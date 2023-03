Diario de Hamás: “Un extraño no puede entender la intensidad de la alegría de un palestino ante la noticia de un ataque contra israelíes”

MEMRI

El 12 de marzo de 2023, el diario Felesteen, que se identifica con el movimiento Hamás, publicó un artículo titulado «Proveedores de alegría: sobre la generación más joven en Cisjordania», en el que elogia los ataques terroristas llevados a cabo por jóvenes palestinos de la Margen Occidental contra israelíes.

El artículo, escrito por Abdallah Al-Lidawi [1] y también publicado en el sitio web del ala militar de Hamás, Brigada Izz Al-Din Al-Qassam, describe la creciente alegría y adrenalina que estalla en las calles palestinas después de cada ataque terrorista contra israelíes, como los ataques suicidas y explosiones en autobuses y cafés, y afirma que estas operaciones son prueba de la vitalidad, el poder y la gloria del pueblo palestino. Esta alegría, escribe, tiene una «fragancia especial» y se expresa en personas que exclaman felicidad y alabanza, se reúnen en plazas y calles públicas, reparten dulces y se abrazan, junto con gritos de alabanza a Alá a través de los megáfonos de las mezquitas, y más.

El artículo continúa afirmando que hoy en día los palestinos sienten una enorme alegría cuando escuchan las noticias de los ataques terroristas perpetrados por los jóvenes palestinos de Cisjordania. Estos jóvenes – afirma – «estampan su huella digital única a las operaciones con disparos en las calles de las tranquilas ciudades (israelíes)». Con sus actos, ellos reviven la gloria de los días de la Segunda Intifada y los ataques a gran escala de la era del principal fabricante de bombas y pionero de los atentados suicidas de Hamás, Yahya ‘Ayyash [2], y también se rebelan contra la Autoridad Palestina (AP) que intentó evitar que llevaran a cabo la resistencia y libraran la yihad.

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Al-Lidawi:

«La alegría palestina tiene su propia fragancia, es completamente diferente de cualquier otro tipo de felicidad”.

«Un día, cuando estaba en la escuela secundaria, mientras estaba parado frente a las puertas de la escuela, hubo un ataque suicida [literalmente en árabe: ‘un acto de auto-sacrificio por el bien del Islam’] que fue producido por Yahya ‘Ayyash, alias ‘El Ingeniero’. Al enterarme de la noticia, inmediatamente salí corriendo a toda velocidad hacia casa, para encender la televisión y ver la operación, algo que todos los palestinos hacen cuando se lleva a cabo una operación heroica en la tierra de Palestina desde el río hasta el mar. En esos momentos la gente se apresura a los medios de comunicación para conocer los detalles de la operación: ¿Cuántos muertos? ¿Cuál es el nombre del mártir [es decir, el autor]? ¿De dónde era? ¿Cuál es la primera reacción del enemigo?

“No es la valiente operación que se perpetra en el corazón de la capital ficticia del enemigo, sino algo mucho más grande que eso. Es una prueba de que nuestro pueblo palestino todavía rebosa de vida y que está parado en la escalera de la gloria, mientras pueda arrancar el techo de un autobús, apuñalar a un soldado, atropellar a un colono [con un automóvil] y disparar a quemarropa a un vehículo hostil en la calle”.

“Solo un palestino puede imaginar la fuerza de la felicidad que estos valientes actos evocan en nuestro corazón. Hacen que la adrenalina se dispare a los niveles más altos y aumentan la confianza de la gente en sí misma y en su capacidad para cambiar la ecuación. Demuestran que somos capaces de hacer frente al enemigo y que nosotros, los débiles, somos capaces de resistir a nuestro fuerte enemigo. [El palestino] no puede ocultar su alegría y deleite en cualquier operación valiente. Una vez que se lleva a cabo una operación, la gente pasa al instante la noticia, a la velocidad del rayo… El pueblo sale a las plazas públicas y a las calles, vitorea a Palestina, expresa su alegría y alegría por la operación, reparte dulces, se abraza y los sistemas de megafonía transmiten a todo volumen los gritos de ´Allahu Akbar´ y la ´ilaha illa Allah´, con alegría, alabanza y gratitud a Alá por este logro”.

