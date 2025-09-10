Elizabeth Tsurkov, liberada de su cautiverio en Irak, regresará a Israel

La estudiante de posgrado secuestrada en 2023 por una milicia proiraní será trasladada a Israel y recibirá atención similar a la brindada a los rehenes liberados de Gaza; un informe libanés afirma que los prisioneros iraquíes serán liberados a cambio.

Se espera que la rehén israelí liberada Elizabeth Tsurkov sea trasladada a Israel el miércoles por la tarde, según informes de medios hebreos, y sea trasladada al hospital siguiendo un protocolo similar al que se sigue para quienes regresan del cautiverio de Hamás en Gaza.

La madre de Tsurkov, Irina, tras recibir la noticia de la liberación de su hija, declaró a la Radio del Ejército: «Me estoy volviendo loca. Es una alegría inmensa, una felicidad inmensa. He esperado este momento durante casi dos años y medio».

La madre de la cautiva liberada añadió que «espera que todas las familias de nuestros rehenes reciban la misma noticia» que ella recibió al comunicarle la liberación de su hija, «y que todos los rehenes sean liberados pronto».

Tsurkov, académica de la Universidad de Princeton y ciudadana rusa, fue secuestrada por la milicia Kataeb Hezbolá mientras realizaba una investigación en Irak el 21 de marzo de 2023. El grupo, apoyado y financiado por Irán, afirmó que espiaba para Israel, acusación que Israel y su familia negaron.

La madre de la investigadora afirmó que el vídeo de cuatro minutos de Tsurkov, grabado por Kataeb Hezbolá en noviembre de 2023, fue la única señal de vida que recibió de su hija. «Desde entonces, nada. No he recibido ninguna noticia. Hasta ahora».

“Sé que el propio [presidente estadounidense Donald] Trump y la gente que lo rodea trabajaron muy duro e hicieron muchos esfuerzos para liberarla, y ahora tengo la oportunidad de decirle ‘gracias, gracias’”, dijo.

Al preguntarle qué quería decirle primero a su hija —con quien aún no había hablado, al momento de la entrevista—, la mayor de las Tsurkov respondió: «Que he esperado tanto este momento; que la quiero muchísimo y que me preocupaba tanto por ella; todos lo hacían, pero yo especialmente, por supuesto».

«Los sentimientos de una madre son algo especial, algo fuerte», añadió, respirando con dificultad. «Estoy tan feliz ahora mismo, ¡guau! Tanto que no encuentro palabras para expresar mi alegría».

A su regreso a Israel, Tsurkov, de 38 años, será trasladada al Hospital Sheba en Ramat Gan, según el sitio de noticias Ynet.

Allí, recibirá un tratamiento similar al de los rehenes que han regresado de la Franja de Gaza, la mayoría de los cuales fueron secuestrados durante el ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que dio inicio a la guerra en curso.

Los liberados de su cautiverio en Gaza han sido hospitalizados en pabellones especiales donde pueden reunirse con sus familias mientras se recuperan gradualmente y se someten a diversos controles médicos y de salud mental.

Los detalles del cautiverio de Tsurkov aún no han surgido, aunque Trump escribió en las redes sociales, en su anuncio de su liberación, que la académica quedaría libre después de «haber sido torturada durante muchos meses».

Un informe del Canal 12, que cita a un alto funcionario estadounidense, indicó que la embajada se sorprendió por su liberación y llamó a Washington para confirmar la aprobación de su acogida, ya que la investigadora, a diferencia de su hermana, quien presionó a Estados Unidos para exigir su liberación, no es ciudadana estadounidense.

“Recibieron una llamada de los servicios de seguridad iraquíes, quienes preguntaron: ‘¿Podríamos traer a Elizabeth?’”, dijo el funcionario. La embajada recibió inmediatamente luz verde para recibirla, según el funcionario, y ella llegó en menos de una hora.

Según el funcionario, el primer ministro Benjamin Netanyahu habló con Trump tras la liberación de Tsurkov y le agradeció su participación en la liberación.

Netanyahu atribuyó la liberación de Tsurkov al “trabajo en equipo liderado por Gal Hirsch, coordinador de rehenes y personas desaparecidas, que duró muchos meses y requirió un gran esfuerzo”.

Agregó que Israel “continuará luchando con fuerza y ​​determinación hasta que recuperemos a todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los caídos”, en referencia a los 48 rehenes que aún se encuentran retenidos por grupos terroristas palestinos en Gaza.

Hirsch emitió un comunicado aparte en el que afirmaba haber hablado con Tsurkov y que, durante su cautiverio, ella estaba al tanto y se enteró de nuestros esfuerzos por devolverla. Este es un momento invaluable.

El presidente Isaac Herzog escribió en X, en inglés: «Agradezco a todos los que participaron en la liberación de Elizabeth y a todos los que, en el mundo y en Israel, lucharon por su libertad. Un agradecimiento especial a todos los colaboradores, y en especial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su compromiso para lograr su liberación».

Según la emisora ​​pública Kan, a Israel no se le pidió ninguna concesión a cambio de la liberación de Tsurkov, cuyas circunstancias siguen siendo turbias.

Sin embargo, un informe del medio libanés Al-Jadeed dijo que a cambio de la liberación de Tsurkov, varios prisioneros iraquíes serán liberados y se llevarán a cabo discusiones sobre la posible liberación del agente de Hezbolá Imad Amhaz, a quien comandos israelíes capturaron en noviembre de 2024 en el norte del Líbano, así como otros cinco detenidos, incluidos iraníes.

Amhaz era considerado una “fuente importante de conocimiento” en la fuerza naval del grupo terrorista libanés (que es separado de la milicia iraquí que secuestró a Tsurkov, Kataeb Hezbollah, aunque sus nombres son similares y generalmente están alineados).