Educación en Gaza: escuelas bajo la dirección de Hamás

El sistema educativo en el que se desarrollan los niños y adolescentes en la Franja de Gaza se encuentra permeado por ideologías extremistas que buscan adoctrinar a los niños desde temprana edad.

Este proceso no solo promueve un ambiente hostil sino que también inculca un profundo resentimiento hacia el Estado de Israel, preparándolos así para convertirse en actores de violencia en un conflicto generacional. Esta situación ha sido un factor importante que ha contribuido a moldear la guerra en medio oriente que existe actualmente.

Existe una organización israelí llamada IMPACT-se (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education) que monitorea y denuncia la incitación al odio y la glorificación de la violencia en el sistema educativo atendido por la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

IMPACT-se ha hecho reportes para que las autoridades internacionales evalúen y mejoren el contenido pedagógico impartido en estas escuelas, con el objetivo de prevenir la radicalización de los jóvenes.

En un informe de 71 páginas (citando información de las Fuerzas de Defensa de Israel) la organización detalló actividades en cinco escuelas de Gaza, supuestamente dirigidas por miembros de Hamás que también ocupan puestos escolares en la UNRWA.

IMPACT-se afirmó que la agencia de refugiados no ha tomado medidas significativas para combatir esta situación en las instituciones educativas.

El informe señala cinco escuelas específicas:

Escuela Primaria y Preparatoria de Al Zeitoun: Dirigida por Mohammad Juma Shuwaideh, presunto comandante de escuadrón de Hamas en la brigada de la ciudad de Gaza.

Escuela Preparatoria B de Al-Maghazi: Donde el director Khaled Said Mustafa Al-Massri y el subdirector Ahmad Samir Mahmoud El Khatib son mencionados como comandantes de escuadrón en la Brigada de Khan Younis de Hamás.

Escuela Primaria de Al-Mughraqa: Dirigida por Raed Khaled Abu Mukhadda, quien es supuestamente un operativo de Hamás en el Batallón de Deir al-Balah.

Escuela Preparatoria C de Nuseirat: Donde su director, Faez Sarraj, es presuntamente un operativo de Hamás en el Batallón de Nuseirat.

Escuela Preparatoria Ahmad Abdel Aziz: Dirigida por Mahmoud Ahmad Hamdan, supuestamente un miembro de Hamás que promovió abiertamente las protestas en la frontera de la Franja de Gaza conocidas como la “Marcha del Retorno”

En el informe de IMPACT-se, también se adjuntan evidencias de actividades que se llevan a cabo en las escuelas de la Franja de Gaza, como la glorificación de terroristas que han matado a civiles israelíes en ataques suicidas.

También se muestra evidencia de material educativo usado en las escuelas que borra al Estado de Israel de los mapas, y se refieren a las ciudades israelíes como palestinas. Estas revelaciones enfatizan que el sistema educativo de la UNRWA no cumple su propósito de educar a los jóvenes en un clima de paz y coexistencia.

Finalmente, el informe enfatiza que “al promover la violencia y demonizar a Israel, las escuelas de UNRWA en Gaza alimentan un ciclo de odio que ha contribuido las atrocidades del 7 de octubre de 2023”.