“Los jóvenes de Cisjordania de esta generación, en sus 20 años, no entienden la alegría que sus acciones traen a nuestros corazones. Nos traen de vuelta la gloria de la Segunda Intifada de Al-Aqsa, que golpeó al enemigo con las catástrofes de explosiones de autobuses, paradas de autobús y cafés, y hoy estampan su huella digital única mediante operaciones con disparos en las calles de las tranquilas ciudades [israelíes], a quemarropa… Esta generación de jóvenes ha abofeteado a la gente de la iniciativa de Oslo y los sirvientes del [Teniente General de Estados Unidos Keith W.] Dayton [3] en Cisjordania, quienes invirtieron esfuerzos considerables y desperdiciaron enormes sumas de dinero para entrenarla y suavizarla [esta generación]…”

«La Autoridad de Oslo [N del T: la Autoridad Palestina], con el respaldo de varios países occidentales y europeos, hizo todo lo que estuvo a su alcance para alejar a los residentes de Cisjordania y a los jóvenes de su profundidad palestina y de la posibilidad de aferrarse a la opción de yihad y resistencia, tras la operación ‘Margen Protector’ lanzada por el enemigo en 2002, que pretendía enterrar viva la segunda Intifada de Al-Aqsa“.

«Sin embargo, contra todo pronóstico, el monstruo se ha vuelto contra su creador, y la Autoridad Palestina no logró derrotar a la actual generación arraigada y noble de Cisjordania que ya había alcanzado la madurez cuando vio el alcance de la impotencia, la ansiedad y el miedo del enemigo. Y [al mismo tiempo] vieron la represión, la pobreza, la humillación, el acoso y las [largas] horas de espera en los puestos de control entre las ciudades y los pueblos [que sufren los palestinos]. Esta generación de Cisjordania vio las victorias de los jóvenes de Gaza y la humillación que causaron a los soldados del enemigo en la frontera [de la Franja] y en su territorio, y cómo lo obligaron [al enemigo] en cada ronda de combate a retirarse aterrorizados después de matar, capturar o detener [a cualquier soldado israelí]. Las fotos de Gaza fueron las que más levantaron la moral de los miembros de esta generación, y el nombre de Muhammad Al-Deif, su comandante militar,[5] resuena en cada demostración de alegría después de cada valiente operación”.

«Paz a las almas de las luces brillantes de la nueva generación de Cisjordania que han iluminado el camino de la liberación con su sangre pura; paz a los mártires que trajeron alegría a nuestros corazones, y paz a aquellos que nos han devuelto los días de [Yahya] ‘Ayyash y sus sorpresas. Paz a Al-Mu’tazz bi-Illah Al-Khawaja, [6] Mu’tasim Sabbagh, [7] Muhannad Al-Halabi, [8] Ra’ad Hazem, [9] Omar Abu Laila, [10] ‘Uday Al-Tamimi, [11] Khairi ‘Alqam, [12] Ibrahim Al-Nabulsi, [13] Fadi Abu Shkhaydam, [14] y una larga lista de mártires de entre los jóvenes de Cisjordania. Paz a todos los leones que aprovecharon la oportunidad para abalanzarse sobre su presa; paz a todos los que intentan adquirir una cuchilla, un hacha, un cuchillo de carnicero, una pistola, un M16 [rifle] o un viejo [rifle] Carlo. [15]

“Paz a todo nuestro pueblo en Cisjordania; nos acercamos al momento en que se unirán todas las arenas con presencia palestina”. [16]

[1] El escritor parece ser un miembro de Hamás que reside en Gaza.

[2] Yahya ‘Ayyash, quien se graduó en ingeniería eléctrica de la Universidad de Birzeit y era conocido como «El Ingeniero», fue uno de los fundadores del ala militar de Hamás, las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam. Se especializó en fabricar bombas improvisadas y fue responsable de la ola de atentados suicidas mortales en Israel en la década de 1990, en los que murieron más de 100 israelíes, hasta que murió en un operativo de las fuerzas de seguridad israelíes en 1996. Ver MEMRI Despacho Especial No. 10362: Alabanza Por el terrorista Yahya ‘Ayyash, precursor de los atentados suicidas de Hamás, en la universidad palestina y en las redes sociales, 7 de diciembre de 2022.

[3] El Teniente General. Keith W. Dayton fue el Coordinador de Seguridad de Estados Unidos para la Autoridad Palestina/Israel entre 2005 y 2010.

[4] CEDAW es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas.

[5] Muhammad Al-Deif es el comandante del ala militar de Hamás, las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam.

[6] Al-Mu’tazz bi-Illah Al-Khawaja era un miembro de Hamás que llevó a cabo un ataque con disparos en Tel Aviv el 9 de marzo de 2023, en el que hirió a tres civiles, uno de extrema gravedad, uno grave y otro leve. Hamás.ps, 9 de marzo de 2023.

