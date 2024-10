El movimiento palestino ha secuestrado el significado de las palabras

Las palabras se utilizan entonces con el singular propósito de retratar a los judíos colectivamente, especialmente a aquellos de entre ellos que se atrevieron a buscar la soberanía en su patria o que apoyan esa empresa, como singularmente malvados. En este artículo, Einat Wilf desglosa los aspectos más importantes de la propaganda palestina signada por el antisemitismo

Adi Schwartz y yo acabábamos de salir de otra frustrante reunión con un engreído diplomático europeo. Dirigiéndose a mí, exasperado, Adi -coautor de nuestro libro The War of Return: How Western Indulgence of the Palestinian Dream Has Obstructed the Path to Peace, me ofreció unas palabras de consuelo al señalar que, como mínimo, estamos intentando demoler un edificio de mentiras cuidadosamente construido a lo largo de siete décadas. Lo más probable es que nos enfrentemos a mentiras que se han ido construyendo a lo largo de siglos.

En 1892, Ahad Ha’am encontró “medio consuelo” (como denominó a su ensayo “Chatzi Nechama“) en el hecho de que el libelo de sangre original – que consistía en el mito de que los judíos utilizaban la sangre de los gentiles para su comida y bebida rituales- era tan claramente falso. ¿Por qué el legendario periodista y sionista cultural (por oposición al sionismo político) encontró consuelo en esto? Dado que los judíos saben que no pueden ni quieren beber sangre, y menos sangre humana, creía que así sabrían, por extensión, que es posible que todo el mundo esté equivocado y que los judíos tuvieran razón.

Que los judíos confiaran en este conocimiento era especialmente importante para Ahad Ha’am, ya que le preocupaba profundamente que, precisamente porque los judíos estaban cada vez más comprometidos con la sociedad exterior, fueran mucho más susceptibles de interiorizar la letanía de males de los que se les acusaba colectivamente -y de creer que eran realmente “la peor de las naciones del mundo”. Le horrorizaba especialmente la posibilidad de que el malvado “judío de la imaginación” se convirtiera en la concepción judía interiorizada de lo que significaba ser judío.

En los 130 años transcurridos desde la publicación de “Medio consuelo”, los libelos de sangre que Ahad Ha’am encontró en la Rusia zarista fueron actualizados por sus herederos soviéticos para adaptarlos a una época de mayor alfabetización y sofisticación. Estos libelos renovados se exportaron luego a Occidente, donde florecen hoy, creando la misma dinámica peligrosa que alarmó a Ahad Ha’am. Demasiados judíos, especialmente los más comprometidos con la sociedad que les rodea, han llegado a creer que ellos, o sus hermanos, están realmente implicados y son cómplices de los mayores crímenes contra la humanidad.

Al igual que en el siglo XIX, el mecanismo por el que se inculca a los judíos la duda sobre nuestra supuesta naturaleza malvada se genera creando un entorno que Ahad Ha’am denominó “acuerdo general”. Es decir, la amplia sociedad en la que viven los judíos y de la que, como resultado de la emancipación, ya no están separados, participa en un “acuerdo general” sobre las malas cualidades y acciones de los judíos. Esto lleva a los judíos a preguntarse: “¿Podría estar equivocado el mundo entero?” Este poderoso mecanismo de infundir dudas lleva a muchos judíos a ceder bajo el peso de las acusaciones y su amplia aceptación.

Este mecanismo de creación de “acuerdo general” comienza, como todo acto de creación, ya sea bueno o malo, con las palabras.

En el primer paso, se eligen palabras como “Palestina”, “colonialismo”, “refugiado”, “retorno”, “justicia”, “semitas”, “ocupación”, “apartheid” y “genocidio” por sus asociaciones y significados actuales, ya sea con los judíos o con el mal. A continuación, estas palabras se vacían de sus significados específicos originales y se imbuyen de interpretaciones nuevas y únicas que invierten la asociación original o simplemente se alejan de ella. Normalmente, esto implica sacar las palabras de su contexto histórico y situarlas en un nuevo mundo descontextualizado y ahistórico. Las palabras se utilizan entonces con el singular propósito de retratar a los judíos colectivamente, especialmente a aquellos de entre ellos que se atrevieron a buscar la soberanía en su patria o que apoyan esa empresa, como singularmente malvados.

