa era la perspectiva de un acuerdo de normalización entre Arabia Saudita e Israel mediado por EE. UU. no ha habido confirmación oficial por parte del Reino. Sin embargo, uno solo tiene que especular, contextualizar y tomar en cuenta los desarrollos recientes para llegar a la conclusión de que es muy probable que tal acuerdo sea posible.

«Antes de continuar, permítanme silenciar a los teóricos de la conspiración que llegarán a la conclusión que Arabia Saudita ha ‘vendido’ la causa palestina. Argumentarán que la prueba de esta teoría es que las discusiones, si ocurrieron, ocurrieron en secreto, lo que de por sí es razón para que crean que se estaba cocinando algo grande. Bueno, con el debido respeto a la intelecto -o, mejor dicho, a la poquísima intelecto- de quienes propagan tales opiniones, la norma para cualquier charla de esta naturaleza es que suceden en secreto y se anuncian solo cuando/si tienen éxito. Solo pregúntele a los palestinos, o mire la película ‘Oslo’.

«En segundo lugar, Arabia Saudita es uno de los pocos países que realmente practica lo que predica. A diferencia de Teherán, la posición de Riad nunca ha sido ideológica en el sentido de que nunca predicamos, o para ser más precisos, pretendemos predicar, arrojar judíos al mar (mientras secretamente obtenía armas de Israel durante la guerra con Irak, como lo hizo Irán en la década de 1980). De hecho, desde la conferencia de Madrid de 1991, Arabia Saudita ha estado al frente de los intentos de lograr un acuerdo de paz que priorice los derechos de los palestinos, al tiempo que ofrece a Israel el reconocimiento y las garantías que necesita.

“Como recordatorio, en realidad fue el difunto rey Abdullah quien le ofreció a Israel la Iniciativa de Paz Árabe adoptada por la Liga Árabe en 2002. Más recientemente, el príncipe heredero Mohammed bin Salman dijo el año pasado a la revista Atlantic que el Reino ve a Israel como ‘un potencial aliado.’

«‘No vemos a Israel como un enemigo; lo vemos como un aliado potencial, con muchos intereses que podemos perseguir juntos‘, dijo en declaraciones publicadas por la agencia oficial de prensa saudí. ‘Pero tenemos que resolver algunos problemas antes de llegar a eso’, agregó el príncipe heredero, diciendo que espera que se resuelvan los conflictos entre israelíes y palestinos.

“Tercero viene el aspecto de las demandas saudíes adicionales que se han informado desde fines de 2022. Como se mencionó en esta columna en marzo pasado, una solución justa y justa para los palestinos siempre ha sido la primera prioridad del Reino. Sin embargo, supongamos que Israel toma en serio y pasos satisfactorios hacia una solución, y de repente un tratado de paz y normalización saudí-israelí se convierte en una realidad potencial ¿Cuáles serían, entonces, las consecuencias subsiguientes?

“Si se firmara un tratado de este tipo, entonces Estados Unidos no debería tener más preocupaciones sobre un programa nuclear saudí (que de todos modos siempre tuvo la intención de ser pacífico), ni debería tener reservas sobre poner por escrito sus compromisos verbales para proteger el Reino. De hecho, aunque Israel nunca ha sido una amenaza para la seguridad de Arabia Saudita, un tratado de paz con Israel significaría que la única amenaza real para el Reino sería Irán y los hutíes, dado que el primero se refiere a los EE. UU. como el Gran Satán y el eslogan oficial de este último es ‘Muerte a Estados Unidos’, entonces la administración de Biden realmente no debería tener reservas para comprometerse con un tratado firmado con el Reino, ya sea en la forma de un ‘aliado importante fuera de la OTAN’ o de otra forma, por supuesto, supone que Irán no cumple con el tratado de paz negociado por China con Riyadh).

«De hecho, además de la relación multifacética y profundamente arraigada de 80 años entre los dos países, tiene mucho sentido que EE. UU. proteja los pozos de petróleo de cualquier ataque que pueda causar una escasez de suministro, lo que, a su vez, en última instancia, causará un gran aumento en el precio, algo que cualquier economista joven podría señalar a los cínicos.

«Aparte de eso, esta sería una gran victoria en política exterior para la muy criticada administración de Biden antes de un año electoral crucial, aunque impulsar tal decisión para la aprobación del Congreso requerirá un enorme esfuerzo por parte de la Casa Blanca a pesar de cierta aprobación bipartidista, como lo demostraron los republicanos». El senador Lindsey Graham le dio un respaldo público en abril pasado.

“Por último, pero no menos importante, este podría ser un instrumento de doble filo muy necesario que podría frenar a los lunáticos de extrema derecha en el actual gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y también garantizar a los palestinos un estado, de una vez por todas.

«Como nuestro respetado colega Thomas Friedman escribió elocuentemente en The New York Times: ‘La coalición gobernante de supremacistas judíos y extremistas religiosos de Netanyahu tendría que responder a esta pregunta: puede anexar Cisjordania o puede tener paz con Arabia Saudita y todo el mundo musulmán, pero no puedes tener ambos, entonces, ¿cuál será?’

«Una vez más, nada de esto es oficial, pero incluso la perspectiva es un gran paso adelante para los palestinos, los israelíes y, de hecho, para Arabia Saudita, que se ha embarcado en una nueva y notable política exterior que salvaguarda no solo la enorme prosperidad que Vision 2030 ha logrado, sino que también aspira a ser una fuerza para el bien en la región y el mundo».