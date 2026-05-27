Diez obras de Yaacov Agam en Irán: la historia secreta del arte israelí y judío en manos del régimen

Cuando Farah Pahlavi, emperatriz consorte de Irán, fue recibida por el presidente francés Georges Pompidou y su esposa Claude en París a comienzos de la década de 1970, quedó fascinada con una nueva instalación artística que la pareja presidencial acababa de encargar para el Palacio del Elíseo. La antesala de sus departamentos privados había sido completamente transformada por el artista israelí Yaacov Agam, pionero del arte cinético, en un remolino de colores y formas geométricas.

“El Salon Agam, como se lo llamaba, estaba en sus apartamentos privados, así que no mucha gente podía verlo, pero [la emperatriz] visitó al presidente varias veces. Vio el trabajo de mi padre y quedó totalmente cautivada”, recordó Ron Agam, hijo de Yaacov y también artista.

“Mi padre recibió una llamada telefónica [del presidente] diciendo que una persona importante quería reunirse con él”, agregó. “Organizamos una presentación de sus obras en París. Yo era muy joven en ese momento, tenía unos 18 años. Su Majestad se quedó alrededor de una hora. Observó muchas obras nuevas y adquirió varias de ellas”.

El joven Agam compartió las anécdotas en una entrevista telefónica con The Times of Israel, revelando el inicio de la historia de cómo, 50 años después, una cantidad desconocida de obras de su padre todavía permanece en Irán como parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán.

La colección fue reunida en su mayor parte por Pahlavi durante la década de 1970, cuando, aprovechando el aumento de los precios del petróleo, la reina —gran apasionada del arte— adquirió obras de los artistas modernos y contemporáneos más reconocidos, incluidos Pablo Picasso, Andy Warhol, Claude Monet, Jackson Pollock, Vincent van Gogh y Pierre-Auguste Renoir.

En 2018, el valor total de la colección fue estimado en 3.000 millones de dólares, y los expertos creen que hoy valdría mucho más.

Sin embargo, el destino de los Agam sigue envuelto en misterio. El museo fue inaugurado en 1977, dos años antes de la Revolución Islámica que llevó al poder al actual régimen. Recién a fines de los años 90 y comienzos de los 2000 el museo empezó a exhibir partes de su colección, que hasta entonces habían permanecido guardadas en bóvedas.

Muchas obras fueron exhibidas y rastreadas mediante documentos y, posteriormente, a través del sitio web del museo, así como de medios locales e internacionales que cubrieron los eventos.

Con el paso de los años, las obras de artistas judíos fueron exhibidas ocasionalmente.

A comienzos de este mes, apenas semanas después de que se alcanzara un frágil alto el fuego que congeló la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos, el museo inauguró una exposición llamada “Art and War” (Arte y Guerra). Uno de los principales artistas destacados durante la primera semana de la muestra fue el artista estadounidense de origen judío Roy Lichtenstein.

Una impresión donada por el artista israelí Yaacov Agam a Farah Pahlavi, emperatriz consorte de Irán. La obra está firmada y lleva la fecha de 1982. (Cortesía de la oficina de Farah Pahlavi).

Sin embargo, no está claro qué ocurrió con las obras de Agam.

Tanto Ron Agam como la propia Pahlavi, en respuesta a una consulta de The Times of Israel, no pudieron recordar cuántas obras exactas ni cuáles piezas había adquirido la reina. Un informe de 2016 sobre el museo, publicado por el medio iraní en inglés “Iran Front Page”, indicó que la colección incluía “más de 10 obras”.

El secretario personal de Pahlavi dijo en un correo electrónico que, “según recuerda Su Majestad, adquirió algunas obras de Agam durante sus adquisiciones para el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán”.

“El señor Agam también obsequió personalmente a Su Majestad una de sus obras, como se muestra en el adjunto”, añadió, en referencia a la imagen de una obra con la firma del artista y el año 1982.

El joven Agam también recordó algunas interacciones cálidas con la reina, a quien conoció después de la revolución.

Una curadora judía detrás de escena

En 2005, el museo publicó un libro en farsi e inglés que funcionaba como catálogo de su colección. La curadora de arte radicada en Los Ángeles Donna Stein consiguió una copia a través de alguien que había visitado Irán, según explicó a The Times of Israel en una videollamada mientras sostenía el volumen.

Para Stein, que es judía, las obras mostradas en el libro resultan, en la mayoría de los casos, íntimamente familiares, ya que hace 50 años ayudó a seleccionar gran parte de ellas mientras trabajaba como asesora artística detrás de escena para la oficina de la reina, a partir de 1974.

Stein vivió en Teherán durante unos dos años, entre 1975 y 1977. Relató su experiencia, tanto profesional como personal, como mujer viviendo en Teherán en los años previos a la Revolución Islámica, en su libro The Empress and I, publicado en 2020 por Skira.

Después de que el equipo de Pahlavi se acercara a Stein para contratarla potencialmente, le pidieron que redactara un “informe de adquisiciones”, detallando qué artistas y obras debían comprarse.

Para algunos artistas, sugirió adquirir varias piezas que abarcaran los distintos medios que utilizaban, desde pintura hasta escultura; para otros, pensó que una sola obra o una selección más limitada sería suficiente. El final del libro de Stein incluye una reproducción de sus “listas manuscritas de compras propuestas”, con nombres de artistas, títulos de obras, precios y descuentos ofrecidos.

Stein explicó que el origen o la identidad religiosa de los artistas no eran criterios que tuviera en cuenta al sugerir adquisiciones.

“La única cosa que me preocupaba, al menos parcialmente, era que [el tema] no fuera un desnudo”, detalló Stein.

Al revisar posteriormente, muchos artistas cuyas obras fueron adquiridas por recomendación suya provenían de un entorno judío, como Lichtenstein, Jim Dine, Larry Rivers, Man Ray, Gisèle Freund, Laszlo Moholy-Nagy, Camille Pissarro y Jules Pascin.

Sin embargo, Stein no participó en la adquisición de las obras de Agam.

“Fue una conexión personal de la emperatriz, y ella eligió obras suyas”, explicó Stein, señalando que algo similar ocurrió con el prominente artista judío Marc Chagall.

Según Stein, la emperatriz adquirió las obras de Agam y las colocó en distintas partes de sus palacios como parte de su colección privada, separada de la colección del museo.

Después de la revolución, Stein entiende que las obras provenientes de los palacios personales del shah fueron trasladadas al museo y sus bóvedas. A pesar de esto, al revisar el catálogo del museo de 2005 se revela que Agam no era mencionado.

Aun así, The Times of Israel supo que al menos una obra de Agam fue efectivamente exhibida en el museo en años recientes: en 2015, una profesional judía de California decidió visitar Irán en un tour organizado y se encontró frente a una obra de Agam en el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán.