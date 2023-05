El sueño se ha ido: historia de los gauchos judíos de Moisés Ville, en Argentina

Ynet Español- por Itzchak Tessler

En su apogeo, 12.000 judíos vivían allí después de escapar de la persecución en Europa del Este. Sin embargo, numerosas dificultades hicieron difícil mantener la cultura judía en ese lugar de Santa Fe.

Los judíos que viven en la ciudad de Moisés Ville en Argentina están luchando para reunir un minyan (quórum de diez adultos judíos requeridos para ciertas obligaciones religiosas) en Shabat. En la ciudad que se conocía como la “Jerusalem de Argentina” quedan poco más de cien judíos, restos del intento del barón Hirsch de asentamiento agrícola. Propuso el establecimiento de un estado judío en los vastos territorios de Argentina, varios años antes del sueño de Theodor Herzl.

La historia de esta ciudad, ubicada en la provincia de Santa Fe, comienza a finales del siglo XIX, cuando muchos judíos en Europa ya no podían soportar el antisemitismo y soñaban con un futuro económico mejor para sus hijos.

Entre 1881 y 1914, alrededor de una cuarta parte del pueblo judío emigró en busca de una nueva tierra. En el verano de 1889, los judíos de la región de Podolia (ahora Ucrania) decidieron abandonar el área debido a los pogromos. El 14 de agosto, el buque “Wesser” llegó al puerto de Buenos Aires con 815 judíos que provenían de Podolia. Desde allí, viajaron unos 600 kilómetros al noroeste y establecieron el primer asentamiento judío de la Argentina, en Santa Fe.

La leyenda cuenta que el rabino de la comunidad, Aharon Goldman, decidió llamar al lugar en yiddish – “Moizesvil” (y en hebreo “Moisesville”), que significa “ciudad de Moisés”, después de la figura bíblica de Moisés. Sin embargo, es probable que el nombre fuera elegido como un homenaje al barón Maurice (Moshe) de Hirsch, quien apoyó a los judíos que decidieron trabajar en la agricultura.

En 1891, el barón Maurice de Hirsch formuló un plan según el cual los inmigrantes judíos de Europa del Este podrían establecer un estado judío en las vastas y vacías tierras de Argentina. En 1895, se reunió con Herzl, lo que llevó a Herzl a escribir un capítulo especial en su libro “El Estado judío” titulado “¿Palestina o Argentina?”

A mediados de la década de 1990, unas 2.800 personas vivían en Moises Ville, de las cuales sólo 600 eran judíos y el resto eran cristianos. Hoy en día, alrededor de 2.000 personas viven allí, de las cuales poco más de 100 son judíos, ya que principalmente cultivan trigo o crían ganado. No hay antisemitismo institucionalizado allí, pero ocasionalmente los niños pintan graffitis en las paredes de la escuela o rompen ventanas.

Claudia Cohen, madre de tres hijos, nació allí, se mudó a Israel y regresó. “Cuando tenía 15 años, hice aliá a Israel y viví durante dos años y medio en el kibutz Geshur”, dice. “Luego regresé a Argentina, pero después de un corto tiempo me dije a mí misma: ‘Voy a volver a Israel’, y me alisté en las FDI. Después del ejército, me casé con un judío de la ciudad de Parna”.

Ella dice que “el 70% de los residentes judíos en Moises Ville son ancianos, y todos los jóvenes se fueron”. A pesar de emigrar a Israel y querer vivir allí, Cohen regresó a la aldea y vive cerca de sus padres. La razón, por cierto, es puramente práctica: “Cuando mis hijos eran pequeños, estaban enfermos. No tenía a nadie que me ayudara, y quería que sus abuelos me ayudaran con ellos”.

