Combatir el antisemitismo “desde las redes sociales”

El experto en terrorismo Dani Lerer es uno de los fundadores del Foro Argentino Contra el Antisemitismo, y sigue "los 365 días del año" la guerra en Israel. Estuvo los últimos días en Uruguay y fue entrevistado entre otros, por El Observador y por el programa Buscadores de Canal 5 (video).

El Observador- por Joaquín Pisa / Buscadores (con César Bianchi, Fernanda Kosak, Nelson Etchegoyen y Tomás Friedmann)

Cuando Dani Lerer, experto en seguridad, terrorismo y crimen organizado, se levantó en la mañana del 7 de octubre en Argentina y empezó a enterarse de todo lo que estaba pasando en Israel sintió como un “mazazo”.

Ese día, el grupo terrorista Hamás irrumpió desde el sur de Israel, secuestro y mató a cientos de personas.

La hija de Lerer estaba en Tel Aviv, en el centro y lejos del conflicto, pero como se había ido a trabajar apagó el celular y por ocho horas su padre no supo nada de ella. Pero más allá de su hija, el “golpe” que sintió Lerer fue por todos sus “hermanos” de Israel.

Desde ese día, el experto en terrorismo piensa “veinticuatro siete, los 365 días del año” en la guerra, tuitea sobre ella y busca combatir la “campaña de desinformación” que ve en contra de Israel.

Pocas semanas después del comienzo de las hostilidades, Lerer fue uno de los fundadores del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), un organismo creado fuera de la comunidad judía, con integrantes judíos y no judíos, que busca “levantar la voz” contra un fenómeno que ven extenderse de forma cada vez más veloz.

Su actividad lo trajo a Montevideo, donde este domingo brindó una conferencia en la sede de la Comunidad Israelita del Uruguay (CIU) en la que arengó a la gente a combatir el antisemitismo, y también conversó con El Observador.

En algunas entrevistas dijo que algunos manifestantes en contra de Israel no saben de lo que hablan y que hay protestas financiadas, ¿cómo funciona? ¿Lo ha comprobado?

Sí, lo he visto y lo he comprobado. Qatar e Irán financian universidades, muchas de esas manifestaciones fueron financiadas. Hay informes que hablan incluso de cuánto dinero, con cuánto dinero han financiado, pero también digo que hay mucha ignorancia en el antisemitismo y muchas veces esta ignorancia se sube a las modas.

Hay mucha gente que ha participado en las manifestaciones y no tiene la mínima noción. Han circulado imágenes, como se hacen siempre las manifestaciones, donde se les va a preguntar a la gente por qué se manifiesta y no tienen la menor idea de cuál es la causa real. Se nutre de ignorantes, ignorantes en el buen sentido, no despectivamente, del que no sabe y se sube a una moda.

Hoy la kefia o la bandera palestina es un emblema de moda, es como en algún momento fue la remera con la cara del Che Guevara. Probablemente mucha gente dentro de 20 años diga “mira lo que militaba”. Pero bueno, hoy lo milita desde el desconocimiento absoluto.

Una de las consignas de estos manifestantes es el “genocidio” de palestinos, ¿qué responde a esto?

Primero, el mito del genocidio es uno de los tantos mitos contra Israel. Lo primero que los antisemitas modernos dicen es que no son antisemitas, que son antisionistas. Antisionismo es antisemitismo. No hay genocidio, basta ver con la definición de genocidio. Y acá es muy importante, porque alguien te muestra una víctima y te dice “Israel genocida”, pero el genocidio tiene una definición, e Israel no busca acabar con el pueblo palestino. De hecho, todas las guerras de Israel fueron defensivas, responden a un ataque, como ocurrió el 7 de octubre. Si no hubiera habido ataque, no hubiera habido respuesta.

