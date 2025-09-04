En el abandonado barrio judío de Damasco, los últimos cinco judíos quieren huir mientras los expatriados anhelan regresar

Un recorrido por el antiguo centro del judaísmo sirio revela una visión nacional sombría en marcado contraste con la de la diáspora de la comunidad, que ve destellos de esperanza en el nuevo gobierno de posguerra.

“Este era un hogar judío, y también lo era aquel. Todos eran hogares judíos”, dijo Badriyah Mousa Shatah mientras caminaba por el histórico barrio judío de Damasco, o “Harat al-Yahud”, como se le conoce en árabe.

Shatah, quien nació en Damasco y ha vivido en la ciudad toda su vida, es una de las últimas judías que quedan en el país. Según ella, solo quedan cuatro más.

Shatah, de 56 años, ha visto desmoronarse ante sus ojos a la comunidad judía que conoció y amó. Caminando por el barrio judío, señaló los edificios que recordaba de su infancia: la escuela judía Ibn al-Mamoun, que llegó a tener entre 850 y 950 alumnos. Había carnicerías kosher, tiendas de judaica y sinagogas: todo lo necesario para mantener una comunidad judía próspera. Ahora, el barrio judío está prácticamente vacío, con cerraduras en las puertas y persianas en las ventanas, testimonio de quienes huyeron.

Los notables cambios en Siria en los últimos nueve meses —la caída de su régimen dictatorial, la instauración de antiguos insurgentes islamistas como nuevo gobierno, una diplomacia antes impensable con Estados Unidos e incluso Israel— han generado optimismo entre algunos miembros de la diáspora judía siria sobre un futuro donde los judíos vuelvan a prosperar en Siria. Pero, hasta el momento, tal escenario sigue siendo un sueño lejano. Temiendo la violencia sectaria, Shatah aceptó guiar a una visitante por Harat al-Yahud con la condición de que no fuera fotografiada.

En el apogeo de la comunidad, aproximadamente 100.000 judíos vivían en Siria, pero tras la formación de Israel en 1948, el entonces presidente de Siria, Shukri al-Quwatli, implementó una serie de medidas draconianas. Los residentes judíos fueron despojados de sus derechos civiles y se impuso la pena de muerte a cualquier sirio que intentara emigrar a Israel. Siria todavía está técnicamente en guerra con Israel, ya que el Acuerdo de Separación firmado después de la Guerra de Yom Kippur no es un acuerdo de paz, sino sólo una extensión de un alto el fuego preexistente.

A los judíos sirios no se les permitía salir del país sin pagar una fianza de 6.000 dólares y se les congelaban los bienes por temor a que vendieran sus casas y emigraran. A finales del siglo XX, quedaban unos pocos miles de judíos viviendo en Siria; otros habían huido ilegalmente a lo largo de los años con la ayuda de la comunidad judía internacional. La mayoría abandonaría el país definitivamente en 1992, después de que Hafez al-Asad accediera a conceder permisos de salida a los judíos que desearan emigrar.

Shatah decidió quedarse y cuando le preguntaron por qué, dijo en árabe: “Ana hmar”, o “soy una idiota”.

Después de que casi todos los judíos abandonaran el país, la vida judía en Damasco se paralizó. «No ha habido oración aquí en al menos diez años. No hemos tenido un minyán», dijo Shatah, refiriéndose al quórum de diez judíos necesario para realizar algunas oraciones.

Tras el estallido de la guerra civil siria en 2011, Shatah intentó huir a Estados Unidos, donde reside su hermano. Pero cuando la embajada estadounidense cerró, no le quedó otra opción que quedarse. Shatah sobrevivió a una guerra que se cobraría la vida de 620.000 sirios y que no terminó hasta diciembre, después de que Hayat Tahrir al-Sham, una facción islamista de la oposición siria, derrocara al régimen de Al-Assad.

Desde entonces, Israel ha mantenido conversaciones de alto nivel con el nuevo gobierno sirio sobre un posible acuerdo de seguridad entre ambos países, incluso mientras el ejército israelí se ha instalado en una región fronteriza y ha atacado instalaciones de Hezbolá y Turquía en Siria. Las conversaciones se han visto impulsadas por el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha buscado poner fin a los conflictos de larga data en todo el mundo desde que regresó al poder en enero.

“En lo que respecta al gobierno israelí, lo importante es que obedezcan al presidente Trump. Así que no le queda otra opción que obedecer y empezar a dialogar con los sirios”, declaró Eyal Zisser, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv y experto en la política actual de Siria. “Es en beneficio de ambas partes, especialmente de los sirios, pero también de Israel. Él [al-Sharaa] necesita estabilidad. Lo último que necesita es una guerra”.

En febrero, poco después del fin de la guerra civil siria, el Grupo de Trabajo de Emergencia de Siria facilitó un viaje a Siria para miembros de la comunidad judía siria, quienes generaron titulares esperanzadores al visitar lugares que los miembros de la delegación no habían visto en décadas. Sin embargo, a pesar de toda la esperanza desde el fin de la guerra, la vida en Damasco sigue siendo difícil. Cuando este reportero la visitó en agosto, quedó claro que tanto la ciudad como sus habitantes aún se recuperan de 14 años de violencia.

“Todo esto es nuevo. Tomará tiempo”, dijo Henry Hamra, quien huyó de Damasco con su padre en 1992 y se unió al viaje del SETF. Hamra y muchos miembros de la comunidad judía siria que viven en el extranjero tienen la esperanza de que la suerte de la comunidad judía en Damasco mejore, incluso si quienes huyeron deciden no regresar.

