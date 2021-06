El futbolista cristiano que sueña con conocer Israel

Ynet Español- por Tom Wichter

Argentino, evangélico y delantero, David Escalante fue noticia en Chile tras convertir un gol y mostrar una bandera israelí en pleno conflicto con Hamás. Las reacciones a su postura, los motivos de su amor a Israel y un deseo: jugar en la liga israelí. Foto: En Cancha.

Esta semana un partido de la segunda división del fútbol chileno rompió fronteras cuando David Escalante, de 29 años y delantero del Cobreloa, convirtió de penal el transitorio 1-1 ante el Santiago Morning: el autor festejó la conquista exhibiendo una bandera de Israel junto a la leyenda “Dios es fiel”. En ese preciso momento, en el contexto de los cohetes disparados desde Gaza y la operación Guardián de los Muros, el gol pasó a ser algo más que un hecho deportivo.

“Como cristiano, creo que Jesucristo es el Salvador y hace muchos años que oro por Israel y por la paz. Todos los días desde hace más de 5 años pido a Dios que guarde a Israel del terrorismo, las bombas y los misiles”, contó Escalante, futbolista argentino radicado en Chile hace casi una década, en exclusiva para Ynet Español

-Tu nombre es David, de origen bíblico. ¿El amor por Israel es una tradición familiar?

-No. Hace 8 años conocí a Dios y leo mucho la Biblia. No tengo familia en Israel, no soy judío, pero tengo conocimiento bíblico y con mi familia amamos mucho a Israel. Mi hijo más chico se llama Israel y el más grande Benjamín, que es una de las tribus de Israel. Los cristianos creyentes amamos mucho a ese pueblo que fue elegido por Dios.

-¿Cómo surgió la idea de celebrar un gol con un gesto de apoyo a Israel?

-El año pasado era el capitán del club Ñublense y mandé a hacer una cinta con la bandera de Israel y la leyenda “Dios es fiel”. Estos días difíciles estuve orando y sentí en el corazón que si hacía un gol iba a mostrar la bandera en apoyo a muchos ciudadanos israelíes que la están pasando muy mal. Soportaron miles de cohetes lanzados y gracias a Dios que cuentan con la Cúpula de Hierro, si no estaríamos hablando de muchos más muertos.

-¿Qué repercusiones tuvo la exhibición de la bandera de Israel?

-Se generó una ola de críticas. Mucha gente no entiende lo que pasa, ve a Israel como un enemigo que abusa de Palestina. Por supuesto que estoy a favor de la paz. En Palestina también hay muertos y gente inocente que la está pasando muy mal, que lamentablemente paga los platos rotos por el terrorismo. El Pueblo de Dios apoya a Israel, pero mucha gente no entiende y no tiene idea.

-¿Temes que este hecho te pueda generar sanciones?

-El club sacó un comunicado en el que dicen que me respetan pero no apoyan lo que hice. Pero yo no tendría ningún drama en volver a hacerlo. Amo a ese país. Son más las personas que apoyan a Israel que sus enemigos.

-¿En Chile el conflicto israelí-palestino se vive de una manera especial por tratarse de un país en el que vive una gran cantidad de palestinos?

-Vive la comunidad palestina más grande de Sudamérica, pero también hay un 30% de población cristiana evangélica que apoya a Israel, por más que no sean judíos de nacimiento. La Biblia dice que Israelita es el que lo siente por dentro. Así que acá hay mucha gente que ama a Israel, por eso es un país próspero, la mano de Dios está en Chile.

-¿Notas diferencias sobre el tratamiento del conflicto en Chile y en tu Argentina natal?

-En Argentina se pusieron contra el Pueblo de Dios y se vino todo a pique, está en una crisis que años atrás nadie hubiera pensado. Hubo un antes y después del atentado a la AMIA. Argentina está así porque le dio la espalda a Israel y permitieron que entrara el terrorismo, porque todos saben que hubo una mano negra, y desde ahí que viene todo para atrás. La Biblia dice “maldito el que maldijere a Israel y bendito el que bendijere a Israel”. Muchas veces nos olvidamos de esas promesas de la Biblia.

-¿Qué conocés del país? ¿Tuviste compañeros de equipo que hayan jugado en Israel y compartieron sus experiencias?

-En el mismo equipo no pero conocí colegas, compañeros de compañeros, que jugaron allá y me contaron que Israel es un país muy seguro, se vive muy bien, es próspero y recibe a muchos extranjeros. Mi anhelo es conocer Israel y si me toca ir a jugar allá estaría encantado. Me contaron maravillas y sería un sueño.

-¿No te asustan las diferencias culturales o el idioma?

-El futbolista y el ser humano se acostumbra a todo. Me gustaría conocer el país. Y también jugar, porque aunque Israel no es tan conocido por el fútbol, en el último tiempo creció bastante. Dios permita que algún día esté allá, sería lindo para toda la familia.