Permítanme comenzar con la palabra fundamental sobre la que descansan todas las demás acusaciones: “Palestina”, un tema que examiné en profundidad hace una década con el académico Shany Mor para la revista Fathom. La tierra “desde el río hasta el mar”, por utilizar el eslogan ahora omnipresente, sólo ha sido conocida como Palestina en dos ocasiones anteriores. En primer lugar, el emperador romano Adriano utilizó “Palestina” para reprimir la resistencia judía a su dominio imperial. En segundo lugar, se utilizó bajo el Mandato Británico, que fue confiado a Gran Bretaña con el propósito de “el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío”.

En ambos casos, se entendía que “Palestina” simplemente denotaba el territorio donde había habido, o habría, una patria judía. Por eso la Sociedad de Naciones, al establecer el Mandato, lo hizo para “dar reconocimiento a la conexión histórica del pueblo judío con Palestina”, formando así “las bases para reconstituir el hogar nacional del pueblo judío en ese país”. Esta es también la razón por la que las organizaciones locales de la época utilizaban libremente la palabra “Palestina” en relación con entidades totalmente judías: The Palestine Post, por ejemplo, que más tarde se convirtió en The Jerusalem Post, o la Filarmónica de Palestina, más tarde Filarmónica de Israel. Las asociaciones de fútbol con jugadores que llevaban nombres como Kastenbaum, Friedmann, Nudelman y Kraus, así como las monedas, llevaban el nombre de Palestina (pero siempre con una mención a “Eretz Israel”, la Tierra de Israel).

Y eso no fue todo. El Mandato dio a Gran Bretaña la opción de separar el territorio al este del río Jordán de la zona destinada a un hogar judío. Lo que se convirtió en Transjordania, y más tarde en Jordania, quedando prohibido para los asentamientos judíos. Las áreas restantes son, fantásticamente, ahora llamadas “Palestina histórica”. Como Shany y yo observamos, “son ‘históricas’ sólo en la medida en que duraron apenas tres décadas, fueron gobernadas por una superpotencia europea y delimitadas como el futuro hogar nacional del pueblo judío”.

Con la independencia, el pueblo judío hizo entonces lo que todas las naciones que se respetaban a sí mismas y que lograron la independencia hicieron en el mundo al mismo tiempo. Se deshicieron del nombre colonial dado a su territorio (Siam, Costa de Oro, Ceilán, Rodesia y, sí, Palestina) y lo sustituyeron por uno enraizado en su propia cultura, geografía e historia: Israel.

Sólo después de que Israel declarara su independencia, y especialmente en las décadas de 1960 y 1970, los árabes de la tierra se apropiaron cada vez más del nombre Palestina para indicar una identidad árabe que posee la única reivindicación “indígena” exclusiva sobre cualquier tierra controlada por judíos soberanos. Al hacerlo, invirtieron y borraron dos milenios de asociación consuetudinaria de la tierra con los judíos y su historia, convirtiendo así a los judíos, cuya continua conexión histórica, cultural y religiosa con la tierra nunca se cuestionó anteriormente, en los “intrusos extranjeros” en una tierra árabe con la que no tienen ninguna conexión. Al final de este proceso, los significados asociados de la palabra “Palestina”, de una historia y una conexión de un pueblo con una tierra (los judíos con Eretz Israel) se transfirieron de este modo a los que acaban de tomar el nombre: los árabes.

En 2013, Alberto Brandolini, un programador italiano que analizaba el discurso en internet, acuñó el adagio que se conoció como Ley de Brandolini, también conocido como “principio de asimetría de los argumentos de mierda”. “La cantidad de energía necesaria para refutar gilipolleces”, postuló, “es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirlas”.

