El alto precio en vidas pagado por Israel en “la guerra de los 12 días”

Veintinueve personas murieron durante la Operación Am Kalvi. Entre ellos, un superviviente del Holocausto, una niña de 7 años y su familia que vinieron de Ucrania para recibir tratamiento para el cáncer.

Desde el golpe inicial de la Operación Am Kalvi –o como la llamó el presidente estadounidense Donald Trump la “Guerra de los 12 Días”– hasta el alto el fuego, Irán disparó cientos de misiles contra Israel, causando grandes daños y víctimas. Los mortíferos bombardeos mataron a 29 personas, algunas en sus casas y otras en su lugar de trabajo, a veces incluso en una zona protegida, pero el ataque directo no les dejó ninguna posibilidad. Cuatro de ellos fueron asesinados esta mañana (martes) en Beer Sheva, minutos antes de que entre en vigor el cese del fuego anunciado por Trump.

Un misil impactó en el corazón de Gush Dan

En el primer bombardeo iraní sobre Gush Dan después del ataque inicial, un misil causó graves daños en Ramat Gan, y una serie de casas resultaron dañadas y los automóviles quedaron completamente destruidos. Etti Cohen Angel (74), madre de cuatro hijas, murió por un misil en su edificio de apartamentos. “Era una mujer sonriente y hermosa, una buena mujer”, dijo su hija Nurit Cohen-Elsztain. El compañero de Ángel también resultó herido y gravemente herido. Además, más de 60 personas resultaron heridas por el mismo misil.

No se activó la alerta temprana en Rishon Lezion

Aproximadamente un día después del ataque inicial, el sábado 14 de junio, Irán lanzó un bombardeo mortal contra Israel, y un impacto directo sobre Rishon Lezion provocó una destrucción masiva. Un misil que cayó entre dos casas particulares destruyó completamente automóviles e hirió al menos a 20 personas, entre ellas Israel Aloni (73) y Evgenia Blinder (75). El misil iraní impactó después de que se activara una alarma. Pero no hubo ninguna advertencia previa del Comando del Frente Interno antes de eso.

Yevgenia, residente de la ciudad, era cirujana de profesión y trabajó en la residencia de ancianos en Jaffa hasta su jubilación. Emigró a Israel desde Ucrania en 1992 y su sobrina dijo de ella que era una “tía perfecta”. Según ella, “adquirió el idioma hebreo en Israel de una manera asombrosa hasta que recibió su licencia médica en Israel, por su cuenta. Una mujer educada, lúcida hasta su último día, nunca quiso ser una molestia para nadie y resolvía todos sus problemas por su cuenta”.

Elan Aloni, el hijo del difunto Israel, relató la noche difícil y dijo que su padre no tenía una habitación segura en la casa. “Anoche sonaron las sirenas y mi padre vivía allí, en su casa, solo. No tiene un refugio así, son casas viejas”, dijo. “Estaba bajo tierra, pero no en una habitación segura, y como resultado de la explosión resultó gravemente herido. La puerta principal de la casa literalmente voló sobre él”.

Tamra: “Todo fue destruido en segundos”

En la noche de ese sábado, cuatro mujeres de la misma familia murieron cuando un misil iraní impactó en un edificio en Tamra, que fue lanzado durante el intenso bombardeo hacia la región norte alrededor de las 23.15. Los muertos eran Manar al-Qassem Abu al-Hija Khatib (45) y sus dos hijas Hala (13) y Shada (20), y su pariente Manar Diab Khatib (41). “Perdí las flores de mi vida”, dijo Raja Khatib, quien perdió a su esposa y dos hijas. Manar era la esposa del hermano de Raja, Ihab. “Perdí a una mujer impresionante que lo era todo para mí. Todo fue destruido en segundos”.

Nueve muertos en Bat Yam, sepultados bajo los escombros

Dos días después del estallido de la guerra con Irán, en la noche entre el sábado y el domingo 15 de junio, nueve personas murieron por un ataque con misiles en Bat Yam. Algunos de los muertos fueron declarados muertos en el lugar, pero la búsqueda de una de las personas desaparecidas continuó durante varios días.

La primera persona cuyo nombre se permitió publicar fue Efrat Saranga (44), que vivía en el edificio que fue atacado. Saranga había estado casada con Ophir durante los últimos ocho años, la hija mayor de una familia con dos hermanos. Bella Ashkenazi, de 90 años, también murió por el misil en Bat Yam, y su nieta reconoció el edificio que había sido alcanzado en la televisión. Ashkenazi estaba confinado a una cama y no podía llegar a la habitación segura. Ella murió, y su esposo y su hijo fueron alcanzados por la metralla.

Entre los muertos en Bat Yam había cinco miembros de una familia de Ucrania. La familia, residente en Odessa, llegó a Israel para acompañar a su hija Nastya Burik (7) en el tratamiento para su cáncer de sangre. Nastya murió por el misil junto a su madre Maria Pashkurova (30), su abuela Yelena Sokolova (60) y sus dos primos por parte de madre: Konstantin Tutevich, un estudiante de tercer grado de 9 años, e Ilya Pashkurov, un estudiante de séptimo grado de 13 años. Ambos niños asistían a una escuela de la ciudad.

Un misil explotó entre dos habitaciones seguras: el impacto no dejó ninguna posibilidad

En la madrugada del lunes 16 de junio, un misil balístico lanzado por Irán hacia el centro del país impactó directamente en la pared entre dos habitaciones seguras en un edificio residencial en Petah Tikva, un ataque que no dejó ninguna posibilidad de protección. El misil mató a cuatro personas: Dizi Itzhaki murió junto a su cuidadora, que resultó herida; y la pareja Yaakov y Desi Blue (ambos de 77 años) fueron asesinados mientras estaban en la habitación de seguridad en el momento de la sirena. Su hijo, Ophir, escribió: “Es con gran pesar y completa conmoción que anunciamos el asesinato de nuestros amados y queridos padre y madre, Yaakov y Desi Blue, por un misil directo que impactó en su hogar”.

