Elogio de Fatah a terroristas que cumplieron condena de 40 años

MEMRI

Para la Autoridad Palestina y Fatah, los terroristas son “modelos nacionales a seguir y símbolos inspiradores”

Los terroristas árabes israelíes Karim Yunis y su primo Maher Yunis fueron liberados recientemente luego de cumplir una condena de 40 años de prisión por el secuestro y asesinato en 1980 de Avraham Bromberg, un soldado israelí que se dirigía desde su base militar a su casa en Zichron Ya’akov. Tras su liberación, altos funcionarios de la Autoridad Palestina y su partido gobernante Fatah, incluyendo el presidente Mahmoud ‘Abbas, los felicitaron, los colmaron de elogios y los presentaron como «modelos a seguir» y «fuentes de inspiración» para los palestinos. ‘Abbas personalmente llamó por teléfono para felicitar a los dos individuos y los describió de «notables» e «íconos» palestinos y como «fuente de orgullo e inspiración» para el pueblo palestino. Una delegación de alto rango de Fatah visitó su hogar en la aldea árabe israelí de ‘Ara para darles la bienvenida y apoyarlos. Las declaraciones emitidas por el movimiento Fatah defendieron a Karim Yunis de «símbolo auténtico para todos los amantes de la libertad del mundo» debido a su «firmeza legendaria» y a Maher Yunis de «modelo nacional» de «resistencia ante la ocupación».

El presidente ‘Abbas y otros líderes palestinos aprovecharon esta oportunidad para reiterar su compromiso con los prisioneros palestinos como tema de alta prioridad, el cual se expresa en sus continuos pagos a los prisioneros y a sus familias como recompensa y estímulo a las actividades terroristas. Cabe señalar que Karim y Maher Yunis recibieron pagos de la Autoridad Palestina a lo largo de los años por un total de NIS 335.362.[1]

También fueron expresados elogios para Karim y Maher Yunis en numerosos artículos publicados en el diario vocero de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida, donde glorificaron su «firmeza» durante los largos años de su encarcelamiento y los describieron como modelos a seguir. De hecho, la Autoridad Palestina y los líderes de Fatah glorificaron y honraron a los primos de diferentes maneras incluso antes de su liberación, durante sus años en prisión, describiéndolos como «símbolos» de la lucha nacional palestina y como modelos de «firmeza». En el año 2017, Karim Yunis fue nombrado miembro del Comité Central de Fatah, el brazo ejecutivo del movimiento, liderado por el presidente ‘Abbas.[2]

Este informe revisa los elogios dados a los dos terroristas por parte de altos funcionarios de la Autoridad Palestina y de Fatah tras su liberación de prisión.

El día 5 de enero del 2023, luego de su liberación y el retorno a su aldea, ‘Ara, Karim Yunis fue felicitado por altos funcionarios de la Autoridad Palestina y de Fatah, incluyendo al presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas, quien dijo que «el combatiente Karim Yunis es uno de los símbolos de la firmeza de nuestro pueblo palestino y de todos aquellos que luchan por la libertad en el mundo». ‘Abbas afirmó que «la causa de los prisioneros es la causa de todo el pueblo palestino y esta se encuentra en lo más alto de nuestra lista de prioridades» y agregó: «Seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para liberarlos de las prisiones de la ocupación israelí».[3]

‘Abbas realizo comentarios similares el mismo día en una reunión celebrada por el Comité Ejecutivo de la OLP diciendo lo siguiente: «Hoy le dimos la bienvenida al mayor en edad de los prisioneros, Karim Yunis, quien pasó 40 años en las prisiones de la ocupación. No existe precedente de tal periodo de prisión ni en los tiempos modernos ni en la historia antigua, porque nunca hemos escuchado hablar de nadie que haya pasado 40 años en prisión. Por lo tanto, nos felicitamos y lo felicitamos a él. Hoy lo llamamos a él y a su familia por teléfono, le deseamos una larga y feliz vida y reconoció su lucha y su constancia en este período… Anhelamos el día en que se vacíen las cárceles y se libere a la patria”.[4]

