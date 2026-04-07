Coraje, no imprudencia: por qué Netanyahu y Trump tenían razón sobre Irán

Después del 7 de Octubre, Israel tenía todas las razones para quedar atrapado en el duelo y la defensa. En cambio, eligió un camino más desafiante: enfrentar la fuente del terror. Eso no fue imprudencia. Eso fue valentía. Crédito foto: Joe Raddle/Getty Images.

El 7 de Octubre, Israel no solo fue atacado. Se pretendía quebrarlo.

La masacre no buscaba únicamente matar a inocentes, sino también enviar un mensaje: que el terror podía humillar a Israel, traumatizarlo, aislarlo y obligarlo a retroceder. En las horas y días posteriores, entre escenas de matanza, secuestros y duelo nacional, volvió a escucharse una vieja fantasía. Muchas voces, abiertamente o en voz baja, insinuaron que la masacre marcaba el comienzo del fin de Israel. Se equivocaban.

Israel no se derrumbó. Se levantó. Enterró a sus muertos, luchó por sus rehenes y absorbió un impacto que habría hecho añicos a muchas naciones. Pero Israel también comprendió algo esencial: si el 7 de Octubre debía quedar como un horror y no convertirse en un modelo, no bastaba con golpear únicamente a la mano que ejecutó la masacre. Había que enfrentar la fuente.

Influencia construida a través de intermediarios

Esa fuente no era solo Gaza. Era el sistema detrás de Gaza: el régimen de Teherán que durante décadas ha financiado, armado, entrenado y alimentado ideológicamente una infraestructura regional de terror. Irán no construyó influencia mediante la diplomacia o el desarrollo. La construyó a través de intermediarios, milicias, chantaje, guerras sectarias y el debilitamiento deliberado de Estados soberanos.

Por eso, la decisión del primer ministro Netanyahu, junto con el presidente Donald Trump, de confrontar a Irán no fue imprudencia. Fue coraje.

La imprudencia habría sido absorber el 7 de Octubre, hablar de resiliencia y dejar intacta la maquinaria que hizo posible semejante barbarie. La imprudencia habría sido castigar a los ejecutores mientras se protegía a los arquitectos. La imprudencia habría sido permitir que Teherán siguiera creyendo que podía armar milicias, aterrorizar a sus vecinos, desestabilizar capitales y permanecer sin consecuencias.

Netanyahu y Trump demostraron lo contrario

Lo que ocurrió, en cambio, fue lo contrario. La decisión política fue sólida. La estrategia estaba clara. Y los resultados militares fueron reales. Los ataques israelíes y estadounidenses no produjeron solo simbolismo; redujeron capacidades, interrumpieron cadenas de mando, degradaron el alcance de los Guardianes de la Revolución y destruyeron la ilusión de que este régimen era intocable. Durante demasiado tiempo, los gobernantes de Irán habían asumido que las democracias dudarían para siempre y confundirían el miedo con la prudencia. Netanyahu y Trump demostraron lo contrario.

Por eso importa, porque el coraje en la conducción del Estado suele malinterpretarse. No es estridencia. No es impulsividad. No es el placer de la escalada. El coraje es la disposición a actuar cuando el costo de la inacción se ha vuelto mayor que el riesgo de la acción. Después del 7 de Octubre, ese momento había llegado.

Una vez que se comprende esa realidad, Hezbolá inevitablemente pasa a ocupar el centro del argumento.

Hezbolá no es solo una amenaza para la frontera norte de Israel. Es una enfermedad regional. Hezbolá ha tomado al Estado libanés como rehén, ha subordinado la soberanía del Líbano a los intereses iraníes y ha condenado al pueblo libanés a cargar con el costo de guerras que no eligieron. Ha transformado a un orgulloso país árabe en una plataforma para las ambiciones de Teherán. Y su amenaza se extiende mucho más allá del Líbano e Israel.

Por eso importa la imagen regional más amplia. La exposición de redes vinculadas a Hezbolá e Irán en el Golfo es un recordatorio de que esta amenaza no es local; es transnacional. Baréin ha vivido durante mucho tiempo bajo la sombra de la subversión iraní. Los Emiratos Árabes Unidos han enfrentado la misma lógica de infiltración y desestabilización. Marruecos entendió el peligro hace años, cuando rompió relaciones diplomáticas con Teherán por el apoyo iraní al Polisario. Diferentes geografías, mismo método: penetrar, armar, radicalizar y debilitar a los Estados soberanos desde dentro o a través de intermediarios.

