El corazón que unió dos mundos: La historia del trasplante que salvó a Rafael

Un gesto de inmenso dolor se transformó en una nueva oportunidad de vida. La historia de Rafael, un niño que esperó nueve meses por un trasplante de corazón, refleja el extraordinario valor de la donación de órganos y el compromiso de un equipo médico que hizo posible un final esperanzador para una familia que nunca dejó de luchar. Crédito foto: Servicios de Salud Clalit.

Las historias de los trasplantes de órganos que salvan vidas, siempre combinan una familia que festeja con otra que vive el máximo dolor pero logra en medio de su duelo, pensar en cómo ayudar a otros. Que la muerte es irreversible, todos lo sabemos, pero eso no significa que sea automático y se pueda dar por sobreentendido que se acepta donar órganos del fallecido. Hay a menuda renuencia sea por motivos religiosos o ideológicos. Quienes se sobreponen a ello, permiten que otros sigan viviendo y así, de hecho, salvan una familia entera.

Las donaciones de órganos tienen en Israel una arista especial que va más allá de lo emocional de todo el tema en cualquier lado. A menudo se oye de donaciones entre árabes y judíos, acompañadas de respuestas que dejan en claro que lo central es la vida humana.

La historia que compartimos a continuación es un ejemplo muy emocionante. El texto lo escribieron en la oficina de prensa de los Servicio de Salud Clalit.

Esta es la nota.

El corazón de una niña de 6 años salvó la vida de un pequeño de Jerusalem que esperó nueve meses por un trasplante, en una emocionante historia real de donación de órganos que supera la ficción y fue guiada por un médico marcado por su propia tragedia en Gaza.

Durante nueve largos meses, Rafael, un niño de tres años y medio de Jerusalem, nunca salió del Centro Médico Infantil Clalit-Schneider. Su habitación de hospital se convirtió en su hogar, el personal médico en sus compañeros, y una pequeña máquina azul que parecía un refrigerador diminuto sobre ruedas, en su línea de vida.

Rafael nació con un defecto cardíaco congénito complejo. Con solo tres meses y medio de edad, se sometió a su primera cirugía de corazón, seguida de innumerables hospitalizaciones y tratamientos. A pesar de los esfuerzos de sus médicos, su corazón siguió debilitándose.

El Dr. Amichay Rotstein, cardiólogo pediatra de alto nivel en el Centro Médico Infantil Clalit-Schneider, cuidó a Rafael desde que tenía un año. «Pasamos por muchas dificultades», recuerda. «Tuve que decirle a la familia que no avanzábamos en la dirección correcta, que su corazón estaba fallando y que lo más probable era que necesitara un trasplante».

«De repente, vimos a un niño diferente», dice el Dr. Rotstein. «Un niño que apenas funcionaba comenzó a comer de nuevo, a ganar peso y a sonreír. Los niños tienen algo extraordinario: se adaptan a esta realidad. Rafael aprendió a vivir con el dispositivo y a proteger los tubos como si fueran parte de él».

La madre de Rafael asegura que su hijo entendía perfectamente qué era lo que lo mantenía con vida. «Sabía que el Berlin Heart lo estaba protegiendo», relata. «Cada vez que la máquina pitaba, revisaba de inmediato que los tubos no estuvieran doblados. Por la noche, me recordaba que lo conectara. Abrazó el dispositivo con amor porque sabía que le daba fuerzas».

Pero el tiempo se agotaba. Tras nueve meses de espera, los médicos decidieron que Rafael viajaría a los Estados Unidos, donde los tiempos de espera para un trasplante de corazón son más cortos.

Su padre ya había volado a Nueva York para preparar su llegada. Dos médicos, una enfermera, un técnico responsable del corazón artificial y la madre de Rafael estaban listos para abordar el vuelo. Faltaban menos de dos horas para salir hacia el aeropuerto.

Fue entonces cuando llegó la llamada telefónica. «Cuando entré a la habitación, había muchos más médicos de lo habitual», recuerda la madre de Rafael. «Pensé que estaban hablando del vuelo. Entonces el médico me dijo: ‘Hemos encontrado un corazón para Rafael’. Casi me desmayo. Estaba en completo estado de shock».

A esas mismas horas, una desgarradora tragedia se desarrollaba en el Centro Médico Soroka de Clalit. Saba, de seis años y medio y oriunda de la localidad árabe israelí Kafr Qasim, la menor de cuatro hermanas, había acompañado a su padre y a su hermana en un viaje de trabajo y unas breves vacaciones en Eilat.