Palestina es sólo un ejemplo. Adi y yo tuvimos que dedicar años de investigación y escribir un libro entero para refutar el eslogan de tres palabras, del tamaño de un cartel, “Palestina para los palestinos”. Para ello, tuvimos que diseccionar la forma en que se ha abusado completamente de las palabras “refugiado” y “retorno” en el contexto de los refugiados árabes de la Guerra de 1948 (conocidos desde la década de 1960 como “palestinos”). Las palabras se invirtieron para mantener viva la guerra, privar de legitimidad al Estado judío y mantener un interrogante constante sobre la propia existencia del Estado judío.

El proceso de tergiversación de estas palabras ha sido tan eficaz que, a pesar de que casi ninguno de los millones de personas a las que se sigue llamando “refugiados palestinos” son, de hecho, refugiados según las normas internacionales normales, siguen disfrutando del nombre, el estatus, el apoyo financiero y la simpatía internacional de personas que acaban de escapar de la guerra y necesitan protección.

Se podría escribir lo mismo sobre la forma en que se invirtió el término “anticolonial” para convertir el movimiento por la autodeterminación del pueblo judío en su patria -un movimiento que tuvo que resistir y sobrevivir al menos a cuatro imperios para lograr sus objetivos de independencia judía- en el epítome del colonialismo occidental. O la forma en que términos como “ocupación”, “apartheid” y “genocidio”, que durante décadas se entendieron claramente de una determinada manera, se hicieron encajar en el propósito de pintar al Estado judío como singularmente malvado. O cómo se descontextualizó el “antisemitismo” y se utilizó para fingir que era una ideología contra los “semitas”, y luego para argumentar que los árabes son semitas y que, por definición, nunca podrían ser antisemitas.

O simplemente podría exponer el mecanismo por el cual cada una de estas palabras ha sido reclutada para servir en un proceso mucho más amplio, cuyo propósito es crear una mentalidad global, un “acuerdo general” de que el Estado judío, y sólo el Estado judío, está hecho para llevar la impronta de todos los males del mundo.

Esto es lo que yo llamo la “estrategia de la pancarta”. Es ingeniosa porque emplea una ecuación sencilla y repetida constantemente, digna de un jardín de infantes. En un lado está la palabra “Israel” o “sionismo”, o incluso simplemente una imagen de la estrella de David. En el otro lado, después de un signo =, hay una letanía de palabras que se han convertido en significantes del mal. Así:

Sionismo = Racismo

Sionismo = Apartheid

Sionismo = Genocidio

Se reciclan sin cesar en pancartas, en los medios de comunicación y en las redes sociales y, lo que es más importante, en el mundo académico y en las Naciones Unidas.

El mundo académico es clave para conferir un sentido de autoridad al proceso de equiparación del sionismo con todos los males del mundo. Como ha demostrado la académica del Wilson Center Izabella Tabarovsky, este proceso funciona mediante la redacción de documentos que luego se cruzan para crear una estructura estrechamente entretejida que se vuelve casi impenetrable. (Esta es la razón por la que lo que ocurre en Harvard realmente importa.) Blanquear la estrategia de las pancartas a través de las Naciones Unidas, como con la resolución “Sionismo = Racismo” de 1975 de la Asamblea General, también confiere autoridad a estas ecuaciones; pero lo más valioso es que crea el escenario en el que el mensaje de que el judío colectivo es igual al mal goza de un “acuerdo general”. La presentación por parte de Sudáfrica de cargos de genocidio contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia es una pieza de este libro de jugadas.

