Dani Lerer: “Naciones Unidas es un organismo abiertamente antisemita, abiertamente antiisraelí”

El politólogo argentino Dani Lerer, estuvo hace unos días en Montevideo experto en terrorismo, da batalla desde sus redes sociales contra el antisemitismo.

El 7 de octubre de 2023, Dani Lerer pensó: “No puedo hacer otra cosa. Me tengo que dedicar a esto”. Se refería a la lucha contra el antisemitismo, que se combate en varios frentes, pero que está especialmente presente en forma de desinformación en redes sociales. “Esto no te lo muestran los periodistas internacionales”, se llama su columna donde replica información, imágenes y videos de la guerra entre Israel y Hamás que, asegura, el periodismo occidental, en general, no muestra.

Lerer es licenciado en Ciencias Políticas, periodista y experto en antisemitismo, terrorismo y crimen organizado. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás llevó a cabo la masacre de más de mil personas en territorio israelí, se dedica exclusivamente a la lucha contra el antisemitismo. De hecho, dirige junto a otros miembros el Foro Argentino contra el Antisemitismo.

Sobre los medios de comunicación, haciendo la salvedad de no generalizar, dice: “Hace mucho tiempo que detecté que no se mostraba la realidad. Se esperaba siempre una respuesta israelí ante un atentado para informar. Se informaba después, cuando Israel respondía. Hoy, el auge de las redes hace que ya no lo puedan hacer porque la información sale de Twitter”. Ese es su principal canal, donde todos los días tuitea lo que “no te lo muestran los periodistas internacionales”.

Consultado sobre la cobertura de los periodistas en la Franja de Gaza, es categórico: “A los periodistas de Gaza se les cree. Desde el lado de Hamás, a través de sus interlocutores y periodistas amigos, repiten, por ejemplo, que Israel había atacado una escuela y que había 100 muertos. Todos los medios salieron a levantarlo”. Lerer se refiere al bombardeo israelí del 10 de agosto, dirigido según las Fuerzas de Defensa de Israel “a terroristas de Hamás que operaban dentro de un centro de mando y control de Hamás incrustado en la escuela Al-Taba’een”. La cifra, como siempre, es contradictoria: la Defensa Civil palestina contabilizó al menos 93 cuerpos, mientras que Israel los situó en 31, apunta Lerer.

Comunidad internacional

El politólogo divide dos bandos: por un lado, los países que apoyan a Israel y, por otro, “los nuevos gobiernos latinoamericanos en la región, que son tentáculos de Irán”.

Para él, el apoyo está más en los hechos que en los discursos, y pone el ejemplo del ataque iraní en suelo israelí. “Es muy importante entender que no siempre es lo que dicen sino que es lo que hacen. Cuando Irán atacó a Israel con 300 cohetes y drones, la comunidad internacional ayudó a Israel a contrarrestar ese ataque, a derribar los cohetes. Con lo cual el apoyo está, pero muchas veces el discurso no acompaña esas acciones”. Sobre la ONU, el politólogo afirma: “Yo tengo una frase que repito siempre: se escribe ONU, se pronuncia Hamás. La ONU es un organismo abiertamente antisemita, abiertamente antiisraelí”.

-En la ONU, Uruguay votó a favor de la creación de un Estado palestino.

-Me parece perfecto. Ahora, que esa aprobación sea posterior a la peor masacre es premiar el terrorismo, y entonces, ¿qué estás logrando? Que haya más terrorismo.

Asimismo, Lerer afirma que cree en la solución de dos estados, pero puntualiza que “la causa palestina” es “falaz”. “Creo que los que levantan la bandera en el mundo de la causa palestina lo están haciendo de una manera antisemita. En realidad están protestando contra Israel”, dice, y agrega: “Una verdadera causa palestina, y que yo apoyaría, sería si la gente se levantaran contra los dirigentes palestinos que, en definitiva son quienes rechazaron todas las propuestas para la creación del Estado palestino, y por otro lado, también sería justo si se levantaran contra los líderes terroristas”, asevera.

Para Lerer no se trata únicamente de recuperar a los rehenes, vivos y muertos, que siguen en manos de Hamás: “Israel está enfrentando una guerra por su existencia”. “Está recibiendo ataques de Gaza, de Cisjordania, de Hezbolá desde el Líbano, de los hutíes desde Yemen, de las milicias proiraníes desde Irak… No veo ya un fin de la guerra. Puede terminar en un lado, pero empezar en otro”, apunta, sobre todo tras la escalada del conflicto con Hezbolá. “Sólo deseo que termine, y que termine con los 101 secuestrados que todavía faltan regresar a Israel”, concluye.