Documentos filtrados exponen la explotación de los hospitales de Gaza por parte de Hamás

Hamás ha explotado hospitales e instalaciones médicas en la Franja de Gaza con fines militares durante años, según un informe publicado por la ONG Monitor. También rastreó a personal de UNRWA, OMS, Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja dentro de los hospitales de Gaza, acusando a los grupos de ayuda de ser potenciales amenazas de inteligencia.

Los hallazgos se basan en documentos internos del Ministerio de Hamás de principios de 2020 que describen las instituciones de salud no como espacios civiles neutrales, sino como activos para ser utilizados con fines de seguridad y actividades militares.

Titulado “ En sus propias palabras: Hamás convierte hospitales en activos militares con la complicidad de las ONG ”, el informe cita correspondencia interna que demuestra que los hospitales han sido utilizados sistemáticamente para proteger a agentes, proteger información sensible y monitorear la presencia extranjera.

Un oficial de Hamás envió un documento que abordaba la “ actividad extranjera dentro de las instalaciones sanitarias” a un alto mando. Un segundo documento, titulado “ Observaciones de seguridad sobre las amenazas a la seguridad derivadas de la presencia extranjera dentro de las instituciones sanitarias ”, fue enviado a un subdirector general de una unidad de inteligencia de Hamás en marzo de 2020.

Ambos documentos señalan que el Ministerio de Salud de Gaza, que supervisa hospitales, asociaciones de salud y centros médicos de beneficencia, era uno de los organismos gubernamentales más grandes allí.

Un documento interno del Ministerio de Salud, dirigido por Hamás, muestra la discusión sobre el seguimiento de los trabajadores humanitarios extranjeros que operan en los hospitales de la Franja de Gaza.

Los documentos de Hamás describían el sistema de salud como un depósito de abundante información importante que puede utilizarse en cuestiones de seguridad. Consideraban al Ministerio de Salud como un “tesoro de inteligencia, especialmente en tiempos de guerra”.

Además, advirtieron que la amplia participación de organizaciones benéficas y grupos de ayuda extranjeros generaba vulnerabilidades. Ante esta estimación, la organización terrorista concluyó que debía mantener la vigilancia de los actores internacionales dentro de los centros de salud para prevenir filtraciones y proteger a sus agentes.

Evaluación del NGO Monitor

NGO Monitor dijo que los documentos prueban que los líderes de Hamás consideraban a los hospitales no como infraestructura civil protegida sino como parte de su red militar.

“Hamás afirma explícitamente que las instalaciones sanitarias en Gaza no son espacios neutrales, sino que desempeñan un papel crítico en la red terrorista de Hamás”, señala el informe.

El grupo añadió que los documentos demostraban que Hamás era plenamente consciente de que los hospitales trataban a sus terroristas heridos y contenían información sensible, razón por la cual necesitaban protección de los servicios de inteligencia extranjeros.

Estos hallazgos se cruzan con los debates en curso sobre la supervisión humanitaria en Gaza, incluida una revisión de la defensa israelí que cuestiona las estadísticas de hambruna publicadas por las autoridades de Gaza.

Patrón confirmado en incidentes pasados

Los hallazgos coinciden con revelaciones previas sobre el uso de instalaciones médicas durante la guerra entre Israel y Hamás. En diciembre de 2023, The Jerusalem Post informó que el director del Hospital Kamal Adwan, Ahmed al-Kahlout, admitió durante un interrogatorio que se había unido a Hamás en 2010 y ocupaba un alto cargo dentro del grupo.

Varios meses después, en octubre de 2024, un conductor de ambulancia del mismo hospital confirmó que los agentes habían utilizado las instalaciones con fines militares.

En enero de 2024, las FDI descubrieron un sistema de túneles de 250 metros de largo debajo del Hospital Shifa, que funcionarios militares describieron como un centro de comando de Hamás, atrayendo la atención internacional sobre el uso estratégico del centro médico más grande de Gaza.

Más recientemente, en junio de 2025, las FDI dijeron que se había construido un centro de comando debajo del Hospital Europeo en Khan Yunis y publicaron imágenes de drones que mostraban túneles debajo de las instalaciones.

Considerados en conjunto, estos incidentes y los documentos de 2020 sugieren una estrategia consistente de utilizar hospitales para proteger a los agentes y la infraestructura.

NGO Monitor dijo que los registros proporcionan una rara confirmación de la práctica en las propias palabras de Hamas.

“La evidencia de complicidad es flagrante”, dijo el profesor Gerald Steinberg, presidente de NGO Monitor.

“Este documento expone la hipocresía de supuestas organizaciones internacionales humanitarias como la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y el Comité Noruego de Ayuda”, continuó.

“Aunque se hicieron eco repetidamente de las acusaciones de Hamás y condenaron las operaciones de Israel para poner fin a la explotación de los hospitales con fines terroristas, estos grupos sabían claramente que Hamás explotaba estas instalaciones y optaron por permanecer en silencio”, añadió Steinberg.

“Para que los hospitales de Gaza sean seguros para todos, hay que romper el código de silencio de las ONG y de la ONU”, afirmó.

“De ahora en adelante, cualquier ONG humanitaria o agencia de la ONU autorizada a operar en un centro médico [en Gaza] deberá suspender todas sus actividades e informar siempre que haya terroristas presentes o sospechosos de estar involucrados”, añadió Steinberg. “La era de la cooperación silenciosa ha terminado. Solo entonces se podrá confiar en que estas organizaciones regresen y ayuden verdaderamente a los pacientes de Gaza”.

