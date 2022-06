Disidentes iraníes condenan al régimen Ayatolá durante su visita a Israel

Israel Noticias

En junio de 2009, millones de iraníes se unieron a las protestas en todo el país tras la “reelección” de Mahmud Ahmadineyad como presidente, en una votación ampliamente reconocida como amañada. Trece años después, una delegación de activistas de origen iraní conocida como el grupo Shoshana, musulmanes y judíos, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, visitó Israel esta semana. Foto de las manifestaciones de 2009 en Teherán (AP/Ben Curtis)

Ahora que la ira de los iraníes contra los ayatolás vuelve a estallar en protestas, la comunidad internacional tiene la oportunidad de expiar su fracaso de hace 13 años, y todo el interés de hacerlo

El régimen recurrió a una fuerte violencia para reprimir las manifestaciones, atacando y deteniendo a los manifestantes y matando a decenas de ellos; la más resonante fue Neda Agha-Solton, estudiante de filosofía, cuyo tiroteo a manos de un pistolero del grupo paramilitar Basij fue grabado y difundido en todo el mundo.

Aunque la magnitud de las protestas y la brutalidad del régimen al reprimirlas ocuparon los titulares de todo el mundo y crearon la breve sensación de que el poder de los ayatolás podría estar cediendo, la comunidad internacional no dio muchos ánimos a la indignada población iraní.

Barack Obama alabó el “asombroso fermento”, pero a pesar del historial de represión interna de la República Islámica, del terrorismo internacional y de un programa nuclear deshonesto, el presidente estadounidense dejó claro que su administración no iba a ayudar a los iraníes a conseguir un cambio de régimen.

“No es productivo, dada la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, que se nos vea como entrometidos”, declaró.

El secretario de prensa de la Casa Blanca añadió: “Este es un debate dentro de Irán para los iraníes”.

El momento pasó. El régimen se encogió de hombros incluso ante esta importante erupción de disidencia pública.

Trece años después, una delegación de activistas de origen iraní conocida como el grupo Shoshana, musulmanes y judíos, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, visitó Israel esta semana. Entre ellos destacaba la veterana periodista antirrégimen Nazenin Ansari, que dirige el medio de comunicación online en lengua persa Kayhan London, que huelga decir que está prohibido en Irán.

En una serie de reuniones, sobre todo con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén, la delegación argumentó que, hasta cierto punto, es 2009 de nuevo en Irán. Entonces, la disidencia pública a nivel nacional se vio impulsada por unas elecciones manifiestamente fraudulentas; hoy, según me contaron Ansari y sus colegas, los iraníes de a pie, de todos los ámbitos, se están agitando

Los precios de los alimentos y otros artículos de primera necesidad aumentan constantemente, el desempleo se dispara y el trabajo infantil se incrementa, dijeron Ansari y dos de sus colegas, Zohreh Mizrahi, presidenta de la Red de Acción Cívica Persa-Americana, y el Dr. Amir Hamidi, antiguo agregado de la Embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos meses, todo el mundo, desde los profesores hasta los conductores de autobús, pasando por los funcionarios de prisiones y los bomberos, se ha puesto en huelga por el impago de los salarios.

En respuesta a la escalada de malestar público, el régimen ha vuelto en las últimas semanas a una táctica ya conocida de interrumpir el acceso a Internet al mundo exterior, según informó AP el martes, y actualmente está tratando de asegurar que los días de protestas desencadenados por el derrumbe de un edificio de 10 plantas en construcción en la ciudad suroccidental de Abadan, en el que murieron al menos 33 personas, pasen lo más desapercibidos posible.

El domingo por la noche en Abadán, un clérigo leal al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, fue reprimido a gritos cuando intentó dirigirse a los dolientes cerca del lugar del siniestro. Según AP: “Rodeado de guardaespaldas, el ayatolá, de unos 60 años, intentó continuar pero no pudo. ¿Qué está pasando?”, susurró el clérigo a un guardaespaldas, que se inclinó para decirle algo. El clérigo intentó entonces dirigirse de nuevo a la multitud: “Queridos, por favor, mantened la calma, en señal de respeto a Abadán, a sus mártires y a las queridas (víctimas) que toda la nación iraní llora esta noche”. La multitud respondió gritando: “¡Sinvergüenza!”.

La policía antidisturbios ha estado utilizando gases lacrimógenos y disparando al aire para intentar dispersar lo que AP ha descrito como grandes protestas. Ansari y sus colegas dijeron que su información es que, como en 2009, las fuerzas de seguridad también están disparando directamente a las multitudes.

La delegación de Shoshana sostiene que la comunidad internacional vuelve a subestimar la magnitud de la oposición pública iraní al régimen, y que el régimen se las arregla para evitar que llegue a Occidente una imagen clara de las protestas.

“El pueblo iraní quiere un cambio de régimen”, dijo Ansari con firmeza, “y no necesita ayuda militar exterior. Pueden hacerlo por sí mismos…

“Pero la falta de apoyo exterior podría hacerles perder la esperanza”, añadió Mizrahi.

La delegación visitante también se esforzó en distinguir -e instó a la comunidad internacional a distinguir- entre los “iraníes” y el régimen. Los iraníes, a diferencia del régimen, no odian a Occidente ni a Israel, dijeron.

Cuando pregunté cómo podía ser que, según ellos, el público iraní fuera inmune a décadas de incitación contra Israel, ofrecieron tres explicaciones. En primer lugar, los iraníes de más edad recuerdan la época anterior a los ayatolás, en la que Irán e Israel eran aliados; en segundo lugar, el público iraní no cree en gran medida todo lo que el régimen les dice, y en tercer lugar, los iraníes reconocen los logros prácticos y técnicos de Israel, capacidades que saben que podrían ayudar a Irán.

Uno de los mayores retos de Irán es la escasez de agua, señaló Ansari. “Y los iraníes saben que Israel es increíble en la lucha contra la escasez de agua”, a través de la desalinización, el riego por goteo, etc.

En este contexto, la legislación del régimen que criminaliza cualquier uso de la tecnología israelí es una fuente más de ira pública. “Los manifestantes no son antiestadounidenses, ni antiisraelíes, ni pro nucleares”, dijo Ansari, cuyo sitio web Kahyan London está documentando las protestas. Más bien, los iraníes de a pie están resentidos por la enorme canalización de fondos a Hezbolá y a los grupos terroristas de Gaza, al desarrollo de armas y al programa nuclear. “Gaza no; Líbano no; mi vida por Irán”, es un sentimiento popular, dijo. Y otro: “El enemigo está aquí. Mienten cuando dicen que está en Estados Unidos”.

Los delegados del grupo Shoshana agradecieron que el Ministerio de Asuntos Exteriores aceptara reunirse con ellos, y esperan que su mensaje haya calado. Hamidi dijo que esperan que llegue el día en que los pueblos de Irán e Israel estén en paz, en lo que se ha promocionado como los Acuerdos de Ciro, una especie de versión judeo-persa de los Acuerdos de Abraham, que evocan la liberación de los israelitas del cautiverio babilónico por parte de Ciro el Grande en el año 538 a.C.

La comunidad internacional falló a los iraníes en 2009. Y les falló de nuevo en 2015, al liberar colosales sumas de dinero para el régimen cuando se firmó el acuerdo nuclear JCPOA, la mayor parte del cual, dijo Hamidi, se destinó a los fines más oscuros.

Ahora los iraníes vuelven a salir a la calle, dijeron los ex iraníes visitantes. Sus intereses, los de Israel y los del mundo libre, subrayaron, exigen que los apoyemos.