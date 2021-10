Encuentros entre niños judíos y árabes que intentan dejar atrás los prejuicios

Ynet Español (Fuente: Israel21c)

A través del teatro, los deportes, la música, las discusiones y el voluntariado comunitario estos encuentros promueven la tolerancia y la comprensión. Los encuentros experienciales de A New Way promueven la tolerancia y la comprensión a través de estas actividades dirigidas por 25 facilitadores capacitados de diversos orígenes. En la foto: un taller de cooperación para adolescentes judíos y árabes de la Escuela de Circo de Israel, Kfar Yehoshua.

Avital Elyakim se preparó para su examen de matriculación en la educación cívica de una manera inusual: ella y sus compañeros de clase en una escuela secundaria judía en Tel Aviv tuvieron sesiones de estudio y de proyectos con sus compañeros de una escuela secundaria en la ciudad árabe israelí de Taibeh.

Los padres fueron invitados a la reunión final del año, donde los facilitadores dividieron a los padres y los niños en pequeños grupos de discusión.

“El sentimiento general fue de cercanía y cooperación. Una de las amigas de mi hija había dudado en participar y su padre estaba en mi grupo. Vi la diferencia, el cambio en ella debido al encuentro personal”, le dice Elyakim a ISRAEL21c.

Al final de la velada, Elyakim le preguntó a la directora del programa cómo podía participar en la organización patrocinadora, A New Way.

Cuando se abrió un puesto de marketing en A New Way el año siguiente, Elyakim dejó la empresa de alta tecnología en la que había trabajado durante 11 años.

Comenzó en julio pasado, poco después de que la fundadora de A New Way, Tikva Bracha, ganara el premio William Berelson de la Universidad Ben-Gurion del Negev por la promoción del entendimiento judío-árabe en memoria de Yitzhak Rabin.

Conectando sin odio

“Tikva vio que judíos y árabes pueden conectarse sin odio. Ella creía que la calidad de las relaciones entre estos dos grupos determinaría en gran medida el rostro de la sociedad y el futuro del Estado de Israel”, dice Erez Bar, director ejecutivo de A New Way.

“Comenzó en 1998 como un grupo de activistas sociales y académicos que hablaban sobre las relaciones árabe-judías en Israel, cómo se vería el futuro y cómo podrían desempeñar un papel en su configuración. Durante casi dos años fue más como un grupo de expertos”. Pero luego vino la Segunda Intifada, un levantamiento árabe marcado por ataques terroristas mortales durante más de cuatro años.

“Tikva comenzó a mover al grupo de hablar a hacer”, dice Bar. “Fue a [la municipalidad árabe de] Kfar Kassem para comenzar a conocer gente, especialmente en las escuelas. Todo empezó ahí”, agregó.

Niños, padres, maestros, funcionarios

Los encuentros experienciales de A New Way promueven la tolerancia y la comprensión a través del teatro, los deportes, la música, las discusiones y las actividades de voluntariado dirigidas por 25 facilitadores capacitados de diversos orígenes.

Con el apoyo del Ministerio de Educación de Israel y los municipios, A New Way atiende a un promedio de 5.000 participantes cada año en 40 municipios.

Bar describe cuatro “círculos” de actividad. El primero son los estudiantes de cuarto a undécimo grado. El segundo son los educadores.

“Este año llevamos a cabo un curso de educación continua de 30 horas para maestros y fue tan exitoso que el Ministerio de Educación nos pidió que hiciéramos un segundo”, añade Bar.

“Trabajamos mucho en la formación de la empatía en el aula y creando iniciativas sociales para encuentros multiculturales. Muchos maestros dijeron que éste era uno de los cursos de educación continua más singulares que habían tenido”, comentó.

Los padres son el tercer círculo. A New Way organiza al menos 12 reuniones cada año de 30 a 40 grupos de padres.

“Al principio, algunos no quieren que sus hijos participen, pero después de las sesiones para padres quieren hacer más y reunirse más. Tenemos muchos padres que se unen como voluntarios”, dice Bar.

