Encuesta palestina muestra que Hamás tiene un amplio apoyo en Gaza y Cisjordania

Jerusalem Post (traducido por UnidosxIsrael)

El encuestador palestino Khalil Shikaki publicó una encuesta sobre las actitudes palestinas (la tercera desde el 7 de octubre) que muestra que el 61% de los palestinos en Cisjordania y Gaza preferirían ver a Hamás en control de la Franja de Gaza y que el apoyo a la organización terrorista supera con creces al de Fatah.

Sin embargo, el titular de un artículo de primera plana del New York Times del domingo decía: “Los habitantes de Gaza expresan su angustia bajo Hamás”. El titular en línea de la historia era: “A medida que la guerra se prolonga, los habitantes de Gaza están más dispuestos a hablar contra Hamás”.

Tres días después de que un destacado encuestador palestino al que un importante redactor del New York Times se refiriera como tal en noviembre publicara una encuesta que indicaba una tendencia entre los palestinos, el Times publicó un artículo en primera plana que parecía contradecir los resultados de la encuesta.

Si bien la encuesta mostró un fuerte apoyo a Hamás entre los palestinos, el artículo del Times, basado en “entrevistas con casi una docena de Gaza en los últimos meses”, describió una narrativa diferente de insatisfacción con el gobierno de Hamás en Gaza. El artículo reconocía que, al evaluar la opinión pública en Gaza es ahora más difícil incluso que en el pasado y, en algunos casos, arroja resultados contradictorios: “algunas encuestas recientes reflejan el apoyo débil o mixto en Gaza a Hamás y sus líderes”.

El artículo citaba una encuesta de marzo realizada por el Instituto para el Progreso Social y Económico, con sede en Cisjordania, que encontró que tres cuartas partes de los encuestados se oponían a los líderes de Hamás, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh. En cuanto a la encuesta de Shikaki, el informe decía lo siguiente: “Otras encuestas pintó un panorama más heterogéneo.

Una encuesta realizada por el Centro Palestino de Políticas e Investigación de Encuestas en Gaza y publicada la semana pasada mostró que el apoyo en Gaza a los líderes de Hamás es ligeramente mayor y que la proporción de personas que están satisfechas con el liderazgo de Hamás en el territorio ha aumentado desde diciembre”.

La encuesta de Shikaki, a diferencia de la de marzo citada por el Times, encontró que el porcentaje de satisfacción con Hamas y Sinwar sigue siendo muy alto. Alrededor del 65% de todos los palestinos dijeron que estaban satisfechos con el desempeño de Sinwar durante esta guerra (76% en Cisjordania y 50% en Gaza).

Desde el comienzo de la guerra, según un estudio en profundidad de la cobertura del New York Times del 7 de octubre al 7 de mayo realizado por la periodista de Maariv Lilac Sigan, el Times ha presentado una imagen sesgada de la guerra, con historias muy empáticas con los palestinos y crítico con Israel.

Esta historia se ajusta a ese patrón, ya que se presta poca atención a la encuesta de Shikaki realizada apenas unos días antes, que perfora la descripción general del conflicto que hace el Times.

Los hallazgos de la encuesta no sólo no se alinean con la narrativa de la guerra que domina la cobertura del New York Times, sino que también están en desacuerdo con varios supuestos básicos que también tienen otros actores –incluido el presidente estadounidense Joe Biden y su administración. Una es una idea que Biden ya comenzó a articular en un discurso ante el pueblo estadounidense el 20 de octubre: que Hamás no representa al pueblo palestino.

La mayoría de los israelíes, con todo su corazón, desearían que eso fuera cierto. El problema es que no han visto nada ahora ni a lo largo de los años que respalde esa afirmación. No sólo eso, sino que las cifras de las encuestas indican que esta suposición es sólo una ilusión.

En primer lugar, según la encuesta, el 67% de los palestinos, incluido el 57% de los de Gaza, creen que la decisión de Hamás de lanzar su ataque contra Israel el 7 de octubre fue correcta, y sólo el 26% está en desacuerdo (41% en Gaza).

En segundo lugar, el 75% de todos los palestinos, y el 64% de los que viven en Gaza, dicen estar satisfechos con el desempeño de Hamás durante la guerra, una guerra que Hamás inició y que ha traído muerte y destrucción horribles a ese enclave costero y a su pueblo.

En tercer lugar, cuando se les pregunta a qué partido político favorecen, el mayor porcentaje de todos los palestinos (40%) dice Hamás, seguido por Fatah con un 20%. En Gaza, Hamás supera a Fatah entre un 38% y un 24%, y el resto desconoce o prefiere a un tercero.

Otra suposición muy errónea –y un pilar central de la visión de la administración estadounidense para el “día después”– es que una nueva Autoridad Palestina revitalizada, con un presidente, un parlamento y un gobierno recién elegidos, podría apoderarse de Gaza. Eso podría ser lo que quieren la administración Biden y gran parte de Occidente, pero no algo que favorezcan los propios palestinos.

Según esta encuesta, sólo el 16% de la población palestina total –incluido el 24% en Gaza– quiere ver este escenario. En lo que respecta a la Autoridad Palestina y su presidente Mahmoud Abbas, el 89% de los palestinos quiere verlo dimitir, y esa cifra alcanza el 94% en Cisjordania, donde todavía tiene cierto control nominal. A su primer ministro, Mohammad Mustafa, elegido personalmente, no le está yendo mucho mejor en la encuesta, con sólo el 9% de los palestinos, y sólo el 6% en Gaza, satisfechos con su desempeño.

Otra suposición ampliamente difundida en el extranjero, pero no respaldada por las encuestas, es que lo único que quieren los palestinos es una solución de dos Estados. Según la encuesta, sólo el 32% apoya una solución de dos Estados, y las cifras son las mismas tanto en Gaza como en Cisjordania.

Cuando se les preguntó sobre su apoyo u oposición a varias medidas que preferían para romper el largo estancamiento en el proceso diplomático, el 22% apoyó abandonar la solución de dos Estados por una solución de un solo Estado, el 49% dijo recurrir a la “no resistencia popular”. El 62% dijo «disolver la Autoridad Palestina» y el 63% dijo recurrir a una «intifada armada».

Después de ocho meses de guerra, el 54% de los encuestados, y el 56% en Gaza, dijeron que “el mejor medio para lograr los objetivos palestinos de poner fin a la ocupación y construir un Estado independiente” era a través de la “lucha armada”, y sólo el 25% optó por negociaciones.

Curiosamente, tres cuartas partes de los encuestados dijeron que se oponían a un acuerdo de normalización entre Arabia Saudita e Israel, incluso si estaba condicionado a que Israel aceptara la idea de un Estado palestino y tomara medidas concretas para hacer realidad ese objetivo.

Si bien la encuesta mostró poco entusiasmo por un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, sí mostró un gran aprecio por Yemen, cuyos hutíes han atacado intermitentemente el transporte marítimo en el Mar Rojo y disparado misiles balísticos contra Israel.

Cuando se les preguntó sobre su nivel de satisfacción con varios actores regionales, el 80% dijo que estaba satisfecho con el desempeño de Yemen durante la guerra, mientras que el 57% dijo que estaba satisfecho con Hezbolá y sólo el 18% con Egipto.

El tamaño de la muestra de esta encuesta fue de 1.570 adultos, de los cuales 760 fueron entrevistados cara a cara en Cisjordania y 750 en el centro y sur de la Franja de Gaza, pero no en la parte norte del enclave ni en las zonas de combate en el centro de Gaza y el este. Rafá. La encuesta tuvo un margen de error de +/-3%.