[7] Mu’tasim Sabbagh era un miembro del ala militar de Hamás que murió en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad israelíes en Jenin el 7 de marzo de 2023, T.me/qassambrigades, 7 de marzo de 2023.

[8] Muhannad Al-Halabi llevó a cabo un ataque con arma blanca en Jerusalén el 3 de octubre de 2015 en el que mató a dos civiles israelíes. Ver MEMRI- Despacho Especial No. 9380: El presidente palestino, Abbas, otorga 42.000 dólares a la familia de un terrorista que mató a dos civiles israelíes, 7 de junio de 2021; Despacho Especial No. 6249: La Autoridad Palestina homenajea a los autores de ataques de apuñalamiento, 30 de diciembre de 2015; Despacho especial 6184: funcionarios de Fatah, redes sociales palestinas, diarios de la Autoridad Palestina fomentan la violencia continua, 12 de octubre de 2015; y Despacho especial 6179: Columnista en el Diario de la Autoridad Palestina: “Mi hija me hizo feliz cuando dijo: ‘Quiero llevar a cabo una operación de martirio y matar a algunos soldados israelíes’”, 9 de octubre de 2015.

[9] Ra’ad Hazem era un miembro del ala militar de Fatah que llevó a cabo un ataque con disparos en Tel Aviv el 7 de abril de 2022, en el que mató a dos civiles. Ver MEMRI Despacho Especial No. 9887: Fatah celebra ataque terrorista en el centro de Tel Aviv, 8 de abril de 2022.

[10] Omar Abu Laila perpetró un ataque con disparos en Ariel el 17 de marzo de 2019 en el que asesinó a dos civiles. Véase MEMRI Despacho especial 7954: Elogio, admiración en la Autoridad Palestina, Jordania por terrorista palestino que asesinó a israelíes en Cisjordania”, 22 de marzo de 2019.

[11] ‘Uday Al-Tamimi llevó a cabo un ataque con disparos en Jerusalén el 8 de octubre de 2022 en el que mató a una mujer soldado israelí, y otro ataque con disparos en Maalé Adumim el 19 de octubre de 2022, durante el cual fue eliminado por fuerzas de seguridad israelíes. Véase MEMRI Despacho especial 10281: Columna en diario qatarí elogia al terrorista palestino ‘Uday Al-Tamimi: “Usted nos enseñó el significado de la resistencia y el martirio; Usted se negó a rendirse e imaginó solo su lugar en el paraíso”, 25 de octubre de 2022 y despacho especial 10284: Funcionarios de Fatah en eventos en honor del terrorista ‘Uday Al-Tamimi: “Fatah sigue el camino de la lucha; El mártir Al-Tamimi llevó a cabo acciones heroicas”, 27 de octubre de 2022.

[12] Khairi ‘Alqam llevó a cabo un ataque con disparos en Jerusalén el 27 de enero de 2023 en el que murieron siete civiles. Véase MEMRI Despacho especial 10452: Presentadores de Al-Jazeera, periodistas en la prensa de Qatar, clérigos musulmanes respaldados por Qatar: “El ataque terrorista cerca de la sinagoga de Jerusalén fue un ‘acto valiente’ de ‘resistencia legítima’, su perpetrador es un ‘héroe’”, 1 de febrero de 2023.

[13] Ibrahim Al-Nabulsi era un agente del ala militar de la Yihad Islámica Palestina o de Fatah (los informes varían), que llevó a cabo varios ataques con disparos en Cisjordania. Fue eliminado en Naplusa por las fuerzas de seguridad israelíes el 9 de agosto de 2022. Véase MEMRI Despacho especial 10152: La prensa palestina glorifica a la madre del terrorista Ibrahim Al-Nabulsi, quien expresó orgullo y alegría por el martirio de su hijo”, 22 de agosto de 2022.

[14] Fadi Abu Shkhaydam era un miembro de Hamás que perpetró un ataque con disparos en Jerusalén el 21 de noviembre de 2021 en el que asesinó a un israelí. Véase MEMRI Despacho especial 9649: en su página de Facebook, miembro de Hamás que perpetró el ataque terrorista en Jerusalén glorificó al mentor de Bin Laden, ‘Abdullah’ Azzam, 22 de noviembre de 2021; y Despacho Especial 9656: “Última voluntad del terrorista de Jerusalén: ´Elegí este camino para alcanzar el paraíso; Prepárense para la yihad y el martirio´, 30 de noviembre de 2021.

[15] Un Carlo es un subfusil de fabricación casera, producido en los territorios palestinos.

[16] Felesteen.news.ps, 12 de marzo de 2023; y Alqassam.ps, 13 de marzo de 2023.