Cuando Maher Yunis fue liberado el 19 de enero del 2023, ‘Abbas lo llamó por teléfono para felicitar «al mayor en edad de los prisioneros palestinos y árabes, el combatiente Maher Yunis» y le dijo: «¡Bienvenido! Estoy contigo en corazón y alma y estoy feliz de verte libre de la prisión de la ocupación, aunque fuiste un hombre libre incluso en prisión». ‘Abbas le deseó «salud y éxito» y agregó: «Pueda Alá concederte salud y éxito y te compense por todos tus esfuerzos y proyectos – como los que nadie nunca ha invertido, excepto Karim Yunis… Tú y Karim son notables del pueblo palestino. Estamos orgullosos de ustedes. ¡Pueda Alá concederles salud! Ustedes son los faros de esta nación. Son íconos para el pueblo palestino, usted Maher y su hermano Karim… Con la ayuda de Alá, nos liberaremos por si mismos de la ocupación y se establecerá un estado palestino cuyo capital será Jerusalén y ninguna otra capital en su lugar – y luego visitaré ‘Ara y los felicitaré». ‘Abbas declaró además que «el pueblo palestino ha vivido en esta tierra durante 5.000 años y son sus verdaderos dueños y nadie puede usurpar su derecho a esta bajo ninguna circunstancia».

Maher Yunis le agradeció a ‘Abbas por sus comentarios y dijo que los 40 años que pasó en prisión eran como un «dote» pagado «por liberar a Palestina de la ocupación».[5]

El primer ministro de la Autoridad Palestina y miembro del Comité Central de Fatah Mohammad Shtayyeh también felicitó al «combatiente Karim Yunis» con motivo de su liberación de prisión. Este agregó que «todos los palestinos, tanto hombres como mujeres, en las prisiones de la ocupación recibirán su libertad» y pidió a la organización internacional de derechos humanos que intervenga por su liberación. Este continuó: «Oh, Karim, has emergido del estómago de la ballena y de la oscuridad de las celdas de la prisión hacia la luz del sol de Palestina y muy pronto a la patria liberada… Estamos muy felices y aún más orgullosos de vuestra firmeza. Pueda el reencuentro con el resto de sus hermanos los prisioneros palestinos se realice en la Jerusalén liberada”.[6]

Shtayyeh también felicitó a Maher Yunis por su liberación de prisión, diciendo lo siguiente: «Maher Yunis y Karim Yunis antes que él, respiran el aire de la libertad después de soportar el tormento de la prisión y la opresión de los carceleros. Esto prueba que el prisionero inevitablemente vence al carcelero, que la libertad vence las pesadas ataduras y la luz vence las tinieblas”.[7]

El Comité Central de Fatah también felicitó «al comandante Karim Yunis, quien es miembro del comité y el prisionero más veterano del mundo», por su liberación y afirmó que, «con su legendaria constancia, Karim Yunis es un auténtico símbolo para todos los que están en el mundo que lucha por la libertad y que ha decidido oponerse a la tiranía, la opresión y al racismo… El camino de la lucha continuará hasta la liberación de Palestina y de todos los prisioneros…”[8]

El 19 de enero, el Comité Central de Fatah también felicitó al “combatiente nacional Maher Yunis, quien fue liberado hoy de la cárcel de la ocupación después de permanecer 40 años de encarcelamiento, durante los cuales fue un modelo nacional y un símbolo que seguirá brindándole inspiración a nuestro pueblo». El comité enfatizó que «la liberación de nuestros hombres y mujeres de las prisiones de la ocupación es prioridad nacional para el movimiento y su liderazgo».[9]

Un mensaje similar fue emitido el mismo día por la Comisión de comunicaciones, cultura y movilización ideológica de Fatah: «El día de la liberación del comandante encarcelado Maher Yunis es un día glorioso en la historia del Movimiento nacional palestino… El prisionero Yunis, quien respira aire de libertad luego de una sentencia de 40 años, ha sido un modelo a seguir nacional desde que se unió al movimiento Fatah y comenzó a participar en las actividades de la resistencia en contra de la ocupación…”[10]

Una delegación de altos funcionarios de Fatah encabezada por el vicepresidente del Comité Central Mahmoud Al-‘Aloul y los miembros del Comité Central ‘Azzam Al-Ahmad y Rawhi Fattouh, visitaron la aldea árabe israelí de ‘Ara el día 7 de enero y se reunieron con Karim Yunis y la madre de Maher Yunis.[11]