Los Emiratos Árabes Unidos se mantuvieron firmes. Baréin se mantuvo firme. Marruecos dio la voz de alarma temprano.

Estos Estados merecen más que elogios; merecen respaldo estratégico. Los Emiratos Árabes Unidos tienen plena legitimidad para reclamar sus tres islas ocupadas. Marruecos tiene plena legitimidad para consolidar el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara. Y Baréin —un reino en primera línea que se mantuvo firme cuando otros dudaron— merece un apoyo económico y estratégico significativo, acorde con la carga que ha soportado.

Estos países deben ser reconocidos por lo que representan. Los Acuerdos de Abraham nunca fueron solo una ceremonia diplomática. Fueron una elección estratégica y civilizacional: una decisión a favor de la modernidad, la soberanía, el desarrollo y la paz, frente a un orden regional construido sobre milicias, intimidación y guerra permanente. Este conflicto no cambió esa elección. La puso a prueba —y se mantuvo. Ese puede ser uno de los hechos políticos más importantes que emergen de esta guerra.

La verdadera división en Oriente Medio ya no es la antigua que tantos siguen repitiendo por costumbre. No es simplemente árabes contra israelíes. Es entre quienes quieren Estados que funcionen y quienes prosperan con Estados colapsados; entre quienes construyen y quienes chantajean; entre quienes eligen el orden, la prosperidad y la coexistencia, y quienes glorifican la revolución permanente y el conflicto.

El papel de Israel en esta confrontación debe reconocerse con honestidad.

Israel es un país pequeño en un vecindario brutal, pero aun así ha construido instituciones soberanas de una resiliencia extraordinaria. Su fortaleza no es accidental. Es el producto de la disciplina, la excelencia, la sofisticación tecnológica, la vitalidad democrática y una comprensión profunda de que la supervivencia exige seriedad. El Mossad, las FDI y las instituciones de seguridad más amplias de Israel han demostrado repetidamente lo que un Estado capaz puede hacer cuando la inteligencia, la excelencia operativa y la voluntad política convergen.

Pero las instituciones por sí solas no bastan. Los grandes Ejércitos y los grandes servicios de inteligencia no pueden cumplir su misión si los líderes políticos son demasiado tímidos para actuar. Por eso el liderazgo importa. Netanyahu debe ser evaluado bajo esa luz. No eligió la comodidad. Eligió la responsabilidad. Y Trump, independientemente de lo que uno piense de él en otros temas, comprendió algo que muchos otros no: hay momentos en los que la disuasión no puede restaurarse con discursos, conferencias o ilusiones cuidadosamente redactadas. Debe restaurarse mediante la fuerza.

Eso no es imprudencia. Eso es liderazgo.

El régimen iraní opera actualmente bajo un cronograma precario. Eso no significa que vaya a desaparecer mañana. Las dictaduras suelen sobrevivir más de lo esperado. Pero algo fundamental ha cambiado. El aura de inevitabilidad se ha roto. La imagen de invulnerabilidad se ha hecho añicos. El miedo ha comenzado a cambiar de bando. El régimen aún posee prisiones, propaganda, armas y fanáticos. Pero ya no posee el mismo mito de poder intocable.

El próximo capítulo debe, por lo tanto, prepararse con sabiduría. No contra el pueblo iraní, sino con él. En lugar de albergar odio hacia Irán, deberíamos albergar esperanza por un Irán transformado. El pueblo iraní no son los mulás. Son las primeras víctimas de un régimen que ha humillado su civilización, aplastado sus libertades y desperdiciado la grandeza de su nación en terror, corrupción y guerra ideológica.

Después del 7 de Octubre, Israel tenía todas las razones para quedar atrapado en el duelo y la defensa. En cambio, eligió un camino más desafiante: enfrentar la fuente del terror.

Eso no fue imprudencia. Eso fue valentía.

Y la historia quizá registre que, cuando tantos predecían el fin de Israel, Israel ayudó en cambio a iniciar el fin del orden de terror de Teherán.

El Dr. Ahmed Charai es presidente y director ejecutivo de Global Media Holding, un conglomerado de publicaciones y radiodifusión. También es asesor de política de Oriente Medio en Washington, y sus artículos han aparecido en The New York Times, Politico, The Wall Street Journal, The Hill, Foreign Policy, National Interest, The Jerusalem Post, Haaretz y otros. Forma parte de la junta directiva de numerosos centros de estudios, incluidos el Atlantic Council, el Center for Strategic and International Studies, el International Crisis Group, el International Center for Journalists, el Foreign Policy Research Institute, el Center for National Interest y el Jerusalem Institute for Strategy and Security.