Solo una semana después del ataque fatal en Petah Tikva, se anunció que la sobreviviente del Holocausto Yvette Shmilovich (95) era una de las cuatro muertas. Dejó tres nietas y cuatro bisnietos. Shmilovich vivía sola en el apartamento, su marido murió hace unos años, al igual que su única hija. Su nieta Shirley dijo: “Nuestra abuela emigró de Rumania hace 52 años, en la Guerra de Yom Kippur. Abandonaron Rumania debido al antisemitismo de los restos de la Segunda Guerra Mundial. Ella estaba en guerra en Rumania, y huyó y fue perseguida por su judaísmo”.

Un edificio escolar se derrumbó, Avraham fue asesinado en un edificio cercano

En el mismo bombardeo hacia el centro, Avraham Cohen, un residente de 75 años de Bnei Brak, también murió por un impacto directo de un misil iraní en la ciudad. El misil impactó en el campus de la red Aleh para niños con discapacidades, y Cohen murió como resultado de los daños en un edificio cercano. Un edificio escolar municipal cercano se derrumbó, y la institución educativa, que alberga a unos 300 niños y adolescentes, sufrió daños significativos.

Tres muertos en la refinería de Haifa

Esa mañana, también se dispararon misiles hacia el norte, y a las 4:10 a.m., sonaron las sirenas en el área luego de un fuerte bombardeo de Irán. Tres personas murieron cuando un misil iraní impactó en las refinerías de Bazán en la bahía de Haifa. Igor Fradkin (50) de Kiryat Ata, Uri Levy (58) de Haifa y Danny Avraham (59) de Kiryat Motzkin estaban en el turno de noche y estaban en el edificio que resultó dañado en el complejo. El misil iraní impactó en el edificio que se derrumbó como consecuencia del incendio, y los tres quedaron atrapados bajo los escombros. Una densa humareda se elevaba en la zona, y las altas temperaturas que prevalecían allí no les dejaban muchas posibilidades.

Fradkin estaba casado con Lyudmila y tienen seis hijos y una nieta de 8 meses. Emigró a Israel a finales de la década de 1990, conoció a Ludmila y los dos se casaron. “Igor trabajó en las refinerías durante 17 años”, dijo su hermano Konstantin. A Levy le sobreviven su esposa Sigal, una maestra de jardín de infantes, y tres hijos: Gal, Roy e Ido. Es abuelo de un nieto, Ari, de un año. Su familia y amigos hablaron de su gran devoción a la familia: “Dedicó su vida a su familia y los amó infinitamente. Ori amaba la vida, e incluso en los momentos difíciles siempre sabía ver el vaso medio lleno”.

El pasado viernes 20 de junio, Yelena Zadovsky (51) se desplomó en un refugio en Karmiel durante las sirenas que sonaron al mediodía en la región norte tras una andanada de 23 misiles procedentes de Irán. MDA informó que sufrió un ataque al corazón, y después de extenuantes operaciones de reanimación los equipos médicos se vieron obligados a declararla muerta.

Un golpe mortal, justo antes del alto el fuego

Ayer, como se mencionó, cuatro personas murieron por un impacto directo de un misil iraní en un edificio residencial en Beersheba, justo antes de que entrara en vigor el alto el fuego anunciado por el presidente Trump. Los muertos estaban en dos habitaciones seguras separadas cuando un misil cruzó una pared exterior y los alcanzó. También se causaron grandes daños en otros edificios y en un jardín de infantes cercano.

Por la tarde, se anunció que uno de los muertos era el cabo Eitan Sacks, de 18 años, de Beersheba, un soldado en entrenamiento de combate en la Unidad Multidimensional (888). N., un amigo de Sacks, que vive en un edificio cercano, dijo: “Estábamos en casa y escuchamos un estruendo de vida. Vi la gran destrucción, y después de un corto tiempo me di cuenta de que mi amigo había sido asesinado”.

Poco tiempo después, se permitió publicar que uno de los muertos era su compañero Sacks, Noa Boguslavsky, residente de Arad. “Una niña al comienzo de su viaje, y el dolor de su fallecimiento se siente en cada rincón”, dijo el alcalde de Arad, Yair Maayan.

Por la noche, se permitió que se publicara que el misil impactó en Beersheba, la madre del cabo Sacks, Michal, también murió. La hermana de Eitan, Eliana, le dijo a Ynet que los rescatistas llegaron hasta su padre, que estaba en otra habitación. “Hubo una alerta y entraron a la habitación segura, y luego les dijeron que podían salir y se fueron. Hubo una alarma e inmediatamente después una caída. Mi padre quedó sepultado entre los escombros y logró liberarse, no tuvieron tiempo de ir a la habitación segura”. Unas horas más tarde, también se dio a conocer el nombre de la cuarta víctima del ataque, Naomi Sha’anan.

Las FDI dijeron que Irán lanzó unos 20 misiles en todo el país entre las 04:58 y las 07:11, 11 minutos después de que entrara en vigor el alto el fuego. Cada bombardeo incluía unos pocos misiles aislados y se disparaba contra una zona diferente del país. En el bombardeo específico de Beer Sheva, se dispararon dos misiles: uno fue interceptado y el otro impactó directamente en el área de la sala de seguridad en el sexto piso del edificio. Una de las habitaciones de seguridad quedó completamente desmantelada y la otra fue penetrada. Las personas que se encontraban en las habitaciones seguras y que no resultaron heridas directamente sobrevivieron al impacto.