Ahora, ¿que en toda guerra hay víctimas civiles? Sí, hay víctimas civiles. ¿Pero de quién es la culpa? Primero, de quien atacó. Segundo, de quien usa civiles como escudos humanos. El ejército de Israel sabiendo lo que se enfrenta toma muchísimas medidas para disminuir las bajas civiles. El tema es que generalmente el terrorismo los usa de escudos humanos.

Hoy mucha gente me pregunta como se combate el antisemitismo en las redes sociales y yo digo que no se combate en las redes sociales, se combate desde las redes sociales. Informando, mostrando lo que otros no te muestran. La desinformación no sólo es adulterar los hechos, sino no mostrar una parte importante de la realidad. Se lo combate mostrando nuestra verdad. Pero no escondiéndonos, dejando de mostrar por miedo lo que realmente pasa, porque ahí dejas el espacio, y si vos no ocupás el espacio queda una narrativa única.

¿La gente sigue ávida de información sobre la situación en Israel después de 11 meses, o siente que el interés se ha perdido?

Se ha ido perdiendo. De hecho, a mí me sorprendió muy ingratamente que hace una semana Hamás ejecutó a seis secuestrados israelíes y no impactó ni en los medios ni en la opinión pública. Pasó casi desapercibido, cuando debería haber sido un tema en el que el mundo haya gritado contra lo que pasó, asesinar a sangre fría, ejecutar a seis secuestrados después de 11 meses. Y para mí prácticamente pasó desapercibido en el mundo.

Nuestra misión es tratar de levantar, de tener el tema siempre allá arriba. Creo que pasado el tiempo la gente va a perder interés y también creo que está mal generalizar, porque obviamente hay excepciones.

¿Cómo se analiza el acercamiento que tuvo Javier Milei con el gobierno israelí?

Con Israel y con el mundo judío, claramente tiene una postura a favor, y claramente levanta la voz, declaró a Hamas como organización terrorista. Ahora, si la pregunta es qué consecuencias puede traer esto en Argentina… Irán lo primero que hizo fue amenazar a la Argentina y a Javier Milei, fue público después de este acercamiento explícito.

A mí muchas veces me preguntan si tener un presidente tan alineado con Israel y con el judaísmo puede ser peligroso, puede generar una ola de antisemitismo feroz, y yo digo que no. El antisemita esgrime tantas razones para odiarnos, que cualquier razón le va a bastar.

¿Y la región?

Irán extendió sus tentáculos terroristas a la región. Digo hace mucho tiempo que para mí Venezuela es la Siria de Latinoamérica. Venezuela es la base de operaciones de Irán en Latinoamérica. Ha entregado miles de pasaportes venezolanos a terroristas de Hezbollah y no queda sólo en Venezuela.

Irán siguió extendiendo sus tentáculos y hoy está en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia, en Colombia, está metiendo un poco sus tentáculos en Brasil. Entonces claramente estoy muy contento de que en mi país no pase lo mismo y tener un presidente aliado a nuestra causa.

Ahora, si me preocupa lo de Irán, sí, Irán es el país promotor del terrorismo número uno. Que esté en la región y que tenga tanta cercanía a nuestros países es peligroso, más cuando en estos días, por ejemplo, en la Argentina se ha desbaratado una organización que financiaba Hezbollah, más que sabemos lo que ocurre en la triple frontera.

Benny Gantz dijo que había que cambiar el foco al norte, al Líbano, e incluso dice que llegaron un poco tarde en ese sentido. Se habla de una nueva etapa, ¿va por ese lado?

Pensá que Israel habitualmente recibe ataques de Hezbollah desde el norte con cohetes, con misiles, con drones, con explosivos, pero a partir del 7 de octubre mucho más, a diario de 300 a 400. Todas las mañanas Israel arranca con cohetes de Hezbollah. De hecho hay más de 100.000 evacuados del norte de Israel. Hay ciudades fantasma.

La única manera que Israel tiene de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos del norte y que vuelvan a sus hogares, entiendo que es con una guerra abierta contra Hezbollah, porque Hezbollah también promete un 7 de octubre.

