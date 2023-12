Contenido antisemita y antiisraelí en el sistema educativo de Qatar: “Los judíos son enemigos de Alá. Palestina se extiende desde el río hasta el mar”

MEMRI

En el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, que estalló después de que Hamás invadiera el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, masacrara a más de 1.000 civiles y secuestrara a más de 200, el sistema educativo de Qatar ha estado promoviendo contenidos antisemitas y antiisraelíes en jardines de infancia, escuelas y universidades.

En un servicio de oración celebrado en una escuela qatarí, el imán maldijo a los judíos y los llamó enemigos de Alá; En un evento organizado por la fundación “La educación por encima de todo”, encabezada por la madre del emir qatarí, jequesa Moza bint Nasser, y asociada con UNICEF y la UNESCO, los participantes corearon el lema «¡Del río al mar, Palestina será libre!», que pide la destrucción de Israel; En actividades en diversos jardines de infancia, escuelas y universidades, los mapas de Palestina desde el río hasta el mar ignoran por completo la existencia del Estado de Israel.

Cabe señalar que los planes de estudio de Qatar también promueven contenidos antisemitas, como descripciones de los judíos como vengativos, traicioneros, engañosos, intrigantes, débiles, humildes y como personas que calumniaron y mataron a los profetas de Alá debido a su «naturaleza malvada». Además, el judaísmo se presenta como una religión falsa y distorsionada. [1]

También cabe señalar que, durante muchos años, Qatar ha albergado al liderazgo de Hamás en su territorio y ayudó económicamente a este movimiento. Este apoyo continuó después del ataque terrorista del 7 de octubre: los medios de comunicación qataríes prodigan elogios a Hamás, y la red Al-Jazeera de Qatar sirve como portavoz de propaganda para ello. [2]

Este informe proporcionará ejemplos recientes de contenido antisemita y antiisraelí en el sistema educativo de Qatar.

En oración en una escuela qatarí en Mesaieed, el imán maldice a los judíos y los llama enemigos de Alá

El 8 de noviembre de 2023, una escuela para niños en Mesaieed, en el sureste de Qatar, celebró una ceremonia de oración «por el fortalecimiento de la identidad islámica entre los estudiantes, por el bien del pueblo de Gaza». En la ceremonia, el imán maldijo a los judíos, llamándolos enemigos de Alá y deseó una yihad contra ellos. El orador dijo: «Oh Alá, castiga a los judíos usurpadores… Da la victoria a tus siervos monoteístas en Gaza, oh Señor de los Mundos. Oh Alá, sé su ayuda, apoyo, aliado y protector… Contigo lucharemos. Oh Alá, Tú eres nuestro apoyo y nuestro aliado, ayúdanos contra los invasores sionistas… Oh Alá, concédenos la yihad contra los judíos con nuestras almas, nuestras riquezas y nuestras palabras… Oh Alá, sé apoyo para nuestros hermanos oprimidos en Gaza… Concédeles la victoria. sobre tu enemigo y su enemigo.» [3]

La oración escolar en Mesayed

Exposición en escuela de Doha presenta a los judíos como arrogantes, engañosos, corruptos y celosos

La escuela primaria Talha bin Ubeydullah en Doha celebró una exposición de obras de arte de los estudiantes titulada «Gaza en nuestros corazones» y publicó algunas de las obras en la página de Facebook de la escuela. La exposición incluyó una muestra titulada «Los rasgos de los judíos», que presentaba estos rasgos tal como se describen en varios versos coránicos, junto con un mapa de Palestina desde el río hasta el mar. Entre los rasgos enumerados en la exhibición estaban: arrogante, celoso, mentiroso, corrupto, asesino de profetas, dividido y politeísta.[4]

Consignas que piden la destrucción de Israel en un evento organizado por la Fundación «La educación por encima de todo» de Qatar, encabezada por la jequesa Moza y en asociación con UNICEF y la UNESCO

Education Above All (La educación por encima de todo), una fundación qatarí dirigida por la jequesa Moza bint Nasser, madre del emir qatarí Tamim bin Hamad Aal Thani y esposa del anterior emir, Hamad bin Khalifa Aal Thani, celebró el 24 de octubre una muestra de solidaridad con el pueblo de Gaza. El evento se llevó a cabo en la Ciudad de la Educación de la Fundación Qatar en Al-Rayyan. Cabe señalar que Education Above All es socio de UNICEF [5] y UNESCO.[6]El evento contó con una marcha de solidaridad, un minuto de silencio y actividades deportivas y artísticas. Asistieron estudiantes de 25 escuelas, y en una de las pizarras del evento se leía el lema «Del río al mar, Palestina será libre». [7]

Los mapas de Palestina en jardines de infancia y escuelas ignoran la existencia del Estado de Israel

En actos de solidaridad con Gaza celebrados en escuelas y jardines de infancia de todo Qatar, los mapas de Palestina la representaban extendiéndose desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, ignorando la existencia del Estado de Israel.

En una actividad para conmemorar el Día Internacional de la Solidaridad Palestina en la escuela de niñas Zainab bint Jahsh en Doha, un mapa de este tipo estaba colgado en la pared, y otro estaba impreso en una camiseta usada por una de las niñas, coloreado para que coincidiera con la bandera palestina y con la leyenda «Palestina.»[8]

En una escuela primaria para niñas en Doha, una actividad de solidaridad con los palestinos incluyó una exhibición titulada «Palestina a través de ojos qataríes», que también presentaba un mapa de «Palestina desde el río hasta el mar». [9]

Una exhibición en la escuela secundaria para niñas Al-Zubayda en Doha muestra una bandera palestina abrazando un mapa de Palestina desde el río hasta el mar, con la leyenda: «Palestina.La Esperanza».

En una asamblea matutina en la escuela primaria de niños Umm Al-Qura en Doha, un estudiante levantó un mapa de Palestina desde el río hasta el mar con la leyenda: «No hay alternativa a Palestina sino el Paraíso». Una publicación en la página de Facebook de la escuela explicaba: «En una muestra de solidaridad con el pueblo palestino, con el fin de difundir la causa [palestina] e inculcar valores en los corazones de nuestros estudiantes, partes de la mañana del jueves [19 de octubre de 2023] fueron dedicadas a este tema.»[11]

La escuela estaba decorada con mapas similares y con banderas palestinas.[12]

La escuela primaria para niños Abdullah bin Ali Al-Misnad en Al-Khor, en el norte de Qatar, celebró una competencia en la que los niños construyeron rompecabezas del «mapa de Palestina» desde el río hasta el mar.[13]

Mapas similares fueron exhibidos en una actividad de solidaridad en la escuela secundaria para niños Osama bin Zayd en Al-Rayyan.[14]

Exposición de arte en la Universidad de Qatar muestra «Mapas de Palestina» y busto de un terrorista de Hamás

El 9 de noviembre de 2023, el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Qatar, Faleh Al-Nasser Aal Thani, asistió a la inauguración de una exposición de arte en la Facultad de Educación de la Universidad de Qatar que mostraba mapas de Palestina desde el río hasta el mar, así como un busto del portavoz del ala militar de Hamás, Abu Obeida.[15]

