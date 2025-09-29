De corazones de manzana a remedios: Un avance israelí convierte los residuos en un ingrediente alimentario funcional

Investigadores israelíes han desarrollado un proceso para convertir las manzanas desechadas en un polvo rico en nutrientes, ofreciendo una solución sostenible al desperdicio de alimentos con potencial global para productos más saludables.

Investigadores han desarrollado un método innovador para transformar los residuos de la industria de la manzana, incluyendo fruta con imperfecciones o de tamaño insuficiente, en un polvo rico en nutrientes, rico en fibra, antioxidantes y vitaminas. Este avance ofrece una solución sostenible al desperdicio mundial de alimentos, a la vez que abre nuevas posibilidades para la industria alimentaria con un ingrediente natural y funcional para productos más saludables.

La industria mundial de la manzana ha crecido un 48 % en las últimas dos décadas, pero entre el 15 % y el 20 % de la cosecha se descarta debido a defectos estéticos, tamaño, magulladuras o caída prematura de la fruta. A pesar de su popularidad y sus beneficios nutricionales, gran parte de este excedente termina en vertederos o como alimento para animales. Solo en Israel, se desperdician cerca de 20 000 toneladas de manzanas al año.

Para afrontar este reto, un equipo dirigido por el Prof. Ofir Benjamin, del Departamento de Ciencias de la Alimentación del Tel-Hai College, junto con el Dr. Asaad Safadi, director ejecutivo de la planta de envasado Alsharq en Majdal Shams, desarrolló un proceso único para producir polvo de manzana de alta calidad a partir de fruta desechada. El jugo se utiliza para elaborar vinagre de sidra de manzana, mientras que el polvo conserva los nutrientes esenciales.

El proyecto recibió recientemente una subvención de 3 millones de shekels (800.000 dólares) de la Autoridad de Innovación de Israel para impulsar el desarrollo y financiar la producción a escala piloto.

“Esta innovación tiene varios aspectos clave”, afirmó el profesor Benjamin. “Primero, la sostenibilidad: aborda directamente el desperdicio de alimentos maximizando el uso de la fruta. Segundo, la salud: el polvo es rico en nutrientes esenciales y ofrece una alternativa natural a los aditivos sintéticos que se utilizan en la industria alimentaria actual. Tercero, la innovación: el proceso preserva el valor nutricional de la fruta. Finalmente, el potencial económico es enorme y crea nuevas oportunidades para el sector alimentario mundial. Ya contamos con el interés de empresas internacionales”.

El Dr. Safadi afirmó que el descubrimiento podría tener un impacto significativo en los agricultores que luchan contra el cambio climático y las crecientes pérdidas de cultivos. «Esta solución fomenta la agricultura sostenible, minimizando el desperdicio y las pérdidas económicas», afirmó. «Nuestra colaboración con el mundo académico ha abierto la puerta a nuevas posibilidades para las manzanas y, más adelante, para otros cultivos».

El equipo planea establecer una planta de producción con el objetivo de posicionar a Israel como líder mundial en el aprovechamiento de residuos alimentarios. Funcionarios regionales afirman qe el proyecto es un modelo para las empresas de tecnología alimentaria que se promoverán en el próximo Instituto Nacional de Alimentos de Israel en Kiryat Shmona.