Cooperación internacional produce trigo resiliente al clima

Mientras el cambio climático amenaza la producción alimentaria en Oriente Medio, científicos israelíes y palestinos han pasado los últimos cinco años trabajando juntos para afrontar uno de los mayores retos agrícolas de la región: desarrollar trigo que pueda producir bajo un clima cambiante. Crédito foto: Zvi Peleg

A medida que el cambio climático intensifica la sequía y el aumento de las temperaturas en Medio Oriente, los investigadores han completado con éxito un proyecto internacional de investigación de cinco años para desarrollar variedades de trigo mejor adaptadas a las cada vez más duras condiciones de cultivo de la región.

El proyecto ha sido iniciado y gestionado por los Amigos Neerlandeses de la Universidad Hebrea. Es el cuarto programa consecutivo de los Amigos Holandeses desde 2012 en el que pretende contribuir al presupuesto de investigación de la Universidad Hebrea y construir relaciones y reconciliación entre científicos y estudiantes palestinos y de la HUJI.

La fundación recibió una financiación de casi 2,2 millones de euros del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, reuniendo a científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalem y de la Sociedad de Salud Pública Al-Quds, con apoyo científico de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. A pesar de los desafíos, el equipo completó el proyecto y desarrolló nuevas líneas de trigo prometedoras y resilientes al clima.

Dirigida por el profesor Zvi Peleg de la Facultad de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Universidad Hebrea, la investigación se centró en identificar variedades de trigo capaces de mantener la productividad bajo lluvias limitadas y el aumento de temperaturas.

En las últimas décadas, la temporada de lluvias de la región se ha vuelto más corta y menos predecible, ejerciendo una presión creciente sobre uno de los cultivos básicos más importantes del mundo.

La colaboración produjo una nueva línea de trigo llamada “Ufuq” -en árabe horizonte- que simboliza una visión compartida para mejorar la resiliencia agrícola frente al cambio climático.

“Nuestro objetivo era desarrollar variedades de trigo que pudieran prosperar bajo las condiciones ambientales cambiantes a las que cada vez se enfrentan más los agricultores”, dijo el profesor Zvi Peleg. “El cambio climático está reduciendo la duración de la temporada de crecimiento y haciendo que las lluvias sean mucho menos fiables. Mejorar la resiliencia de los cultivos es esencial para la seguridad alimentaria futura, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo”.

El proyecto combinó experiencia en mejoramiento de plantas, genética, agronomía y evaluación de campo para identificar líneas de trigo que requieren menos agua, manteniendo un sólido rendimiento agrícola.

Más allá de sus logros científicos, el proyecto también demuestra cómo las asociaciones científicas internacionales, y en particular una asociación IL-PA, mejoran la construcción de la reciprocidad y pueden seguir abordando desafíos globales incluso en periodos de profunda inestabilidad política y de seguridad.

Los Amigos de la Universidad Hebrea de los Países Bajos creen firmemente en asociaciones como estas. En proyectos anteriores, los Amigos Holandeses financiaron proyectos de investigación HUJI – Palestinos sobre enfermedades transmitidas por garrapatas y tratamiento de aguas residuales.

“La seguridad alimentaria es un desafío que trasciende fronteras”, dijo Peleg. “La ciencia avanza reuniendo conocimientos complementarios para resolver problemas compartidos. La investigación agrícola orientada a mejorar los cultivos y asegurar el suministro de alimentos futuros beneficia a todos”.

A medida que los modelos climáticos predicen temporadas de cultivo más cálidas y secas en gran parte del Mediterráneo y Medio Oriente, los investigadores creen que desarrollar variedades de cultivos más resilientes será cada vez más crucial para la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria global.