La estrategia de las pancartas -con su repetición infantil de un mensaje sencillo en numerosos foros, combinada con la autoridad académica y el imprimátur de los organismos de la ONU- sólo conduce a un resultado lógico. Es el que se ha visto en manifestaciones recientes, en las que se coloca una estrella de David en un cubo de basura con la etiqueta “Mantengamos limpio el mundo”. Si Israel, el sionismo y la estrella de David son el mal, entonces el mal debe ser erradicado. Es más, hay que tirarlo a la basura y erradicarlo porque al otro lado de este proceso aguarda un mundo de justicia, derechos, igualdad y libertad.

No es casualidad que mientras todas las palabras malvadas se asocian con el judío colectivo, todas las palabras buenas se asocian con los que luchan contra el judío colectivo. Y más que ninguna otra pancarta, “Mantén limpio el mundo” de la Estrella de David es la que debería llevar a los judíos a ver el propósito último de todo el proyecto: un mundo sin el judío colectivo. De hecho, la idea de que el judío colectivo es lo que se interpone entre este mundo y la utopía es antigua y tiene consecuencias mortales.

Necesitamos un programa de acción. Aquí está el mío.

Primero, ver. Ver el cuadro completo. Vea el mecanismo: la repetición, las referencias cruzadas, la autoridad académica, el “acuerdo general” de los organismos internacionales. Todos ellos son engranajes de la máquina de “Mantener el mundo limpio”. Una vez que lo ves, es imposible no verlo.

En segundo lugar, firmeza. Ahad Ha’am encontró medio consuelo en saber que los judíos podían armarse de valor contra el ataque de las mentiras. Podían recordar que el libelo de sangre original era tan obviamente erróneo que no necesitaban asumir que la descripción europea de los judíos como malvados era correcta. Las acusaciones actuales son mucho más sofisticadas. Requieren un profundo conocimiento para que los judíos puedan superarlas.

Tercero, estudiar. Teniendo en cuenta la Ley de Brandolini, se necesitará un esfuerzo constante y desproporcionado para entender por qué “Palestina para los palestinos” no tiene sentido, o cómo se borró el significado de “ocupación” para sostener la afirmación de que Gaza seguía estando ocupada, o cómo se tergiversó el término “apartheid” para equipararlo al sionismo. Este esfuerzo por refutar la nueva generación de libelos de sangre es una forma de impuesto sobre los judíos, que nos obliga a desviar nuestra atención, esfuerzos y recursos para resistir el asalto de las mentiras. Pero quizá podamos aprovecharlo como una oportunidad para el estudio judío y sionista. Siguiendo el espíritu del ciclo anual de lectura de la Torá, podríamos tomar una palabra por mes (enero: “Palestina”, febrero: “ocupación”, y así sucesivamente) y dedicar cada mes a estudiar cómo se utilizaba originalmente esa palabra y cómo se transformó para servir a la causa del borrado de la identidad y el vilipendio de los judíos.

En cuarto lugar, la lucha. Cuando se comprende que la conclusión lógica de la estrategia de las pancartas es “Mantener el mundo limpio” del judío colectivo, entonces es imperativo que los judíos y sus aliados luchen contra su propagación. Todos los ámbitos en los que las palabras se reconstituyen con autoridad son importantes: el mundo académico, los medios de comunicación, las organizaciones y asociaciones internacionales, las manifestaciones callejeras… y las pancartas.

Y por último, en quinto lugar, el cambio. Las palabras más queridas para nosotros, especialmente “Israel” y “sionismo”, deberían volver a cambiarse, redefinirse en el mundo académico, en los organismos internacionales, en los medios de comunicación -y, sí, también en las pancartas- para restaurar sus asociaciones originales con la liberación, la justicia, la visión, la igualdad, la dignidad y un espíritu progresista de “sí se puede”.

Si los judíos y nuestros aliados vemos lo que está en juego, nos preparamos contra la embestida, estudiamos y dominamos la información histórica, lucharemos contra la estrategia de las pancartas y devolvemos a las palabras más queridas para nosotros su significado original y continuado, habremos contribuido a un mundo en el que podamos seguir prosperando, y ayudaremos a otros a hacerlo también.