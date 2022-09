El rescate de los lugares judíos abandonados de Europa

OrienteMedio.news- por Manuel Ferez Gil

Mátyás Király es un joven húngaro que está cursando su maestría en Historia de la Cultura Judía en la Universidad de Budapest, donde tomó el compromiso de trabajar con la herencia judía. Creó el proyecto “Abandoned Jewish Memories” con el fin de rescatar los sitios históricos de las comunidades judías europeas que hoy están abandonados por diversos motivos. “Mi padre y yo logramos arreglar el cercano cementerio de Budakalász con el apoyo de la organización judía húngara (MAZSIHISZ), y fue en ese momento en donde se me ocurrió la idea de presentar cementerios y monumentos judíos abandonados en mi cuenta de Instagram.”

Oriente Medio News.- Muchas gracias, Mátyás por platicar con nosotros sobre tu proyecto “Abandoned Jewish Memories”. Para comenzar, nos gustaría que nos amplíes sobre la iniciativa y nos cuentes algo sobre tu trayectoria profesional.

Mátyás Király.- Mi nombre es Mátyás Király. Nací en Budapest en 1996. Asistí a la universidad de Budapest para realizar mi licenciatura en Estudios Judíos y Judaísmo, actualmente estoy haciendo mi maestría en Historia de la Cultura Judía en la misma Universidad. Después de completar mi graduación, comencé a trabajar en el Museo y Archivos Judíos Húngaros como empleado de archivista junto a la directora la Dra. Zsuzsanna Toronyi. En los Archivos, mis deberes son tratar con los registros judíos húngaros, los documentos de la comunidad y ayudar a los investigadores. Mi compromiso de trabajar con la herencia judía comenzó durante mis estudios académicos. Para mi trabajo utilizo mi página de instagram (Abandoned Jewish Memories), que trata sobre el pasado judío y los recuerdos que muestro con mis fotos. He dado entrevistas a Radio Free Europe, Kibic (revista judía húngara en línea) y The Times of Israel.

OMN.- ¿Cuáles fueron las razones que te impulsaron a crear el proyecto Abandoned Jewish Memories?

MK.- El proyecto es parte de una forma global de memoria enfocada a lo judío. Escribí mi tesis universitaria sobre los judíos de Pomáz, una pequeña ciudad cerca de Budapest, y fue en ese lugar en donde me encontré por primera vez con el encanto y el fascinante mundo de los cementerios judíos abandonados.

OMN.- Sería bueno si pudieras contarnos sobre los lugares y espacios judíos abandonados más interesantes que se han publicado en Abandoned Jewish Memories para así conocer más del proyecto.

MK.- Mi primer viaje de investigación importante fue a Sastin, ciudad ubicada en el oeste de Eslovaquia. En ese lugar había una sinagoga que se utilizó como almacén después de la guerra mundial. Esa sinagoga se convirtió en un lugar muy fascinante e importante para mí en lo personal pero los cementerios del oeste de Ucrania, incluido el cementerio judío de Busk, son muy especiales con sus símbolos y la abrumadora presencia de las fosas comunes allí.

OMN.- ¿Cómo se conecta el proyecto Abandoned Jewish Memories con la vida judía contemporánea? Más allá de los museos y archivos judíos, el judaísmo sigue vivo, ¿cómo se asimilan los espacios y lugares judíos abandonados al judaísmo contemporáneo?

MK.- Ya que trabajo en el Museo y Archivos Judíos Húngaros, no soy necesariamente un activo importante para este tema, pero mis colegas saben muy bien cómo conectar el pasado y transmitir el conocimiento del pasado a las generaciones judías y no judías presentes para que puedan aprender de él. Yo mismo, con Instagram, trato de presentar a los jóvenes israelíes y judíos en la diáspora exactamente lo que sus antepasados nos legaron en Europa.

OMN.- Hay algunos proyectos para recuperar espacios judíos abandonados en países de Europa ¿podrías contarnos un poco sobre estos proyectos?

MK.- El viaje que ya mencioné a la sinagoga de Sasvár fue en 2018. Desde entonces, con la cooperación local, estatal y judía eslovaca, comenzaron a salvar el edificio, que sin duda será utilizado como un recuerdo digno y de una manera también digna. Eslovaquia está a la vanguardia de esto, varias sinagogas se han salvado recientemente. También hay progreso en Hungría, pero muchas sinagogas e incluso más cementerios están esperando ser salvados. La sinagoga amurallada de Bojná en Eslovaquia, que sigue siendo un simple pub y almacén, es memorable.

OMN.- La historia judía en el Medio Oriente es muy antigua y profunda, pero la vida judía en el Medio Oriente hoy en día ha disminuido de manera alarmante. ¿Qué sinagogas históricas se han abordado en el proyecto? ¿Cuál de ellos podría recuperarse?

MK.- Solo he estado en Israel en el Medio Oriente y es impactante que incluso allí hay muchos lugares judíos abandonados. Hay una sinagoga en Tel Aviv que está abandonada y muy deteriorada, desafortunadamente aún no he ampliado el proyecto formalmente hacia Medio Oriente, pero hay sinagogas significativas en Siria y Turquía, que probablemente nunca volverán a ser el escenario de una nueva vida judía. Algunos de mis seguidores me envian fotos desde Irán que muestran el mal estado de los cementerios judíos.

OMN.- Tal como mencionas, los cementerios son otro espacio de la memoria judía y el proyecto también las tiene en cuenta. Cuéntanos un poco sobre algunos cementerios judíos interesantes.

MK.- Ya he visitado aproximadamente 150 cementerios en toda Europa entre Eslovaquia, Austria, Ucrania, Polonia, Bosnia y Hungría. Ucrania y Polonia son realmente interesantes, ya que aparecen espectaculares símbolos jasídicos, pero también busqué motivos especiales de lápidas judías aquí. Un lugar que resultó muy especial e interesante para mí fue el cementerio judío de Varsovia, donde hay símbolos muy especiales que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Pero si tengo que mencionar un lugar más, sería el cementerio de Bródy en Ucrania, que tiene decoraciones en sus piedras que tienen un valor artístico sin igual.

OMN.- Además de sinagogas y cementerios, ¿qué otros espacios judíos abandonados se han abordado en el proyecto?

MK.- Además de sinagogas y cementerios, ya he presentado mikvehs, anuncios de tiendas judías anteriores al Holocausto, que se pueden encontrar principalmente en Polonia y Ucrania, y rastros de mezuzot. He encontrado que a veces hay una publicación separada en las lápidas de las dinastías rabínicas y las he presentado en el proyecto y también he presentado la historia profunda de los libros hebreos.