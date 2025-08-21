El primer trasplante de médula espinal del mundo realizado en Israel podría permitir a los pacientes volver a caminar

Israel se prepara para realizar el primer implante de médula espinal humano del mundo utilizando células del propio paciente, un avance médico que podría permitir a los pacientes paralizados volver a ponerse de pie y caminar, anunció el miércoles la Universidad de Tel Aviv. La cirugía, prevista para los próximos meses, se realizará en Israel y marca un hito histórico en la medicina regenerativa.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 15 millones de personas en todo el mundo viven con lesiones de médula espinal, la mayoría de las cuales son resultado de causas traumáticas como caídas, accidentes de tráfico y violencia.

Actualmente, las lesiones de médula espinal no tienen cura completa, por lo que el tratamiento se centra en estabilizar al paciente, prevenir daños mayores y maximizar la función. La atención de emergencia suele implicar inmovilizar la columna vertebral, reducir la inflamación y, en ocasiones, realizar cirugía para reparar fracturas o aliviar la presión.

La rehabilitación incluye fisioterapia y terapia ocupacional, así como dispositivos de asistencia como sillas de ruedas y aparatos ortopédicos. Si bien se están explorando terapias experimentales, como células madre y dispositivos robóticos, aún no existe ningún tratamiento que restaure de forma fiable la función completa de la médula espinal.

Las lesiones de la médula espinal son una de las pocas lesiones humanas en las que el cuerpo no puede sanar por sí solo, y el tejido es estructuralmente complejo y extremadamente sensible.

La médula espinal transmite señales eléctricas desde el cerebro a todas las partes del cuerpo. Cuando se corta por un traumatismo, como un accidente de coche, una caída o una lesión en combate, la cadena se rompe. Imaginemos un cable eléctrico cortado: cuando los dos extremos ya no se tocan, la señal no puede pasar y el paciente queda paralizado por debajo de la lesión —explicó el profesor Tal Dvir, director del Centro Sagol de Biotecnología Regenerativa y del Centro de Nanotecnología de la Universidad de Tel Aviv, quien lidera el proyecto—. Dvir también es el científico jefe de Matricelf, la empresa biotecnológica israelí que comercializa la tecnología.

A diferencia de otros tejidos, las neuronas de la médula espinal no pueden regenerarse de forma natural y, con el tiempo, el tejido cicatricial bloquea las señales restantes. El nuevo procedimiento busca reemplazar la sección dañada con una médula espinal cultivada en laboratorio que se fusiona con tejido sano por encima y por debajo de la lesión. Estudios en ratas han mostrado resultados notables, con animales que recuperan la capacidad de caminar con normalidad.

La innovación comenzó hace unos tres años, cuando el laboratorio de Dvir diseñó una médula espinal humana tridimensional personalizada. Los hallazgos, publicados en la revista Advanced Science, mostraron que ratones con parálisis crónica recuperaron la movilidad tras recibir los implantes diseñados.

El procedimiento comienza con células sanguíneas del paciente, que se reprograman para convertirlas en células similares a células madre, capaces de transformarse en cualquier tipo celular. También se recolecta tejido graso para crear un andamiaje de hidrogel personalizado, en el que las células similares a células madre se convierten en una estructura de médula espinal. Este tejido diseñado se implanta, reemplazando las áreas cicatrizadas y reconectando el sistema nervioso.

El Ministerio de Salud de Israel aprueba ensayos de «uso compasivo»

Hace unos meses, el Prof. Dvir y su equipo recibieron la aprobación preliminar del Ministerio de Salud de Israel para ensayos de «uso compasivo» en ocho pacientes, convirtiendo a Israel en el primer país en intentar este procedimiento. «Sin duda, esto es un motivo de orgullo nacional. La tecnología se desarrolló aquí en Israel, en la Universidad de Tel Aviv y en Matricelf, y desde el principio tuvimos claro que la primera cirugía se realizaría en Israel, con un paciente israelí», declaró Dvir.

Posteriormente, la tecnología se comercializó a través de Matricelf, fundada en 2019 mediante un acuerdo de licencia con Ramot, empresa de transferencia de tecnología de la Universidad de Tel Aviv.

«Este hito marca la transición de la investigación pionera al tratamiento del paciente. El uso de las propias células de cada paciente elimina riesgos de seguridad clave y posiciona a Matricelf a la vanguardia de la medicina regenerativa. Este primer procedimiento es más que un avance científico; es un paso hacia la transformación de un área de la medicina que durante mucho tiempo se consideró intratable», afirmó Gil Hakim, director ejecutivo de Matricelf. Añadió: «Si tiene éxito, esta terapia podría definir un nuevo estándar de atención en la reparación de la médula espinal, abordando un mercado multimillonario que actualmente carece de soluciones efectivas. Nos enorgullece que Israel lidere este esfuerzo global y estamos totalmente comprometidos a llevar esta innovación a pacientes de todo el mundo».

«Nuestro objetivo es ayudar a los pacientes con parálisis a levantarse de sus sillas de ruedas. Los ensayos con modelos animales mostraron un éxito extraordinario, y esperamos que los resultados en humanos sean igual de prometedores», afirmó Dvir.