«Ella era el alma de nuestra casa», dice su padre, Mahren Badir. «La más juguetona. La consentida de papá. Cada vez que escuchaba que mi camión llegaba a casa, corría a recibirme».

El día antes de su muerte, Saba pasó tiempo con su familia en la playa y el paseo marítimo. «Se rió y disfrutó mucho. Teníamos planes para el día siguiente», recuerda su padre. Pero el viernes por la mañana, todo cambió. «La desperté, pero no respondió. Lo intenté una y otra vez, pero no se despertaba». Saba fue trasladada primero al Hospital Yoseftal y luego evacuada en helicóptero al Centro Médico Soroka. Los médicos descubrieron que una debilidad congénita en una vena de su cerebro se había roto, provocando una hemorragia catastrófica.

Dos días después, se declaró su muerte. Entonces llegó la pregunta más difícil. «Sí, nos preguntaron sobre la donación de órganos», dice su padre. «Dijimos que sí de inmediato, sin dudarlo».

«Mi hija se ha ido», dice con voz quebrada. «¿Qué voy a hacer con su corazón? ¿Qué voy a hacer con sus riñones? El cuerpo se entierra, pero los órganos pueden dar vida. Al menos, que salven a otros niños. ¿Acaso yo creé su corazón? No, fue Dios».

Antes de despedirse de su hija por última vez, le susurró: «No te olvides de nosotros desde allá arriba. Nos volveremos a encontrar. Y si alguna vez hice algo malo, perdóname». En ese mismo instante, el viaje de Rafael a los Estados Unidos fue cancelado.

En el Centro Médico Soroka, los equipos comenzaron el complejo proceso de obtención de los órganos de Saba, mientras que en el Centro Médico Infantil Clalit-Schneider comenzaba una carrera contra el reloj.

El Dr. Gabriel Amir, Director del Servicio de Cirugía Cardíaca Neonatal en Clalit-Schneider, y su equipo desconectaron a Rafael del dispositivo Berlin Heart que lo había mantenido con vida.

«Todo está cronometrado al minuto», explica el Dr. Amir. «El objetivo es tener al niño listo en el momento exacto en que llega el corazón del donante. Cuanto menor sea el tiempo de espera, mejores serán las posibilidades para el nuevo corazón».

Durante la noche, el corazón de Saba fue transportado desde Soroka hasta Schneider, donde los cirujanos realizaron una larga y compleja operación. «El corazón empezó a latir», relata el Dr. Rotstein. «Fue el comienzo de una nueva vida. Era todo lo que habíamos esperado».

Para el Dr. Rotstein, ese momento tuvo un significado adicional. El año pasado, perdió a su hijo, Tom Rotstein, un soldado israelí que murió en combate en Jan Yunis, Gaza.

«Hay mañanas en las que lo único que quieres es quedarte bajo las sábanas», confiesa. «Entonces recibes la noticia de que hay un corazón para un niño que espera un trasplante, te quitas la frazada de encima y te levantas. Este trabajo me sostiene. Me da una razón para levantarme por la mañana y seguir viviendo».

Hoy, semanas después del trasplante, Rafael sonríe, se fortalece y comienza a descubrir una nueva vida. «Ya ni siquiera está seguro de dónde está su casa», comentan sus médicos con una sonrisa. «Después de sus nueve meses en el hospital, está dispuesto a ir a casa por un rato y luego regresar, porque para él, este es el lugar más seguro del mundo».

Su primer deseo después del trasplante fue simple: «Ir al zoológico y alimentar a una jirafa». Y ya ha cumplido ese sueño. Al mirar las fotografías de Rafael, el padre de Saba dice: «El corazón de mi hija está vivo. Es un regalo de Dios. Gracias».

El Dr. Rotstein concluye: «No es algo que demos por sentado el haber llegado a este momento. Hubo momentos en los que la esperanza parecía desvanecerse. Pero la donación de órganos da vida, literalmente. Quien salva una vida, salva a un mundo entero».

La historia de Rafael y Saba es una historia de la medicina moderna, de una cooperación extraordinaria entre el Centro Médico Clalit-Soroka y el Centro Médico Infantil Schneider, y sobre todo, de la generosidad excepcional de una familia de Kafr Qasim que, en su hora más oscura, eligió dar esperanza y vida a otra familia. Hoy, dentro del pecho de Rafael, de tres años y medio, late un corazón verdaderamente valiente.