¿Cómo te las arreglas para mantener un estilo de vida judío?, preguntamos

“Tratamos de ir a la sinagoga todos los viernes. Por lo general, sólo hay 10 o 12 personas. No tenemos un rabino, pero tenemos un joven cantor llamado Joaquín que se convirtió hace cinco años. Hacemos una recepción para Shabat y Kidush, comemos jalá y cantamos. Trabajo en la oficina de la comunidad judía y, debido a que no hay suficientes jóvenes para operar una escuela judía, sólo realizamos actividades para niños una vez a la semana. Por ejemplo, los martes por la tarde, enseño a un grupo de niños de 4 a 6 años, y también hay un día adicional para niños mayores”, nos cuenta Claudia.

Cohen agrega que “en las fiestas judías, la comunidad se reúne. En Hanukkah encendemos velas, en Purim, nos vestimos, y en la Pascua, planeamos reunir a 40-50 personas para leer la Hagadá. No tenemos un lugar para comprar comida kosher aquí, pero para la Pascua, por ejemplo, pedimos matzá de Buenos Aires”.

El catalizador detrás del establecimiento de asentamientos judíos en Argentina fueron los pogromos en Ucrania en 1881-1882, así como la expulsión de judíos de Moscú en 1891. Muchos judíos europeos prefirieron emigrar a los Estados Unidos, mientras que otros optaron por ir a la tierra de Israel. Miles de judíos llegaron a América del Sur, especialmente a Argentina, que entonces era rica y próspera gracias a la tierra fértil que producía abundante trigo y las vastas áreas de pastoreo donde se criaba ganado.

Los vaqueros pastoreaban el ganado y eran llamados “gauchos”. Al igual que el vaquero estadounidense, los gauchos, incluidos muchos judíos, eran tipos duros que montaban a caballo, armados con un cuchillo largo (facón) y “boleadoras” para atrapar ganado (una serie de piedras atadas en una tira de cuero).

A pesar del hecho de que los primeros colonos judíos en Moises Ville sufrían de enfermedades y pobreza, los judíos de Polonia, Ucrania, Rusia, Serbia y Rumania emigraron al asentamiento. La persona responsable de esto fue el periodista Nahum Katsevich, quien dejó la ciudad de Saloń en Bielorrusia en 1898, emigró a Moisés Ville y se convirtió en el líder de la comunidad.

Publicó artículos y ensayos en la prensa hebrea que elogiaban la vida en el asentamiento argentino. En 1900, informó en el periódico “Hazefira”: “Desde nuestros asentamientos en Argentina: no pasará mucho tiempo antes de que la colonia experimente maravillas, el ganado se multiplicará enormemente, porque un espíritu especial de progreso se cierne sobre él. Los jóvenes son como los colonos nativos, y si no fuera por el hecho de que tiene una sinagoga ‘que se eleva por encima de ella’, no podría distinguirla de las otras colonias del país”.

No todos creyeron estos informes, y en los archivos de la Biblioteca Nacional de Israel hay una carta conservada enviada por una mujer judía de Europa del Este a su familia en Moisés Ville: “Es difícil para mí creer que todas las cosas buenas que dicen sobre los asentamientos son ciertas, y por lo tanto no emigraré”.

En respuesta, Nahum Katsevich fue enviado a Europa del Este para traer más judíos de las ciudades de donde vinieron los primeros colonos. Logró traer otras 600 familias, y la ciudad tenía una población máxima de 12.000 judíos y un número significativo de cristianos.

Sólo siete décadas después del establecimiento de Moisés Ville, la primera iglesia fue construida allí. La vida judía en ese período era próspera: había varias sinagogas e incluso un teatro en el asentamiento. Por supuesto, también había una escuela judía, donde los estudiantes aprendían español, matemáticas, hebreo e yiddish.

Con el paso de los años, los judíos comenzaron a abandonar el lugar, y muchos se mudaron a vivir a la capital, Buenos Aires. En una carta especial conservada en el archivo, estaba escrito: “El clima es insoportable. El aprendizaje judío está disminuyendo. No hay suficientes niños judíos y, por lo tanto, las niñas judías se casan con los lugareños”.