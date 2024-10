Es hora de revelar la red ‘‘civil’’ de Hamás en Europa

Un nuevo informe demuestra cómo las ONG afiliadas a Hamás recaudan fondos, ejercen presión y promueven la agenda de la organización terrorista en el Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica.

Los gobiernos europeos expresaron su conmoción tras la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero el grupo palestino sigue recaudando fondos en Europa para sus actividades terroristas, mientras ejerce presión en los círculos políticos y sociales del continente para promover su agenda.

Hamás -una organización terrorista designada por la Unión Europea (UE) y estrechamente vinculada a los Hermanos Musulmanes, que también actúa como apoderada de la República Islámica de Irán- no opera únicamente en Medio Oriente.

Por lo tanto, Europa debe prestar atención a la advertencia: Hamás lleva décadas construyendo una infraestructura de ‘‘frentes civiles’’ en el viejo continente que obtiene apoyo financiero, mediático y político a través de asociaciones con sus operativos y afiliados en Europa e incluso con políticos europeos, estos últimos probablemente inconscientes de que Hamás los explota para promover su agenda terrorista.

La European Leadership Network (la Red Europea de Liderazgo, ELNET), una ONG cuya misión es fortalecer las relaciones entre Europa e Israel, expuso en un nuevo informe a seis grupos afiliados a Hamás que operan en Europa:

–The European Campaign to End the Siege on Gaza (ECESG, la Campaña Europea para Terminar con el Asedio a Gaza).

–The Council for European Palestinian Relations (CEPR, el Consejo para las Relaciones Europeas Palestinas).

–European NGOs Empowerment Services (ENES, los Servicios Europeos de Capacitación de ONG).

–The Palestinians in Europe Conference (PIEC/EPC, la Conferencia de Palestinos en Europa).

–The European Palestinian Council for Political Relations (EUPAC, el Consejo Palestino Europeo para las Relaciones Políticas).

–The European Palestinians Initiative for National Action (EPINA, la Iniciativa Palestina Europea para la Acción Nacional).

Tres de estos grupos -ECESG, CEPR y ENES- se disolvieron tras ser reconocidos como afiliados de Hamás. Sin embargo, el PIEC/EPC, EUPAC y EPINA, se limitaron a cambiar de nombre, pero siguen ejerciendo presión sobre funcionarios de la UE, difundiendo propaganda de Hamás y recaudando fondos para el grupo terrorista palestino.

Las seis organizaciones están supervisadas por los mismos dirigentes que fueron designados como agentes de Hamás por Israel, entre ellos Amin Abou Rashed, Majed Al-Zeer, Mazen Kahel, Adel Abdullah Doghman, Mohammad Hannoun y Zaher Birawi.

Los activistas afiliados a Hamás saben que actúan bajo el radar de las autoridades policiales. (Crédito: Cortesía)

El hecho de que tres grupos afiliados a Hamás en Europa fueran disueltos sólo para resurgir con nombres diferentes es crucial para comprender cómo opera Hamás en Europa.

Los activistas afiliados a Hamás saben que actúan bajo el radar de las autoridades policiales, motivo por el que intentan eludirlas abriendo nuevas organizaciones.

ELNET publicó este informe porque la información sobre Hamás en Europa estaba dispersa en múltiples sitios, en diferentes idiomas y sin una imagen coherente. Gracias a ELNET, ahora existen informes integrados que cubren todas las actividades relacionadas con Hamás en Europa, facilitando el trabajo de los responsables políticos, las autoridades policiales y las instituciones financieras.

En el primer aniversario de la masacre del 7 de octubre, el Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros), junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designaron a Al-Zeer, Doghman, Hannoun y a la organización ‘‘benéfica’’ de Hannoun con sede en Italia (Asociación Benéfica de Solidaridad con el Pueblo Palestino, ABSPP), como fachadas de Hamás para la recaudación de fondos.

ELNET hace un llamamiento a los dirigentes europeos y a las autoridades policiales para que examinen sus conclusiones e investiguen a las organizaciones afiliadas a Hamás que siguen operando en Europa.

Los bancos y otras instituciones financieras, por su parte, deben vigilar a las personas afiliadas a Hamás en el continente y revisar su actividad financiera.

Al mismo tiempo, ELNET alentó a los institutos de investigación, grupos de reflexión y periodistas a sacar a la luz las actividades de recaudación de fondos del grupo terrorista palestino en Europa.

Hamás declaró la guerra no sólo a Israel y a los judíos, sino también a Occidente. Se trata de un enemigo común que requiere una estrategia común. Hay que negar a Hamás no sólo su poder militar sino también su capacidad de recaudación de fondos. Israel se está ocupando de lo primero, es hora de que Europa se ocupe de lo segundo.

*El Dr. Emmanuel Navon es el Director Ejecutivo de ELNET-Israel.