El amigo judío de Martin Luther King

El rabino Israel Dresner, también conocido como “el rabino más arrestado en Estados Unidos”, era un amigo cercano del famoso activista por los derechos civiles, con quien marchó en reiteradas oportunidades en protesta contra la segregación racial en el país norteamericano, entre otras causas. Murió en enero a los 92 años. Fuente foto: Wikipedia

El rabino Israel “Sy” Dresner, quien solía participar en las manifestaciones lideradas por Martin Luther King Jr, de quien era un amigo cercano, murió en enero a los 92 años.

Dresner, conocido como “el rabino más arrestado en Estados Unidos”, era un “Viajero de la Libertad” (activista por los derechos civiles) en la década de 1960 y construyó una carrera como un rabino reformista orientado a la justicia social. Participó activamente en la lucha contra la Guerra de Vietnam y fue un abierto opositor a la ocupación de Cisjordania por parte de Israel. El fallecimiento de Dresner se produjo un mes y medio después de ser diagnosticado con cáncer de colon avanzado en diciembre.

“Quiero ser recordado como alguien que no sólo trató de mantener la fe judía… sino también de invocar la doctrina judía del Talmud, que se llama ‘tikún olam’, reparar el mundo, y espero haber hecho una pequeña contribución para hacer del mundo un lugar un poco mejor”, declaró Dresner a CBS New York en diciembre.

El rabino comenzó su activismo protestando por la decisión del Gobierno británico de bloquear la inmigración judía a Palestina frente a una tienda de propiedad británica en Manhattan en 1947.

Israel Seymour Dresner nació en el Lower East Side en 1929 en el seno de una familia ortodoxa y creció en Brooklyn, donde su padre regentaba una tienda de delicatessen. Asistió a yeshivás (centros de estudios religiosos) cuando era niño, pero se convirtió en rabino reformista después de servir en la Guerra de Corea y trabajar en un kibutz en Israel.

Su primer arresto se produjo en junio de 1961, cuando un grupo interreligioso de activistas blancos y negros viajaba en un autobús por el sur en un “Viaje por la Libertad” con el objetivo de acabar con la segregación racial en las estaciones de autobuses. Fue arrestado nuevamente cada verano durante los siguientes tres años.

“Yo era un rabino reformista, pero siempre usaba una kipá”, dijo Dresner a Jewish Telegraphic Agency (JTA) en 2011, 50 años después de su primer “Viaje por la Libertad”. “Quería que la gente supiera que yo era judío”, agregó.

Dresner conoció a King por primera vez en 1962. Ese verano, pasó una noche encerrado en una casa con King y otros activistas mientras la vivienda estaba rodeada por cientos de miembros del Consejo de Ciudadanos Blancos local.

King le contó a Dresner sobre su experiencia durante una cena de Pésaj en una sinagoga reformista en Atlanta ese año.

“El doctor King me dijo: ‘Me impresionó enormemente que 3000 años después, estas personas recuerden que sus antepasados ​​​​fueron esclavos y no se avergüenzan de ello”, contó Dresner. “Me dijo: ‘Nosotros, los negros, tenemos que aprender de eso, no avergonzarnos de nuestra herencia de esclavos’”, agregó el rabino.

En 1963, King habló en la sinagoga de Dresner en Springfield, Nueva Jersey. En 1964, a pedido de King, Dresner encabezó una delegación de rabinos reformistas a St. Augustine, Florida, donde participaron en una protesta contra la segregación en Monson Motor Lodge.

En una carta enviada a Dresner, King escribió: “¡Te necesitamos aquí con tantos rabinos como puedas traer contigo!”. Tras recibir la misiva, varios rabinos viajaron a Florida directamente desde una reunión de la Conferencia Central de Rabinos en Atlantic City, Nueva Jersey.

En 1965, King le pidió a Dresner que pronunciara una oración en el puente Edmund Pettus en Selma, Alabama.

El activismo de Dresner se extendió mucho más allá del Movimiento de Derechos Civiles. En la década de 1970, el rabino solía protestar con frecuencia en apoyo de los judíos soviéticos. En 1982, intentó sin éxito que la Conferencia Central de Rabinos Estadounidenses condenara la invasión de Israel al Líbano. En ese momento, Dresner le dijo a JTA que estaba comprometido con un “Israel democrático y justo” y “lo que está sucediendo hoy en el Líbano no tiene nada que ver con ese tipo de Israel”. En 2013, el rabino fue honrado por el presidente Barack Obama por su papel en el Movimiento por los Derechos Civiles.

Tras ser diagnosticado con un cáncer avanzado de colon, Dresner confeccionó una lista de cosas para hacer antes de morir, en la que estaba incluida una visita a la tienda de delicatessen Katz, en el vecindario Lower East Side de Nueva York, para comer un último sándwich de pastrami. “No hizo una sola pregunta sobre la enfermedad. Estaba listo para hacer la mayor cantidad de actividades que podía en las semanas que le quedaban, como lo había hecho las nueve décadas anteriores”, escribió su hijo, Avi Dresner, en un artículo para Forward.

En declaraciones para JTA realizadas en 2011 sobre su trabajo en el Movimiento de Derechos Civiles, Dresner afirmó que lo haría todo de nuevo si el momento lo requería.

“Porque soy judío, no vi ninguna alternativa”, manifestó el rabino.