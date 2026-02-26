El Centro Médico Sheba, clasificado como el séptimo mejor hospital del mundo

El Centro Médico Sheba ha sido clasificado como el séptimo mejor hospital del mundo por Newsweek, la clasificación global más alta jamás alcanzada por una institución médica israelí.

Este hito refleja el rápido avance de Sheba en medio de la revolución global de la inteligencia artificial, que está transformando la atención médica moderna. La amplia integración de tecnologías basadas en IA en el hospital para el diagnóstico, la gestión de datos de pacientes, la medicina personalizada y la investigación clínica ha sido fundamental para elevar su reputación internacional.

Este es el octavo año consecutivo en que Sheba aparece en la lista de Newsweek de los mejores hospitales del mundo, incluidos siete años consecutivos entre los 10 mejores. Este desempeño sostenido subraya la creciente influencia de Israel como centro mundial de innovación médica.

La clasificación anual de Newsweek evalúa a los hospitales según diversos criterios, como la calidad de la atención, la reputación profesional, la producción de investigación, la infraestructura tecnológica y la satisfacción del paciente. El liderazgo de Sheba en soluciones de salud digital e inteligencia artificial fue citado como un factor clave para su ascenso en la clasificación.

Con este último reconocimiento, Israel consolida aún más su reputación como una «nación emergente» en el ámbito de la salud, donde convergen la excelencia clínica, la investigación de vanguardia y la tecnología avanzada, posicionando al Centro Médico Sheba entre las instituciones médicas más avanzadas del mundo.