El cuarto círculo son los alcaldes y los funcionarios educativos municipales. Alrededor del 40 al 50 por ciento del presupuesto de A New Way es financiado por las comunidades de acogida.

“Cada círculo interactúa con los demás, y esto permite que se produzca un impacto”, dice Bar.

COVID y conflicto

La pandemia detuvo temporalmente muchas de las actividades conjuntas. Sin embargo, cuatro de los municipios más grandes donde trabaja la organización, Migdal HaEmek, Nazareth y Nof Hagalil en el norte, y el Consejo Regional de Yehuda cerca de Jerusalem, continuaron financiando programas en unas 20 escuelas incluso durante la pandemia.

“Dos niñas de 11 años, una en Ramat Hasharon y la otra en Kfar Kassem, se conocieron antes del COVID en nuestras sesiones grupales y se hicieron buenas amigas”, relata Bar.

“Durante la epidemia todavía se las arreglaron para encontrarse. Me enviaron una foto de la casa de la niña árabe con sus familias reunidas y hablando juntas en un momento en que muchos judíos tenían miedo de ir a las ciudades árabes debido a las altas tasas de Contagio”.

Señala que el fundador de A New Way, Tikva Bracha, proviene de Ramat Hasharon y comenzó la iniciativa en Kfar Kassem. La amistad de las chicas completa el círculo. “Podemos ver que estamos reduciendo los prejuicios y los estereotipos no sólo entre los niños sino también entre sus familias”, dice.

La organización sin fines de lucro también tuvo que enfrentar conflictos raciales que estallaron en varias ciudades israelíes mixtas en mayo. Una de esas ciudades es Lod, donde hace dos años un grupo de madres inició un nuevo capítulo de A New Way.

“Durante los violentos eventos de mayo, A New Way encuestó a estudiantes de octavo y noveno grado en nuestras comunidades”, dice Bar.

Los resultados mostraron que los participantes de A New Way sintieron un 25% menos de odio y un 16% menos de ira hacia “el otro” en comparación con sus compañeros que no participaron.

Además, el 28% de los participantes de A New Way dijeron que los conflictos los hacían más dispuestos a colaborar y el 23% estaba más dispuesto a reunirse.

“Esos números muestran por qué el modelo de los cuatro círculos y el aprendizaje de la experiencia crea cambios, especialmente cuando hay violencia”, dice Bar a ISRAEL21c. “Estaba emocionado de ver cuán grande es la diferencia”.

Promover la comprensión

La profesora Sarah Abu-Kaf, directora del Programa de Resolución y Gestión de Conflictos de BGU y miembro del Comité del Premio Berelson, también quedó impresionada. “Especialmente a la luz de los recientes eventos en el país y las difíciles experiencias que todos hemos atravesado, el Premio Berelson es muy importante como un premio diseñado para dar aprecio y respeto a las organizaciones que promueven las buenas relaciones y fortalecen los lazos entre judíos y árabes”, señaló.

“El mensaje importante que transmite [A New Way] es que existen excelentes formas de promover el entendimiento, la familiaridad y las buenas relaciones entre los diversos grupos de la sociedad israelí”, agregó.

Bar, quien obtuvo su MBA en el Programa de Liderazgo Social Mandel en BGU, observó que las personas que realmente creen en una sociedad compartida están más comprometidas ahora, mientras que aquellos que antes eran escépticos ya no lo son.

“En septiembre veremos más los efectos. Somos muy profesionales y sabemos cómo trabajar con los escépticos”, acota.

“Durante los eventos de mayo, que fueron terribles, también hubo mucha gente haciendo hermosos gestos entre ellos que no fueron bien cubiertos por los medios. Por lo tanto, debemos continuar nuestro trabajo, expandirnos y llegar a más personas porque es muy importante cambiar las opiniones de las personas. Queremos recaudar más fondos para permitir la participación de más escuelas y comunidades”, finalizó.