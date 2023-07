Difunden la identidad de israelí que fue secuestrada en Irak

Ynet Español- por Itamar Eichner

Elizabeth Tsurkov, una académica ruso-israelí experta en Siria, ISIS y Meido Oriente, fue secuestrada por las brigadas iraquíes de Hezbolá en marzo. Según fuentes del gobierno, la joven se encuentra viva y en buen estado de salud.

Elizabeth Tsurkov, una joven israelí con ciudadanía rusa, fue secuestrada hace unos cuatro meses en Irak por hombres armados de la milicia proiraní Hezbolá que opera en el país.

Según informes, Tsurkov entró en Irak utilizando su pasaporte ruso y al parecer, fue secuestrada a principios de marzo cuando se encontraba en la zona kurda de Bagdad, donde fue raptada por un grupo de terroristas.

Elizabeth Tsurkov, la ruso-israelí que fue secuestrada hace unos cuatro meses en Irak por hombres armados del grupo proiraní Hezbolá.

La Oficina del Primer Ministro informó: “Elizabeth Tsurkov sigue viva, y consideramos que Irak es el responsable de su seguridad. Se trata de una académica que visitó Irak, utilizando su pasaporte ruso, por iniciativa propia en virtud de trabajar en su doctorado e investigación académica por encargo de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. El incidente está siendo tratado por las autoridades competentes del Estado de Israel, preocupadas por su seguridad y bienestar”.

El periódico Al-Jadeed, que citó fuentes de seguridad en Irak, informó que “una ciudadana rusa que también tiene la ciudadanía estadounidense fue secuestrada en el corazón de Bagdad, y las fuerzas de seguridad detuvieron a un ciudadano iraní como sospechoso de estar implicado en el acto.”

Las milicias de Hezbolá en Irak no están relacionadas con la organización terrorista del mismo nombre de Líbano. El comandante de Hezbolá-Irak era Abu Mahdi al-Muhandis, que fue asesinado junto con el comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, en enero de 2020. Se trata de una organización terrorista chiíta, que recibe apoyo y financiación de Irán.

Tsurkov, estudiante de doctorado en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad estadounidense de Princeton, se define como investigadora de grupos yihadistas. También posee un máster en Historia de Oriente Medio por la Universidad de Tel Aviv y una licenciatura en Comunicación y Relaciones Internacionales por la Universidad Hebrea. Según el Instituto Van Leer, su investigación se centra en Siria e Irak , y se basa en una “amplia red de contactos y viajes de investigación en Oriente Medio”.

Tsurkov ha pasado 10 años trabajando con organizaciones de derechos humanos en Israel y Oriente Medio. Además, trabajó anteriormente como asistente del ex ministro del gobierno y premio Nobel Natan Sharansky, quien declaró a Ynet una gran preocupación por la salud de la joven.

“Llevo varios meses siguiendo su destino con gran preocupación”, manifestó Sharansky. “Se trata de una mujer excelente que creció en Israel. Emigró desde San Petersburgo con sus padres cuando tenía cinco años. Investigó sobre los derechos de las mujeres en Oriente Medio por encargo de la Universidad de Princeton”, agregó.

En julio de 2019, tras una visita a la ciudad de Mosul, en el noroeste de Irak, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el ISIS, Tsurkov publicó un artículo en Yediot Ahronoth. En él, escribía que “llevo años investigando a las comunidades kurdas de Irak y Siria como parte del Foro de Pensamiento Regional, un instituto de investigación israelí. Sólo recientemente, gracias a mi pasaporte ruso y a mis conexiones en los gobiernos kurdos locales, pude visitar las zonas bajo su control en el norte de Irak y Siria”.

Desde ese entonces, Tsurkov era consciente de los peligros, pero explicó: “Me sentía ambivalente ante la idea de visitar Mosul, debido, entre otras cosas, a la presencia de milicias chiíes en la ciudad y a los atentados que las células del ISIS siguen perpetrando. Pero las súplicas de mi buena amiga que vive en Mosul para que fuera a visitarla y comiera de sus huertos inclinaron la balanza”.

“En el camino desde Erbil, a medida que pasaba puestos de control de las milicias, pensaba para mis adentros lo estúpido que sería involucrarme en Mosul sólo porque no me gustaba rechazar la invitación. El hecho de saber que me pasearía por la ciudad con amigos que conocen bien la zona y saben dónde hay todavía artefactos explosivos improvisados, me dio confianza”, relató en ese artículo.

Por último, Tsurkov comentó en Twitter la situación de un ciudadano israelí que cruzó la frontera con Siria y fue secuestrado, y tuiteó: “En general, estoy en contra de los tratos con prisioneros -incluso si me meto en problemas en mi próxima visita a Siria o Irak-, pero como ésta es la política de Israel, una acción rápida fue correcta”.