Shatah, sin embargo, está muy preocupada. “No salimos de casa. Nos quedamos en casa porque no hay ceremonias festivas, ni sinagoga, ni lectura pública, ni oración”, dijo, reflexionando sobre su vida en Siria sin su familia extensa ni ninguna comunidad judía significativa. “Estamos atrapados”.

Shateh es ingeniera de formación y en su día fue dueña de una joyería en la ciudad. Pero no ha vivido en el Barrio Judío durante años; huyó durante los años de conflicto. Era evidente que volver a visitar los lugares de su infancia le resultaba difícil.

Mientras caminaba por los estrechos pasadizos del barrio, Shatah susurraba al describir cómo, bajo el régimen de Hafez y luego de Bashar al-Assad, las casas de los judíos que abandonaron Siria fueron transferidas a residentes no judíos. En otros casos, sabiendo que los judíos que se marcharon probablemente no regresarían, los residentes comenzaron a ocupar sus casas ilegalmente tras forzar las cerraduras.

La custodia de los sitios históricos judíos en Damasco se ha delegado en diversas entidades. Las llaves de algunos edificios están en manos del Servicio General de Seguridad Sirio para intentar disuadir los robos, y las llaves de las casas de muchos residentes y otros sitios históricos se han dejado en manos de los pocos residentes judíos que quedan, o en otros casos, de sus vecinos musulmanes. Shatah no pudo acompañar a este reportero a la escuela Ibn al-Mamoun durante la visita al barrio judío.

“Llevo una semana pidiendo la llave —cuando le dije a uno de los residentes judíos que se la pedí— no vino y tiene miedo de venir a estas horas”, dijo.

Shatah dijo que quiere irse “lo antes posible”. Pero sigue buscando una salida. “Quería viajar, pero no nos aceptan”, dijo sobre Estados Unidos.

Sin visa ni asilo político, parece que Shatah no tendrá forma de reunirse con su familia a corto plazo.

Por otro lado, como Hamra declaró a JTA, el gobierno sirio, liderado por Ahmad al-Sharaa, exlíder del Frente al-Nusra, ha mostrado su disposición a colaborar constructivamente con los esfuerzos de la comunidad judía siria para documentar las propiedades perdidas y proteger los sitios históricos judíos que aún se conservan. El asunto es personal para Hamra: comentó que cuando regresó a Damasco para visitar la casa de su infancia por primera vez desde 1992, descubrió que tenía un nuevo ocupante.

«El vecino entró en mi casa», dijo. «Rompieron la pared de este lado para entrar».

Hay innumerables sitios históricos judíos en la ciudad, y Hamra espera que, algún día, con la ayuda de la comunidad judía internacional, puedan ser restaurados a su estado original. Lograrlo será difícil y requerirá la inversión de diversas partes interesadas, no solo de la comunidad judía, sino también del gobierno sirio, aprovechando las relaciones que Hamra ya está empezando a forjar.

Hamra, su padre y otros se reunieron con Moussa al-Omar, asesor de alto nivel del gobierno sirio, durante su visita de febrero. «Dijo que si tienen algún problema con las personas que viven en sus casas, les ayudaremos a recuperar sus propiedades», relató Hamra.

Pero a Hamra le preocupa que el problema empeore a medida que los sirios que se vieron obligados a huir de Damasco durante la guerra regresen a la ciudad.

“Hay mucha demanda de viviendas en la Ciudad Vieja de Damasco. No sé qué pasará; mucha gente se está mudando”, dijo. “Estamos intentando controlarlo todo, porque si no lo controlamos, será un caos allí”.

Shatah comentó que ella y los demás judíos que quedan en la ciudad han aumentado el temor en los últimos meses, a raíz del aumento de la violencia sectaria. En junio, al menos 30 personas murieron después de que un hombre armado de Saraya Ansar al-Sunna abriera fuego y detonara un chaleco suicida en la iglesia ortodoxa griega de Mar Elias en Damasco. Apenas unas semanas después, estallarían los combates en Sweida, donde milicias beduinas masacraron a residentes drusos, lo que provocó cientos de muertos y un asedio a la ciudad que aún no se ha levantado por completo.

Zisser afirmó que cree improbable que la comunidad judía de Damasco se convierta en un objetivo del gobierno sirio, pero no descartó ataques de actores no estatales. “Si leen la nueva constitución siria, se habla de religiones monoteístas, es decir, judaísmo, cristianismo e islam. Los judíos no tienen nada que temer”, dijo. “Pero, por supuesto, cuando hay sectarismo, todos viven con miedo”.

Por ahora, la situación del judaísmo sirio presenta una paradoja. Los residentes judíos que aún viven en Damasco —los cinco— desearían huir, pero quienes viven en Estados Unidos y se vieron obligados a huir hace tanto tiempo están entusiasmados con la perspectiva de regresar, aunque sea temporalmente.

«Mucha gente quiere ir a ver qué está pasando», dijo Hamra sobre la comunidad sirio-judía de Brooklyn. Se ha perdido mucho, pero también hay mucho que se puede preservar, y hay indicios de que el nuevo gobierno podría colaborar en ese esfuerzo, añadió.

“Deberíamos darles más tiempo. Es demasiado pronto para saberlo”, dijo Hamra sobre el gobierno sirio.

Pero Shatah, mientras tanto, está ansiosa por irse. Sabe que los que quedan son ancianos y que pronto no habrá judíos viviendo en su ciudad, que, a pesar del optimismo en el extranjero, sigue plagada de recuerdos de las familias que huyeron y de una historia judía con pocas posibilidades de revivir en el presente.

“Si otros quieren regresar, pueden hacerlo”, dijo Shatah. “Pero la vida es dura aquí”.