La guerra en Gaza obviamente no termina porque están los secuestrados, pero realmente Hamas prácticamente está derrotado, sus batallones prácticamente no existen y claramente el foco ahora va a empezar a trasladarse hacia el norte.

Ya hace tiempo, desde julio con el asesinato del principal líder se hablaba de un Hamás debilitado, y sin embargo ya pasaron dos meses y la situación sigue.

Debilitado no quiere decir que esté completamente terminado y de hecho su actual líder, Yahya Sinwar, todavía está en casa y bien guardadito, con lo cual obviamente uno espera que vuelvan los secuestrados y espera terminar de derrotar a Hamás. Pero Hamás no puede salir beneficiado con ningún acuerdo.

Yo estoy de acuerdo con que Israel debe negociar para que los secuestrados vuelvan. Seguramente sea la manera más rápida y más efectiva de lograr que vuelvan. Lo que Israel no puede es negociar cualquier cosa. Los acuerdos que hoy se proponen son acuerdos que benefician a Hamás, que dejan un nuevo 7 de octubre a la vuelta de la esquina.

Israel no puede retirarse del Corredor Filadelfia, el límite entre Gaza y Egipto. Es por donde Israel ha descubierto cientos de túneles a través de los cuales Hamás se proveía de armas. Informaciones de estos días dicen que Sinwar planeaba escaparse por ahí a Irán a través de Egipto con otros funcionarios de Hamas y con secuestrados.

¿Qué rol están jugando los países cercanos o los países que se han involucrado en esta guerra?

Irán y Qatar son los principales promotores y financistas del terrorismo del mundo, con lo cual cuando la respuesta es sencilla, ellos promueven el terrorismo y ellos no buscan ningún otro fin, no les interesa ni el pueblo palestino, ni los pobres civiles gazatíes, solo les importa la destrucción del Estado de Israel y el crecimiento exponencial del antisemitismo en el mundo.

La comunidad internacional y muchos de estos países están del lado de Israel. Es muy importante entender que una cosa es la narrativa y una cosa es la realidad. Muchos países árabes pretenden que Israel haga el trabajo sucio, aunque no lo digan. Muchos países árabes pretenden que Israel termine con el terrorismo de Hamás e incluso que dañe al régimen al actual régimen iraní, no a Irán, al régimen iraní. Entonces colaboran mucho. Después vivimos en un mundo globalizado y cada cual cuida su chacarita, y por eso Biden durante un tiempo estuvo un poco reacio a apoyar tan abiertamente a Israel.

¿Ve una falta de apoyo de la comunidad internacional a Israel?

Veo una falta de dureza, falta de firmeza en el apoyo. Van 11 meses, van más de 11 meses ya. Esta es una situación que si el reclamo del mundo hubiera tenido la firmeza que se necesita, todos los secuestrados estarían de vuelta en Israel. No tengo la menor duda.

¿Ve un fin cercano a todo esto, en otros 11 meses?

No, en algunas de las posibilidades no. Yo creo que esto es un conflicto que que recrudeció el 7 de octubre y que todavía está muy lejos de cerrarse. Hablo del conflicto completo, de todos los frentes que Israel hoy tiene abiertos. De hecho, la situación que hoy está viviendo Israel es tremenda en el sentido de que todos los días hay atentados, intentos de atentados, malos ataques de los hutis. Al revés, veo que va para el largo.

La diferencia que ocurre en el norte es que Israel no tiene secuestrados para recuperar, entonces probablemente si Israel consigue su objetivo rápidamente de correr a Hezbollah de la cercanía y generar una zona de seguridad nueva que se respete, no como ahora, ese conflicto con Hezbollah puede resolverse, puede durar menos de 11 meses, pero el conflicto es más importante que eso.

Hezbollah no debería estar en la frontera con Israel. Mínimamente debe recuperar esa zona para que los israelíes que viven en el norte puedan volver a su vida normal tranquilos y Israel recupere su priorización. Eso puede ser mucho más rápido.